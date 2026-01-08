Thứ Năm, 08/01/2026

Sân chơi mới cho học sinh toàn quốc học tập, ứng dụng AI

Hằng Anh

08/01/2026, 16:32

Cơ hội cho học sinh phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo, phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề trong học tập, công việc. Học sinh có cơ hội tiếp cận AI theo hướng thực tiễn, từng bước định hướng nghề nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường học tập và làm việc của tương lai…

AI Young Guru 2026 được triển khai trên toàn quốc, trong giai đoạn từ tháng 1- 4/2026.
AI Young Guru 2026 được triển khai trên toàn quốc, trong giai đoạn từ tháng 1- 4/2026.

Ngày 8/1/2026, Trường Đại học FPT công bố Cuộc thi AI Young Guru, sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho học sinh THPT và Trung cấp nghề toàn quốc, đồng thời ra mắt website cuộc thi và khóa học trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng AI cho thí sinh.

Đây là hoạt động hưởng ứng các chủ trương phát triển nguồn nhân lực số, gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá giáo dục và đào tạo.

Thông qua việc khuyến khích học sinh học tập và ứng dụng AI bài bản, an toàn, hiệu quả, chương trình cũng phù hợp với các định hướng gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục AI và hướng dẫn sử dụng AI trong dạy và học.

AI Young Guru là cuộc thi công nghệ dành cho Học sinh THPT và Trung cấp nghề trên toàn quốc nhằm khuyến khích và hướng dẫn việc ứng dụng AI. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để học sinh phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo mà còn phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề trong học tập, công việc… góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội.

Công bố Cuộc thi AI Young Guru.
Công bố Cuộc thi AI Young Guru.

“AI vừa là cơ hội vừa là thách thức với quản lý và đào tạo; nếu quá thận trọng sẽ bỏ lỡ cơ hội, vì vậy cần triển khai giáo dục AI sớm cho cả giáo viên và học sinh”. Nhấn mạnh điều này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các hoạt động thí điểm và định hướng hướng dẫn, đồng thời kỳ vọng AI Young Guru trở thành mô hình có thể nhân rộng nhờ ba điểm nổi bật: tính phổ cập và công bằng, đánh giá cả quá trình học tập- ứng dụng, và định hướng kỹ năng sử dụng AI liêm chính, hiệu quả.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cuộc thi là minh chứng cụ thể thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI của Việt Nam, khi khuyến khích chuyển ý tưởng thành sản phẩm phục vụ đời sống.

Ông Phương đề nghị lấy bài toán thực tiễn làm thước đo, song song phát triển năng lực kỹ thuật với tư duy an toàn, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, và đặc biệt chú trọng đầu ra ứng dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết xem xét hỗ trợ các sản phẩm có tính ứng dụng cao để triển khai thực tế.

Còn Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lưu ý AI có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu, do đó học sinh cần sớm hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng pháp luật và hướng thiện. Việc Cục đồng hành cùng cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức về an toàn và đạo đức số trong quá trình học tập và ứng dụng AI của học sinh.

Là đơn vị tổ chức, Trường Đại học FPT tiếp tục đẩy mạnh các chương trình giúp học sinh THPT và Trung cấp nghề sớm hình thành tư duy Công nghệ- AI, rèn luyện kỹ năng học tập và giải quyết vấn đề trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông qua AI Young Guru, học sinh có cơ hội tiếp cận AI theo hướng thực tiễn, qua đó từng bước định hướng nghề nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường học tập và làm việc của tương lai.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhấn mạnh AI đang tác động sâu rộng tới đời sống và thị trường lao động. Vì vậy giáo dục cần hướng học sinh sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm và liêm chính. AI Young Guru là hoạt động trọng điểm được chuẩn bị trong thời gian dài nhằm đưa AI vào học tập theo hướng thực tiễn, gắn với mô hình “học- ứng dụng- thử nghiệm”, đồng thời nằm trong các chương trình phổ cập AI và đổi mới phương pháp dạy học của Khối Giáo dục FPT.

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

13:34, 16/09/2025

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

70% sinh viên Y Dược TP.HCM quan tâm và sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu

00:38, 25/08/2024

70% sinh viên Y Dược TP.HCM quan tâm và sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu

AI Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Khoa học và Công nghệ Cuộc thi AI Young Guru đạo đức AI đạo đức số giáo dục AI kinh tế số Trường Đại học FPT ứng dụng AI trong giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy