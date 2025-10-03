Sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Trị 9 tháng năm 2025 tăng 7,7% so với cùng kỳ

Trong 9 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Trị ghi nhận mức tăng trưởng khá, với nhiều điểm sáng ở các ngành chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện. Đây là nền tảng quan trọng để kinh tế địa phương bứt phá trong những tháng cuối năm...

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực khi tăng 8,8%, còn ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,4%.

Một số ngành công nghiệp cấp 2 có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nổi bật là ngành in và sao chép bản ghi các loại tăng trên 16%; khai khoáng khác tăng 16%; sản xuất và chế biến thực phẩm tăng hơn 12%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 11,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 9,6%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị tăng 9%.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng cao. Cao lanh đạt 88.854 tấn, tăng 67%; tinh bột sắn 73.624 tấn, tăng 19,3%; áo sơ mi đạt 10.236 nghìn cái, tăng 17%; điện gió đạt 2.210 triệu kWh, tăng 15%; dăm gỗ 683.972 tấn, tăng 14,6%; ván ép từ gỗ 222.138 m³, tăng trên 14%. Những con số này phản ánh sự phục hồi rõ nét của công nghiệp Quảng Trị, trong đó nổi bật là các sản phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh.

Không chỉ công nghiệp, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý 3 và 9 tháng năm 2025 cũng có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước tăng 7,82% so với cùng kỳ năm trước, đạt kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Đây là mức tăng trưởng khá, cho thấy sự ổn định và tính bền vững của nền kinh tế địa phương.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu. Hoạt động dịch vụ, du lịch duy trì đà phục hồi với lượng khách tăng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung. Cùng với đó, môi trường đầu tư được cải thiện từng bước, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn tiếp tục được triển khai.

Về tài chính – ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 10/9/2025 đạt 9.621 tỉ đồng, bằng 86,24% dự toán Trung ương giao và 80,83% dự toán địa phương giao. Kết quả này cho thấy công tác thu ngân sách đã bám sát kế hoạch, phản ánh sự tăng trưởng của hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đánh giá của ngành Công thương Quảng Trị, với đà tăng trưởng hiện nay, sản xuất công nghiệp hoàn toàn có khả năng bứt phá trong quý 4. Đây sẽ là động lực quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh.

Sự phục hồi của công nghiệp, cùng với các lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, du lịch, cho thấy nền kinh tế Quảng Trị đang đi đúng hướng: tăng trưởng ổn định, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả đầu tư. Trên cơ sở đó, Quảng Trị có thêm cơ hội khẳng định vị thế là một địa phương năng động, quyết tâm vươn lên trong khu vực miền Trung.