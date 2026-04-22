Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 8.100 tỷ đồng, đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc
Hồng Vinh
22/04/2026, 17:00
Dự kiến đến 31/12/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt 1.010.300 tỷ đồng, tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 699.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng; Sacombank cũng đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc…
Ngày 22/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB: HoSE) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, lấy chất lượng tài sản làm trọng tâm. Theo kế hoạch, tổng tài sản đến 31/12/2026 dự kiến đạt 1.010.300 tỷ đồng (tăng 10%), tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10%), dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt) và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 8.100 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước).
Bên cạnh lộ trình tăng trưởng, Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%. Các mục tiêu trên được đánh giá là phù hợp với tình hình nội tại, phản ánh cam kết phát triển một cách thực chất và bền vững.
Cùng với các định hướng tài chính, đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đổi tên Ngân hàng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank) thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, viết tắt SACOMBANK). Đại hội cũng thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính sang một địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm đáp ứng quy mô hoạt động mới và tầm nhìn trung, dài hạn.
Dịp này, Hội đồng quản trị đã thống nhất giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của Ngân hàng.
Ông Thụy sẽ tiếp tục cùng Ban lãnh đạo thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc để SACOMBANK bước vào giai đoạn phát triển mới.
Ngoài ra, SACOMBANK cũng thống nhất bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định hiện hành.
Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo và bổ nhiệm đội ngũ nhân sự cấp cao có kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị rủi ro và tuân thủ… được xem là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng an toàn tài chính, đồng thời bảo đảm định hướng hiệu quả, bền vững và thận trọng trong giai đoạn tới;
Đồng thời, sự chuyển mình này không chỉ giới hạn ở hình ảnh thương hiệu mà còn ở tư duy quản trị lẫn tinh thần, năng động, SACOMBANK được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế “top đầu” trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, tạo ra giá trị bền vững, tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và cộng đồng.
Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank
14:12, 03/03/2026
Động lực tăng trưởng CASA của Sacombank
16:40, 05/05/2025
Sacombank đặt mục tiêu tăng trưởng đến 15%, lên kế hoạch chia cổ tức sau 9 năm
Thuduc House được gỡ lệnh cưỡng chế thuế, khôi phục hoạt động
Thuduc House được Thuế TP HCM chấm dứt các biện pháp cưỡng chế như dừng làm thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu, ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản ngân hàng.
Quý 1/2026, HPA báo lãi sau thuế 345 tỷ đồng, dự kiến chia nốt cổ tức tiền mặt
Cổ đông HPA thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 56,4%, toàn bộ bằng tiền mặt. Trong năm 2025, HPA đã chi trả 35,464%, tương ứng gần 947 tỷ đồng. Phần còn lại với tỷ lệ 21%, tương ứng 598,5 tỷ đồng sẽ được chi trả trong thời gian tới.
Quý 1/2026, HPG lãi hơn 9.000 tỷ đồng và dự báo mảng thép rất khả quan
Cổ đông HPG đã thông qua tất cả các nội dung họp như kế hoạch kinh doanh 2026; phương án chi trả cổ tức 2025 gồm 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt; tỷ lệ chia cổ tức 2026 dự kiến; danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình trích lập các quỹ,…
Năm 2026, PAN không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá
Bước sang 2026, PAN không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà hướng tới "tăng trưởng tốt hơn", tức là nâng chất lượng sản phẩm, hiệu quả vốn, năng lực quản trị và tính bền vững...
Vợ Chủ tịch KDC Trần Kim Thành đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu
Giao dịch trên dự kiến được thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 24/04-23/05 tới đây, với mục đích đầu tư cá nhân.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: