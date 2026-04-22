Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 8.100 tỷ đồng, đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Dự kiến đến 31/12/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt 1.010.300 tỷ đồng, tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 699.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng; Sacombank cũng đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc…

Ngày 22/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB: HoSE) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, lấy chất lượng tài sản làm trọng tâm. Theo kế hoạch, tổng tài sản đến 31/12/2026 dự kiến đạt 1.010.300 tỷ đồng (tăng 10%), tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10%), dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt) và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 8.100 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước).

Bên cạnh lộ trình tăng trưởng, Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%. Các mục tiêu trên được đánh giá là phù hợp với tình hình nội tại, phản ánh cam kết phát triển một cách thực chất và bền vững.

Cùng với các định hướng tài chính, đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đổi tên Ngân hàng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank) thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, viết tắt SACOMBANK). Đại hội cũng thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính sang một địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm đáp ứng quy mô hoạt động mới và tầm nhìn trung, dài hạn.

Dịp này, Hội đồng quản trị đã thống nhất giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của Ngân hàng.

Ông Thụy sẽ tiếp tục cùng Ban lãnh đạo thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc để SACOMBANK bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ngoài ra, SACOMBANK cũng thống nhất bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định hiện hành.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo và bổ nhiệm đội ngũ nhân sự cấp cao có kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị rủi ro và tuân thủ… được xem là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng an toàn tài chính, đồng thời bảo đảm định hướng hiệu quả, bền vững và thận trọng trong giai đoạn tới;

Đồng thời, sự chuyển mình này không chỉ giới hạn ở hình ảnh thương hiệu mà còn ở tư duy quản trị lẫn tinh thần, năng động, SACOMBANK được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế “top đầu” trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, tạo ra giá trị bền vững, tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và cộng đồng.