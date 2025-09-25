Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng

Sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2025 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, kết quả này đã vượt qua con số 8,4% của cả năm 2024, khẳng định sự cải thiện rõ rệt trong bức tranh kinh tế công nghiệp của đất nước. Sự tăng trưởng này cũng cho thấy “bản lĩnh” của Việt Nam trước những biến động tiềm ẩn từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu...

Sản xuất công nghiệp Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 8,5% so với cùng kỳ năm 2024, vượt qua con số 8,4% của cả năm 2024. Theo báo cáo từ Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2025 ước tăng 2,2% so với tháng trước và 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng trưởng 10%, đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào tổng tăng trưởng. Điều này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng toàn cầu và sự gia tăng đơn hàng xuất khẩu.

Các sản phẩm chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm và sản phẩm từ gỗ đều có hiệu suất hoạt động tốt. Đặc biệt, sản xuất xe có động cơ tăng 27,4%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,5%, cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngành khai khoáng lại ghi nhận mức giảm 1,1%, điều này phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khai thác tài nguyên sang sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,9% so với tháng trước và 4,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động. Mặc dù bức tranh chung là tích cực, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8/2025 lại giảm xuống 50,4 điểm, cho thấy sự cải thiện điều kiện kinh doanh chỉ ở mức khiêm tốn. Số lượng đơn đặt hàng mới giảm liên tiếp, đặc biệt là đơn hàng xuất khẩu, do tác động của thuế quan từ Mỹ.

Triển vọng sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm 2025 vẫn lạc quan nhờ vào sự phục hồi của kinh tế toàn cầu và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Nhu cầu tiêu dùng nội địa dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, tạo cơ hội cho các ngành sản xuất phục vụ thị trường trong nước. Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ vào môi trường chính trị ổn định và nguồn lao động dồi dào. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và doanh nghiệp trong việc ứng phó với các thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu...

