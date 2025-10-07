Sản phẩm thịt có thương hiệu đang là xu hướng tất yếu của tiêu dùng Việt

Trong bối cảnh Chính phủ đặt tiêu dùng nội địa làm trụ cột tăng trưởng, thị trường thực phẩm Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt: người dân ngày càng ưu tiên sản phẩm có thương hiệu, an toàn và truy xuất được nguồn gốc.

Ngành thịt – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong rổ chi tiêu thực phẩm của hộ gia đình Việt – không nằm ngoài xu thế này. Những bước tiến gần đây của Masan MEATLife (MML), từ tái cấu trúc đến mở rộng sản phẩm thịt ủ mát và chế biến, cho thấy mảng thịt có thương hiệu đang dần trở thành động lực tăng trưởng bền vững, góp phần quan trọng vào hiệu quả chung của Masan.

KÍCH CẦU TIÊU DÙNG: CƠ HỘI CHO NGÀNH THỊT CÓ THƯƠNG HIỆU

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%, tùy thuộc vào hiệu quả triển khai các chính sách hỗ trợ và kiểm soát biến động kinh tế. Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn, việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển thị trường trong nước sẽ là động lực tăng trưởng chính, chiến lược để củng cố sức mạnh nội tại của nền kinh tế.

Tiêu dùng nội địa hiện đóng góp khoảng 60% GDP Việt Nam, trở thành trụ cột quan trọng trong cơ cấu tăng trưởng. Chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% cho nhóm hàng hóa thiết yếu từ tháng 7/2025 đến hết năm 2026 được kỳ vọng hỗ trợ sức mua, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.

Ngành thịt – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong rổ thực phẩm thiết yếu của người Việt, cũng nằm trong nhóm hưởng lợi. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và có xu hướng dịch chuyển từ kênh chợ truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại.

Theo dữ liệu NielsenIQ, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khắt khe về chất lượng và giá cả, nhưng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, minh bạch và an toàn. Điều này lý giải vì sao mảng thịt thương hiệu của Masan MEATLife (UpCOM: MML) với quy trình kiểm soát chặt chẽ và khả năng truy xuất nguồn gốc, ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025.

TĂNG TRƯỞNG SAU TÁI CẤU TRÚC

Báo cáo tháng 8/2025 của doanh nghiệp cho thấy mảng thịt của Masan MEATLife tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt 14.007 tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ghi nhận 999 tỷ đồng (+11,1%), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng, tăng mạnh 60,5%. Các chỉ tiêu lợi nhuận khác cũng cải thiện: EBIT đạt 50 tỷ đồng (+42,9%) và EBITDA đạt 90 tỷ đồng (+18%).

Kết quả tích cực này cho thấy hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển của người tiêu dùng sang các sản phẩm thịt có thương hiệu, kiểm soát chất lượng tốt hơn. Tính đến tháng 8/2025, các sản phẩm thịt của MML đã chiếm khoảng 62% doanh thu ngành hàng thịt tại WinCommerce, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ trong hệ sinh thái Masan.

Ở cấp độ tập đoàn, theo thông tin từ Masan, trong 9 tháng đầu năm 2025, Masan (HOSE: MSN) ước đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) vượt 90% so với kế hoạch lợi nhuận kịch bản cơ sở năm 2025. Trong đó, là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ của Masan, MML cũng đóng góp đáng kể vào kết quả tích cực này.

TỐI ƯU HỆ SINH THÁI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển của MML là tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái Masan, đặc biệt là mạng lưới bán lẻ WinCommerce (WCM). Việc sản xuất, phân phối trong cùng một hệ thống giúp tối ưu chi phí logistics, đảm bảo chất lượng sản phẩm và mở rộng nhanh độ phủ thị trường. Với hơn 4.200 siêu thị cửa hàng WinMart/ WinMart+/ WiN trên toàn quốc, trong đó 75% cửa hàng mở mới tập trung tại khu vực nông thôn, sản phẩm thịt có thương hiệu của MML có khả năng tiếp cận trực tiếp hàng chục triệu người tiêu dùng.

Người tiêu dùng chọn mua thịt ủ mát MEATDeli tại hệ thống siêu thị WinMart WinMart+.

Sự kết hợp này tạo ra hiệu ứng cộng hưởng: Sản phẩm thịt ủ mát và chế biến của MML không chỉ gia tăng doanh thu cho chính doanh nghiệp, mà còn đóng góp vào tăng trưởng doanh thu ngành hàng thực phẩm tại WCM. Việc mở rộng giỏ hàng và gia tăng tần suất mua sắm của khách hàng giúp cả hai bên củng cố vị thế trong ngành bán lẻ hiện đại.

Song song với lợi thế kênh phân phối, MML cũng tận dụng thế mạnh công nghệ của hệ sinh thái để nâng cao hiệu quả vận hành. Hệ thống WiNARE – nền tảng đặt hàng tự động ứng dụng AI và dữ liệu thời gian thực được triển khai nhằm thay thế quy trình dự báo thủ công. Theo thí điểm tại 614 cửa hàng ở TP.HCM, WiNARE đã giúp giảm gần 2% tỷ lệ hỏng hủy ngành hàng thịt mát trong 4 tháng, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi tháng, tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng trải nghiệm khách hàng.

Mảng thịt thương hiệu của Masan MEATLife đang chứng minh sự tăng trưởng ổn định, với những cải thiện rõ rệt về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Việc tận dụng hệ sinh thái Masan, đặc biệt là mạng lưới WinCommerce, cùng với ứng dụng công nghệ trong quản trị chuỗi cung ứng, đã tạo ra hiệu quả tài chính rõ rệt. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm có thương hiệu và minh bạch nguồn gốc, mảng thịt của MML được kỳ vọng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng đóng góp vào kết quả chung của Masan.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).