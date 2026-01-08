Sân chơi mới cho học sinh toàn quốc học tập, ứng dụng AI

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 08/01/2026
Hằng Anh
08/01/2026, 16:32
Cơ hội cho học sinh phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo, phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề trong học tập, công việc. Học sinh có cơ hội tiếp cận AI theo hướng thực tiễn, từng bước định hướng nghề nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường học tập và làm việc của tương lai…
Ngày 8/1/2026, Trường Đại học FPT công bố Cuộc thi AI Young Guru, sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho học sinh THPT và Trung cấp nghề toàn quốc, đồng thời ra mắt website cuộc thi và khóa học trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng AI cho thí sinh.
Đây là hoạt động hưởng ứng các chủ trương phát triển nguồn nhân lực số, gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá giáo dục và đào tạo.
Thông qua việc khuyến khích học sinh học tập và ứng dụng AI bài bản, an toàn, hiệu quả, chương trình cũng phù hợp với các định hướng gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục AI và hướng dẫn sử dụng AI trong dạy và học.
AI Young Guru là cuộc thi công nghệ dành cho Học sinh THPT và Trung cấp nghề trên toàn quốc nhằm khuyến khích và hướng dẫn việc ứng dụng AI. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để học sinh phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo mà còn phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề trong học tập, công việc… góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội.
“AI vừa là cơ hội vừa là thách thức với quản lý và đào tạo; nếu quá thận trọng sẽ bỏ lỡ cơ hội, vì vậy cần triển khai giáo dục AI sớm cho cả giáo viên và học sinh”. Nhấn mạnh điều này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các hoạt động thí điểm và định hướng hướng dẫn, đồng thời kỳ vọng AI Young Guru trở thành mô hình có thể nhân rộng nhờ ba điểm nổi bật: tính phổ cập và công bằng, đánh giá cả quá trình học tập- ứng dụng, và định hướng kỹ năng sử dụng AI liêm chính, hiệu quả.
Theo ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cuộc thi là minh chứng cụ thể thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI của Việt Nam, khi khuyến khích chuyển ý tưởng thành sản phẩm phục vụ đời sống.
Ông Phương đề nghị lấy bài toán thực tiễn làm thước đo, song song phát triển năng lực kỹ thuật với tư duy an toàn, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, và đặc biệt chú trọng đầu ra ứng dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết xem xét hỗ trợ các sản phẩm có tính ứng dụng cao để triển khai thực tế.
Còn Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lưu ý AI có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu, do đó học sinh cần sớm hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng pháp luật và hướng thiện. Việc Cục đồng hành cùng cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức về an toàn và đạo đức số trong quá trình học tập và ứng dụng AI của học sinh.
Là đơn vị tổ chức, Trường Đại học FPT tiếp tục đẩy mạnh các chương trình giúp học sinh THPT và Trung cấp nghề sớm hình thành tư duy Công nghệ- AI, rèn luyện kỹ năng học tập và giải quyết vấn đề trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông qua AI Young Guru, học sinh có cơ hội tiếp cận AI theo hướng thực tiễn, qua đó từng bước định hướng nghề nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường học tập và làm việc của tương lai.
TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhấn mạnh AI đang tác động sâu rộng tới đời sống và thị trường lao động. Vì vậy giáo dục cần hướng học sinh sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm và liêm chính. AI Young Guru là hoạt động trọng điểm được chuẩn bị trong thời gian dài nhằm đưa AI vào học tập theo hướng thực tiễn, gắn với mô hình “học- ứng dụng- thử nghiệm”, đồng thời nằm trong các chương trình phổ cập AI và đổi mới phương pháp dạy học của Khối Giáo dục FPT.
Theo quy định, tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản Tiền di động của 1 khách hàng tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ là tối đa là 100 triệu Đồng Việt Nam trong một tháng. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với tài khoản của khách hàng có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận làm Đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động...
Công ty mẹ Meta của Facebook xác nhận đang gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng khiến ảnh hưởng đến nhiều tài khoản tại Việt Nam, phản hồi về việc thay hình đại diện để chống "hack nick"…
Việc Zalo chuyển sang thu thập dữ liệu gương mặt và giọng nói để định danh người dùng diễn ra sau khi cách thức chụp ảnh giấy tờ tùy thân căn cước công dân/căn cước bị chỉ trích mạnh mẽ…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án “Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố giai đoạn mới”, định hướng xây dựng mô hình sàn kết hợp trực tiếp - trực tuyến, đóng vai trò trung gian then chốt kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo...
Sau nhiều ngày “tạo” ra tranh luận trái chiều và nhận những đánh giá không mấy thiện cảm từ không ít người dùng liên quan đến yêu cầu cập nhật điều khoản sử dụng mới, chiều ngày 31/12, Zalo bất ngờ thông tin và trả lời một số câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng và các điều khoản sử dụng…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: