Sản phẩm mini bùng nổ trên thị trường ngành làm đẹp

Với doanh số tăng vọt, danh mục đang được mở rộng và hiện diện phổ biến trên những kệ trưng bày bắt mắt, các sản phẩm mini kích thước nhỏ đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thị trường ngành làm đẹp...

Thị trường ngành làm đẹp đang chứng kiến một cuộc cách mạng mạnh mẽ với sự bùng nổ của các sản phẩm mini. Theo báo cáo từ Circana, doanh số bán hàng của các loại nước hoa mini dành cho nữ tại Mỹ trong năm 2024 đã tăng trưởng gấp 5 lần so với các sản phẩm kích cỡ lớn.

Sự gia tăng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, đối với những sản phẩm vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Các sản phẩm mini không chỉ thu hút người tiêu dùng bởi giá cả phải chăng mà còn bởi tính tiện lợi. Tại hệ thống Superdrug, doanh số dòng sản phẩm mini đã tăng 54% so với năm trước, với sản phẩm bán chạy nhất là Peach Setting Mist, đạt doanh thu 72.000 bảng Anh tính đến tháng 8/2025. Sự phát triển này cho thấy người tiêu dùng đang tìm kiếm những lựa chọn thông minh hơn trong việc chi tiêu, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Giáo sư Shawn Carter từ Học viện Công nghệ thời trang Mỹ cho biết, sau đại dịch Covid-19, các cửa hàng đã ưu tiên không gian cho các sản phẩm mini nhằm thu hút Gen Z, những người thích mua sắm nhiều hơn nhưng với ngân sách hợp lý.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại các cửa hàng truyền thống mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram, nơi người tiêu dùng chia sẻ những bộ sưu tập sản phẩm mini của mình.

Các thương hiệu khác sẽ ra mắt sản phẩm mini trong năm tới là ELF Cosmetics, Jones Road Beauty và Le Labo.

Các nhà bán lẻ lớn như Target, Sephora và Ulta cũng đã nhận thấy sự gia tăng doanh số từ các sản phẩm mini, với Target báo cáo doanh số bán các sản phẩm cỡ nhỏ đã tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua. Điều này cho thấy rằng các sản phẩm mini không còn chỉ là hàng mẫu mà đã trở thành một danh mục sản phẩm riêng biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tại châu Á, các thương hiệu mỹ phẩm cũng đang nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Daiso, một nhà bán lẻ mỹ phẩm nổi tiếng, đã báo cáo doanh số bán mỹ phẩm tăng đột biến với các sản phẩm chăm sóc da tăng 240% và mỹ phẩm màu tăng 130% so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ, đặc biệt là trong việc "thử trước khi mua", đã thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm mini.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, các thương hiệu cũng phải đối mặt với thách thức trong việc phát triển bao bì cho các sản phẩm mini. Tính bền vững của bao bì là một vấn đề lớn, khi các sản phẩm kích cỡ nhỏ thường bị bỏ qua trong các hệ thống tái chế. Các chuyên gia khuyến cáo rằng các công ty cần chuyển sang sử dụng bao bì có thể tái sử dụng hoặc thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tại Việt Nam, thị trường mỹ phẩm mini cũng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều sản phẩm được rao bán dưới dạng dùng thử. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cẩn trọng với nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm này, vì nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Sự bùng nổ của các sản phẩm mini trong ngành làm đẹp không chỉ là một xu hướng tạm thời mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiêu dùng của người dân. Các thương hiệu cần nhanh chóng thích ứng với xu hướng này để không bỏ lỡ cơ hội trong một thị trường đang ngày càng cạnh tranh.

