Sản lượng than dự kiến sản xuất giảm nhẹ trong tháng 5 vì Covid

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam vừa cho biết kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than trong tháng 5. Theo đó, Tập đoàn sẽ sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ 4,3 triệu tấn than. So với thực hiện của tháng 4, sản lượng sản xuất than nguyên khai giảm 7,8%, trong khi sản lượng tiêu thụ lại tăng 12,2%.

Nguyên nhân khiến sản lượng than khai thác tháng 5 giảm nhẹ so với tháng 4 là do hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành than những tháng đầu năm 2021 chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp tại một số địa phương, trong đó có Quảng Ninh - địa bàn trọng yếu của các đơn vị ngành than do đó khai thác than giảm. Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu thụ than của các hộ sản xuất giảm, các đơn vị ngành than khai thác cầm chừng nhằm giảm tồn kho, bảo đảm cân đối tài chính.

Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong tháng 5/2021, Tập đoàn cho biết sẽ điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thị trường, trọng tâm là thúc đẩy tiêu thụ, nhất là than vùng miền Tây và than chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm chăm lo, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn tại công văn số 1754/TKV- TCNS ngày 26/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng chống bệnh dịch Covid-19.

Được biệt, trong tháng 4/2021, Tập đoàn đã sản xuất 3,58 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,83 triệu tấn; sản xuất Alumin và hydrat quy đổi đạt 113.000 tấn; sản xuất tinh quặng đồng: 9.000 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện: 850 triệu kWh...

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, toàn Tập đoàn sản xuất được 13,62 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 13,89 triệu tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 38.610 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 6.600 tỷ đồng.