Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng

Sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2025 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, kết quả này đã vượt qua con số 8,4% của cả năm 2024, khẳng định sự cải thiện rõ rệt trong bức tranh kinh tế công nghiệp của đất nước. Sự tăng trưởng này cũng cho thấy “bản lĩnh” của Việt Nam trước những biến động tiềm ẩn từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu...
Sản xuất công nghiệp Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 8,5% so với cùng kỳ năm 2024, vượt qua con số 8,4% của cả năm 2024. Theo báo cáo từ Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2025 ước tăng 2,2% so với tháng trước và 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng trưởng 10%, đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào tổng tăng trưởng. Điều này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng toàn cầu và sự gia tăng đơn hàng xuất khẩu.
Các sản phẩm chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm và sản phẩm từ gỗ đều có hiệu suất hoạt động tốt. Đặc biệt, sản xuất xe có động cơ tăng 27,4%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,5%, cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngành khai khoáng lại ghi nhận mức giảm 1,1%, điều này phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khai thác tài nguyên sang sản xuất có giá trị gia tăng cao.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,9% so với tháng trước và 4,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động. Mặc dù bức tranh chung là tích cực, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8/2025 lại giảm xuống 50,4 điểm, cho thấy sự cải thiện điều kiện kinh doanh chỉ ở mức khiêm tốn. Số lượng đơn đặt hàng mới giảm liên tiếp, đặc biệt là đơn hàng xuất khẩu, do tác động của thuế quan từ Mỹ.
Triển vọng sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm 2025 vẫn lạc quan nhờ vào sự phục hồi của kinh tế toàn cầu và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Nhu cầu tiêu dùng nội địa dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, tạo cơ hội cho các ngành sản xuất phục vụ thị trường trong nước. Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ vào môi trường chính trị ổn định và nguồn lao động dồi dào. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và doanh nghiệp trong việc ứng phó với các thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...
Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”
Với quyết tâm “xanh hơn, số hơn, vươn xa hơn”, làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hồi sinh mạnh mẽ mà còn trở thành trụ cột kinh tế - văn hóa trong chiến lược phát triển nông thôn bền vững...
Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu
Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức khởi động dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng"...
Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn
Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...
Xuất khẩu đang tiến về đích
Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: