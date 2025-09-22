Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

Sản phẩm mini bùng nổ trên thị trường ngành làm đẹp

Minh Nguyệt

22/09/2025, 08:50

Với doanh số tăng vọt, danh mục đang được mở rộng và hiện diện phổ biến trên những kệ trưng bày bắt mắt, các sản phẩm mini kích thước nhỏ đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thị trường ngành làm đẹp...

Sản phẩm mini không còn được xem là hàng mẫu nữa mà đang trở thành một danh mục sản xuất riêng biệt.
Sản phẩm mini không còn được xem là hàng mẫu nữa mà đang trở thành một danh mục sản xuất riêng biệt.

Thị trường ngành làm đẹp đang chứng kiến một cuộc cách mạng mạnh mẽ với sự bùng nổ của các sản phẩm mini. Theo báo cáo từ Circana, doanh số bán hàng của các loại nước hoa mini dành cho nữ tại Mỹ trong năm 2024 đã tăng trưởng gấp 5 lần so với các sản phẩm kích cỡ lớn.

Sự gia tăng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, đối với những sản phẩm vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Các sản phẩm mini không chỉ thu hút người tiêu dùng bởi giá cả phải chăng mà còn bởi tính tiện lợi. Tại hệ thống Superdrug, doanh số dòng sản phẩm mini đã tăng 54% so với năm trước, với sản phẩm bán chạy nhất là Peach Setting Mist, đạt doanh thu 72.000 bảng Anh tính đến tháng 8/2025. Sự phát triển này cho thấy người tiêu dùng đang tìm kiếm những lựa chọn thông minh hơn trong việc chi tiêu, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Giáo sư Shawn Carter từ Học viện Công nghệ thời trang Mỹ cho biết, sau đại dịch Covid-19, các cửa hàng đã ưu tiên không gian cho các sản phẩm mini nhằm thu hút Gen Z, những người thích mua sắm nhiều hơn nhưng với ngân sách hợp lý.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại các cửa hàng truyền thống mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram, nơi người tiêu dùng chia sẻ những bộ sưu tập sản phẩm mini của mình.

Các thương hiệu khác sẽ ra mắt sản phẩm mini trong năm tới là ELF Cosmetics, Jones Road Beauty và Le Labo.
Các thương hiệu khác sẽ ra mắt sản phẩm mini trong năm tới là ELF Cosmetics, Jones Road Beauty và Le Labo.

Các nhà bán lẻ lớn như Target, Sephora và Ulta cũng đã nhận thấy sự gia tăng doanh số từ các sản phẩm mini, với Target báo cáo doanh số bán các sản phẩm cỡ nhỏ đã tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua. Điều này cho thấy rằng các sản phẩm mini không còn chỉ là hàng mẫu mà đã trở thành một danh mục sản phẩm riêng biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tại châu Á, các thương hiệu mỹ phẩm cũng đang nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Daiso, một nhà bán lẻ mỹ phẩm nổi tiếng, đã báo cáo doanh số bán mỹ phẩm tăng đột biến với các sản phẩm chăm sóc da tăng 240% và mỹ phẩm màu tăng 130% so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ, đặc biệt là trong việc "thử trước khi mua", đã thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm mini.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, các thương hiệu cũng phải đối mặt với thách thức trong việc phát triển bao bì cho các sản phẩm mini. Tính bền vững của bao bì là một vấn đề lớn, khi các sản phẩm kích cỡ nhỏ thường bị bỏ qua trong các hệ thống tái chế. Các chuyên gia khuyến cáo rằng các công ty cần chuyển sang sử dụng bao bì có thể tái sử dụng hoặc thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tại Việt Nam, thị trường mỹ phẩm mini cũng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều sản phẩm được rao bán dưới dạng dùng thử. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cẩn trọng với nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm này, vì nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Sự bùng nổ của các sản phẩm mini trong ngành làm đẹp không chỉ là một xu hướng tạm thời mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiêu dùng của người dân. Các thương hiệu cần nhanh chóng thích ứng với xu hướng này để không bỏ lỡ cơ hội trong một thị trường đang ngày càng cạnh tranh.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/9/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-38.html

VnEconomy

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

09:11, 19/09/2025

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Mỹ phẩmTrung Quốc ngày càng hấp dẫn trên thị trường quốc tế

17:25, 30/07/2025

Mỹ phẩmTrung Quốc ngày càng hấp dẫn trên thị trường quốc tế

Mỹ phẩm Hàn Quốc đặt cược vào nhu cầu bùng nổ ở Hoa Kỳ

15:18, 11/06/2025

Mỹ phẩm Hàn Quốc đặt cược vào nhu cầu bùng nổ ở Hoa Kỳ

Từ khóa:

làm đẹp mỹ phẩm tiêu dùng Vneconomy xu hướng

Đọc thêm

Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Các loại thuốc giảm cân như Ozempic tưởng chừng có thể khiến các chương trình detox tại khu nghỉ dưỡng biến mất. Nhưng thực tế, chúng lại đang được hồi sinh…

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Khi cửa hàng miễn thuế ở trung tâm thành phố dần đem lại ít lợi nhuận, các doanh nghiệp mỹ phẩm đang quay trở lại tập trung vào sân bay, nơi trải nghiệm trở thành động lực thúc đẩy doanh số…

Thương hiệu thời trang Việt xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York

Thương hiệu thời trang Việt xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York

Tại Tuần lễ Thời trang New York, các buổi trình diễn thân mật và quy mô nhỏ đang ngày càng được ưa chuộng. Đồng thời, màn ra mắt quốc tế đầu tiên của một thương hiệu thời trang Việt Nam đã gây sự chú ý lớn…

Nỗi đau hàng hiệu của Gen Z tại New York

Nỗi đau hàng hiệu của Gen Z tại New York

Trong tuần lễ thời trang New York Fashion Week vừa diễn ra, một chiếc máy gắp thú bông thực sự, chứa duy nhất một chiếc Hermès Birkin xuất hiện ngay giữa khu SoHo khiến giới mộ điệu chú ý...

Tương lai của các tập đoàn xa xỉ trước bước ngoặt bất ngờ

Tương lai của các tập đoàn xa xỉ trước bước ngoặt bất ngờ

Chỉ hơn một tuần sau khi Giorgio Armani qua đời, những chi tiết mới đã được hé lộ về tầm nhìn của ông dành cho tương lai của tập đoàn xa xỉ Armani mà ông đã dày công xây dựng hơn nửa thế kỷ…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng bí thư Tô Lâm: Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam kiến tạo năng lượng, công nghiệp, tri thức

Tiêu điểm

2

TP.HCM đang “chìm dần” vì lún sụt

Kinh tế xanh

3

Dự án nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn 6.400 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 10/2025

Đầu tư

4

Hơn 21.400 tỷ đồng đổ vào dự án phụ trợ ôtô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dự án

5

3 tiên phong và 3 thách thức cho vùng động lực Đồng bằng sông Hồng

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy