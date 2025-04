Sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh “hồi sức”

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, ước tính tháng 3 năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh này tăng 11,36% so với tháng trước và tăng 2,02% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 18,9% so với tháng trước và tăng 7,45% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 6,67% so với tháng trước và tăng 1,19% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện dự tính tăng 32,96% so với tháng trước và tăng 4,65% so với cùng kỳ...

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam năm 2025 đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ vào các chính sách hỗ trợ của chính phủ và sự tham gia của nhiều nhà sản xuất ô tô trong nước và quốc tế. Ngành sản xuất pack pin có lợi thế tăng trưởng trong thời gian tới, vì vậy, sản lượng pack pin trong tháng 3 của Hà Tĩnh đạt 3.000 pack, tăng 64,56% so với tháng trước và tăng 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sản lượng pack tăng mạnh, cell là nguyên liệu đầu vào cũng đạt sản lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất pin. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến chỉ số sản xuất tháng 3 tăng mạnh so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, mặc dù nhóm ngành thiết bị điện tăng mạnh. Tuy nhiên ngành sản xuất kim loại của tỉnh này lại giảm mạnh (giảm 10,44%) đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số sản xuất chung toàn ngành công nghiệp

Sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh trong tháng 3 năm 2025 đã cho thấy những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, nhìn chung cả quý I năm năm 2025 sản xuất công nghiệp của tỉnh này vẫn còn những khó khăn, thách thức khi nhà máy thép Formosa đang gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu thép ra thị trường trong và ngoài nước.

Dự ước quý I năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giảm 4,68% so với cùng kỳ năm 2024, cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 43,03% đóng góp 0,39 điểm vào mức tăng chung toàn ngành; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 7,11% làm giảm 5,69 điểm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,84% đóng góp 0,49 điểm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,92% đóng góp 0,13 điểm vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp.

Trong số 20 nhóm sản phẩm chủ yếu được tổng hợp của tỉnh này, có 12 nhóm sản phẩm cộng dồn quý I năm 2025 tăng so cùng kỳ năm trước và có 7 nhóm sản phẩm có chỉ số giảm trong tổng số sản phẩm công nghiệp chủ yếu. Nhìn chung, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Hà Tĩnh ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của nền kinh tế, với nhiều sản phẩm chủ lực tăng sản lượng so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm công nghiệp quý I năm 2025 của Hà Tĩnh có tốc độ tăng khá so với cùng kỳ năm trước có thể kể đến như: Đá xây dựng khác tăng 55,09%; sợi tăng 43,35%; chè tăng 38,6%; thức ăn gia súc tăng 20,13%; điện thương phẩm tăng 16,88%; ...

Bên cạnh các sản phẩm tăng cũng có một số sản phẩm công nghiệp quý I/2025 của tỉnh này giảm so với cùng kỳ năm trước như: Dịch vụ sản xuất dược phẩm giảm 5,8%; thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm giảm 17,53%; quặng inmenit và tinh quặng inmenit giảm 10,45%; Quặng zircon và tinh quặng zircon giảm 64,64%; ..

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tháng 3/2025 của Hà Tĩnh tăng 0,78% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước tăng 3,2%. Khi các dự án, nhà máy mới đi vào hoạt động sản xuất đã góp phần tăng số lượng lao động trên địa bàn so với năm trước.

Cộng dồn đến cuối tháng 3 năm 2025, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,34% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sử dụng lao động của ngành khai khoáng giảm 2,68% so với năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, một số doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo đi vào sản xuất kinh doanh cũng như mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm vì vậy nguồn nhân lực tăng so với cùng kỳ. Chỉ số sử dụng lao động ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1,39%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,78% so với cùng kỳ năm 2023.