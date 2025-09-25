Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng

Mạnh Đức

25/09/2025, 16:33

Sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2025 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, kết quả này đã vượt qua con số 8,4% của cả năm 2024, khẳng định sự cải thiện rõ rệt trong bức tranh kinh tế công nghiệp của đất nước. Sự tăng trưởng này cũng cho thấy “bản lĩnh” của Việt Nam trước những biến động tiềm ẩn từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu...

VnEconomy

Sản xuất công nghiệp Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 8,5% so với cùng kỳ năm 2024, vượt qua con số 8,4% của cả năm 2024. Theo báo cáo từ Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2025 ước tăng 2,2% so với tháng trước và 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng trưởng 10%, đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào tổng tăng trưởng. Điều này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng toàn cầu và sự gia tăng đơn hàng xuất khẩu.

Các sản phẩm chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm và sản phẩm từ gỗ đều có hiệu suất hoạt động tốt. Đặc biệt, sản xuất xe có động cơ tăng 27,4%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,5%, cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngành khai khoáng lại ghi nhận mức giảm 1,1%, điều này phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khai thác tài nguyên sang sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,9% so với tháng trước và 4,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động. Mặc dù bức tranh chung là tích cực, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8/2025 lại giảm xuống 50,4 điểm, cho thấy sự cải thiện điều kiện kinh doanh chỉ ở mức khiêm tốn. Số lượng đơn đặt hàng mới giảm liên tiếp, đặc biệt là đơn hàng xuất khẩu, do tác động của thuế quan từ Mỹ.

Triển vọng sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm 2025 vẫn lạc quan nhờ vào sự phục hồi của kinh tế toàn cầu và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Nhu cầu tiêu dùng nội địa dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, tạo cơ hội cho các ngành sản xuất phục vụ thị trường trong nước. Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ vào môi trường chính trị ổn định và nguồn lao động dồi dào. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và doanh nghiệp trong việc ứng phó với các thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

VnEconomy

Sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tín hiệu tích cực từ 34 địa phương

09:43, 06/09/2025

Sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tín hiệu tích cực từ 34 địa phương

Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2025: “Bức tranh nhiều gam sáng”

19:27, 10/08/2025

Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2025: “Bức tranh nhiều gam sáng”

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng 8,6%, chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt

10:46, 06/08/2025

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng 8,6%, chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt

Từ khóa:

chuỗi cung ứng Sản xuất công nghiệp việt nam xuất khẩu

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng 2025 Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc thêm

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

Với quyết tâm “xanh hơn, số hơn, vươn xa hơn”, làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hồi sinh mạnh mẽ mà còn trở thành trụ cột kinh tế - văn hóa trong chiến lược phát triển nông thôn bền vững...

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức khởi động dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng"...

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...

Xuất khẩu đang tiến về đích

Xuất khẩu đang tiến về đích

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

2

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Đầu tư

3

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Đầu tư

4

Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Đầu tư

5

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy