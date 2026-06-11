Quy mô đặt mua trái phiếu CII đạt 324% giá chào bán

Từ ngày 1/4/2026 CII đang tiến hành chào bán 25 triệu trái phiếu mã CII425002, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu là 15 năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố thông tin về việc trái phiếu CII ghi nhận khoảng 324% giá trị đăng ký chào bán.

Cụ thể: từ ngày 1/4/2026 CII đang tiến hành chào bán 25 triệu trái phiếu mã CII425002, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu là 15 năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Số tiền huy động để đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 13 đợt từ ngày 25/1/2027 đến ngày 25/1/2039.

CII cho biết tính đến 17h00 ngày 09/06/2026, CII đã ghi nhận tổng giá trị đăng ký đặt mua trái phiếu đạt hơn 8.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 324% giá trị đăng ký chào bán.

Theo CII, việc trái phiếu được nhà đầu tư đăng ký đặt mua vượt xa quy mô chào bán, đặc biệt trong bối cảnh đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, cho thấy sức hấp dẫn của lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các nhà đầu tư, đồng thời phản ánh uy tín tín dụng, năng lực tài chính và năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn của CII.

Cũng theo CII, kết quả tích cực từ đợt phát hành này tiếp tục củng cố nền tảng để CII thực hiện chiến lược phát triển dài hạn trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Kết thúc quý 1/2026, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 40,8 tỷ đồng (quý 1/2025 đạt 95,6 tỷ đồng). CII cho biết so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 24 tỷ đồng, chủ yếu do mảng thu phí giao thông liên tục duy trì xu hướng tăng doanh thu ổn định, đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Theo CII, kết quả này chủ yếu từ gia tăng lưu lượng phương tiện các dự án đang khai thác cùng với điều chỉnh giá vé của dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, lợi ích tài chính của một số dự án BOT công ty đang khai thác trong quý báo cáo giảm (do lợi ích tài chính được thu hồi thông qua doanh thu thu phí giao thông), dẫn đến doanh thu tài chính giảm 80 tỷ so với cùng kỳ.

Chốt phiên ngày 10/6, giá cổ phiếu CII tăng 6,71% lên 17.500 đồng/cổ phiếu.