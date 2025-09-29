Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng: Từ di sản văn hóa đến phát triển kinh tế bền vững
Ngô Anh Văn
29/09/2025, 08:20
Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm được mệnh danh là “ Quốc bảo” của Việt Nam, không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng vượt trội mà còn là biểu tượng văn hóa của các dân tộc thiểu số tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quết định số 1355
/QĐ-BVHTTDL, ngày 14/5/2025 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tri thức
dân gian về sâm Ngọc Linh, Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ).
TỪ DI SẢN VĂN HÓA PHI
VẬT THỂ QUỐC GIA
Theo Lý lịch di sản văn
hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở
loại hình: Tri thức dân gian về khai thác, trồng và chế biến sâm Ngọc Linh ở
huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Trà Linh, TP. Đà Nẵng). Địa điểm
phân bố của di sản trên địa bàn với vùng trồng sâm Ngọc Linh ở các xã: Trà
Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My (sau sáp nhập). Chủ thể văn hóa, là cộng
đồng cư dân thuộc các xã của huyện Nam Trà My (cũ) gồm: Trà Linh, Trà Cang, Trà
Nam, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Leng, Trà Don và Trà Mai.
Sâm
Ngọc Linh đã được đồng bào các dân tộc thiểu số Xê Đăng ở huyện Nam Trà My
(cũ), phát hiện từ rất lâu đời, gắn với tập quán đi rừng của bà con. Sâm Ngọc
Linh mọc tự nhiên tại núi Ngọc Linh từ độ cao 1.500m đến 2.100m, mọc thành đám
dưới tán rừng già dọc theo các suối ẩm trên đất nhiều mùn, phân bố chủ yếu ở
khu vực các thôn của xã Trà Linh, Nam Trà My.
Lúc bấy giờ khi người dân đi vào rừng làm rẫy, mỗi khi tay chân
bị thương chảy máu, họ đào lấy củ sâm nhai và đắp lên vết thương thấy cầm máu
rất nhanh và vết thương nhanh lành; khi bị đau bụng thì ăn củ sâm thấy hết đau
ngay; khi mệt mỏi nhai củ sâm thì thấy khỏe nhanh, có khi ăn một củ cả ngày vẫn
không thấy đói,...
Vì thế, người dân nơi đây đã đặt cái tên dân dã là “cây thuốc
quý”. Khi phát hiện cây sâm trên đường đi bẫy thú, họ phát quang một khoảnh nhỏ
để cho cây phát triển tốt, đồng thời đánh dấu để biết khu vực đó có “cây thuốc
quý” khi cần thì sử dụng. Lúc ban đầu, những ai biết được tác dụng của cây sâm
đều tự giữ riêng bí mật cho mình, kể cả bí mật về tác dụng của cây sâm và bí
mật nơi có cây sâm trong rừng.
Từ đó lúc nào người dân cũng có sâm mang theo làm vị thuốc “hộ
thân” để dùng cho mọi trường hợp cần thiết nên gọi là “thuốc giấu” với hàm
nghĩa “giấu” thuốc quý…
Trong
ký ức của những người lớn tuổi và có kinh nghiệm nhiều năm trồng sâm ở địa
phương, các thế hệ trước của họ đã phát hiện ra tác dụng của cây sâm
trong những chuyến đi rừng đặt bẫy thú và được lưu truyền lại cho con cháu.
Qua quá trình thực hành di sản, cộng đồng địa phương đã đúc
kết được nhiều kinh nghiệm quý báu hình thành nên hệ thống tri thức dân gian về
sâm Ngọc Linh khá hoàn chỉnh.
ĐẾN GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho
biết ở loại hình Tri thức dân gian về khai thác, trồng và chế biến sâm Ngọc
Linh của đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ là kho tàng văn hóa quý giá mà
còn có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.
Với mục tiêu đến năm 2030, khu vực phía Tây TP. Đà
Nẵng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ
lực, chính quyền địa phương đang nỗ lực xây dựng các chính sách và cơ chế đặc
thù nhằm thu hút đầu tư và phát triển bền vững cho ngành dược liệu này.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền xã Trà Linh
đã kiến nghị TP. Đà Nẵng ban hành các chính sách hỗ trợ, tăng cường nguồn lực
đầu tư vào hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện và viễn thông. Điều này sẽ tạo
điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chế biến
và nghiên cứu dược liệu, trong đó sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.
Ông Bửu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây
dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y dược và công nghệ sinh học.
Đồng thời cho biết địa phương đang có những chính sách hỗ trợ đào tạo, hình
thành đội ngũ chuyên gia và lao động kỹ thuật cao phục vụ cho ngành công nghiệp
dược liệu, trong đó sâm Ngọc Linh là chủ đạo. Việc xây dựng hệ thống nhận diện
thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng để gia
tăng giá trị và sức cạnh tranh sản phẩm từ sâm Ngọc Linh trên thị trường quốc
tế.
Hiện, sâm Ngọc Linh đã trở thành mặt hàng chủ lực, góp
phần phát triển kinh tế ở các địa phương vùng trồng. Tại phiên chợ sâm Ngọc
Linh, bà con và các doanh nghiệp bày bán nhiều sản phẩm như sâm củ tươi, sâm
ngâm mật ong và rượu sâm. Giá sâm củ tươi dao động từ 50 triệu đến 120 triệu
đồng/1kg tùy theo chất lượng, cụ
thể: sâm loại 1 (khoảng 10 củ/kg) có giá 120 triệu đ/kg; loại 2 (khoảng 20
củ/kg) có giá 80 triệu đ/kg; loại 3 (khoảng 30 củ/kg) có giá 70 triệu đ/kg;
loại 4 có giá 60 triệu đ/kg; loại 5 có giá 50 triệu đ/kg… cho
thấy tiềm năng kinh tế to lớn từ loại dược liệu này.
Việc tiếp cận, nhân giống, trồng và chế biến sâm Ngọc
Linh đã mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân huyện Nam Trà My thoát
nghèo bền vững. Sự chuyển mình từ khai thác tự nhiên sang sản xuất tập trung,
đầu tư thâm canh chuyên sâu đã tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống
của người dân. Nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ gia đình
đã có cơ hội làm giàu từ sâm Ngọc Linh.
BIỂU TƯỢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Từ
những nỗ lực của người dân và chính quyền, có thể thấy rằng sâm Ngọc Linh không
chỉ là một loại dược liệu quý hiếm mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững
của các vùng miền núi Đà Nẵng. Để hiện thực hóa tiềm năng này, cần có sự phối hợp
chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Chỉ khi tất cả
các bên cùng nhau hành động, sâm Ngọc Linh mới có thể trở thành một trong những
sản phẩm chủ lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và cả
nước.
Sâm
Ngọc Linh, với giá trị văn hóa và kinh tế to lớn, đang mở ra những cơ hội mới
cho người dân miền núi, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ dược
liệu thế giới. Việc phát triển bền vững ngành dược liệu không chỉ giúp nâng cao
đời sống của người dân mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền
thống của các dân tộc thiểu số.
Để phát triển mạnh cây sâm Ngọc Linh nói riêng và các loại cây
dược liệu nói chung, TP. Đà Nẵng đang đẩy mạnh triển khai đề án “Phát triển và
hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu, với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”, đây
là tiền đề thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc trồng, chế
biến sâm Ngọc Linh.
Trước đó, Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ)
cũng đã ban hành hành Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 18/11/2024 về tăng cường công
tác quản lý, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn đến năm 2030, định
hướng đến năm 2035. Nghị quyết đặt mục tiêu là bảo
tồn, xây dựng và phát triển sâm Ngọc Linh trở thành ngành hàng hóa có giá trị
kinh tế cao, là sản phẩm chủ lực, mang thương hiệu sản phẩm quốc gia, góp phần
tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển đời sống kinh tế - xã hội cho người
dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; gắn việc bảo tồn, phát
triển sâm Ngọc Linh với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, phát huy
bản sắc văn hóa địa phương.
