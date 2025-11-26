Kinh tế Hà Tĩnh 2025: Công nghiệp và dịch vụ “gánh” tăng trưởng, xuất khẩu “hụt hơi”

Năm 2025, Hà Tĩnh vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định với 25/28 chỉ tiêu kinh tế – xã hội dự kiến hoàn thành. Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, công nghiệp, dịch vụ và thu ngân sách trở thành trụ đỡ quan trọng, giúp kinh tế địa phương duy trì đà phục hồi...

Ngày 25/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh để nghe báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026.

Báo cáo cho thấy năm 2025, sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất tăng 5% so với năm 2024, đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng chung của tỉnh. Khu vực thương mại, dịch vụ và du lịch cũng ghi nhận sự tăng trưởng khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 80.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt khoảng 9.760 tỷ đồng, trong khi du lịch đón 6,5 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm trước.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025. Ảnh: BHT.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn đối diện nhiều thách thức, với kim ngạch xuất khẩu cả năm chỉ đạt khoảng 80% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động thị trường và suy giảm đơn hàng.

Đối với nông nghiệp, đây là lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất do thiên tai và dịch bệnh, với tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 104.789 ha, năng suất lúa bình quân chỉ đạt 46,58 tạ/ha, giảm 19% so với năm trước.

Ngược lại, thu ngân sách nhà nước của Hà Tĩnh vẫn đảm bảo tiến độ và đạt kết quả khả quan, ước đạt khoảng 108% dự toán, tăng 7% so với năm 2024. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 56.000 tỷ đồng, trong đó giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh tiếp tục nằm trong nhóm cao của cả nước. Tính đến ngày 21/11/2025, Hà Tĩnh đã giải ngân gần 6.616 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 57,8% kế hoạch địa phương triển khai.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: BHT.

Môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Tĩnh tiếp tục được cải thiện, với 41 dự án trong nước và 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chủ trương đầu tư. Gần 1.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, phản ánh sức hấp dẫn của địa bàn đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cũng duy trì kết quả ấn tượng, với 8/8 nội dung tiêu chí hoàn thành, khẳng định nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống dân cư.

Bước sang năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh định hướng tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhằm tạo đà, tạo lực và tạo thế cho cả giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số. Triển vọng này không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để Hà Tĩnh khẳng định vị thế của mình trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.