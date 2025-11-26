Kinh tế Hà Tĩnh 2025: Công nghiệp và dịch vụ “gánh” tăng trưởng, xuất khẩu “hụt hơi”

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Nguyễn Thuấn
26/11/2025, 08:17
Năm 2025, Hà Tĩnh vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định với 25/28 chỉ tiêu kinh tế – xã hội dự kiến hoàn thành. Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, công nghiệp, dịch vụ và thu ngân sách trở thành trụ đỡ quan trọng, giúp kinh tế địa phương duy trì đà phục hồi...
Ngày 25/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh để nghe báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026.
Báo cáo cho thấy năm 2025, sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất tăng 5% so với năm 2024, đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng chung của tỉnh. Khu vực thương mại, dịch vụ và du lịch cũng ghi nhận sự tăng trưởng khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 80.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt khoảng 9.760 tỷ đồng, trong khi du lịch đón 6,5 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm trước.
Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn đối diện nhiều thách thức, với kim ngạch xuất khẩu cả năm chỉ đạt khoảng 80% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động thị trường và suy giảm đơn hàng.
Đối với nông nghiệp, đây là lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất do thiên tai và dịch bệnh, với tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 104.789 ha, năng suất lúa bình quân chỉ đạt 46,58 tạ/ha, giảm 19% so với năm trước.
Ngược lại, thu ngân sách nhà nước của Hà Tĩnh vẫn đảm bảo tiến độ và đạt kết quả khả quan, ước đạt khoảng 108% dự toán, tăng 7% so với năm 2024. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 56.000 tỷ đồng, trong đó giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh tiếp tục nằm trong nhóm cao của cả nước. Tính đến ngày 21/11/2025, Hà Tĩnh đã giải ngân gần 6.616 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 57,8% kế hoạch địa phương triển khai.
Môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Tĩnh tiếp tục được cải thiện, với 41 dự án trong nước và 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chủ trương đầu tư. Gần 1.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, phản ánh sức hấp dẫn của địa bàn đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cũng duy trì kết quả ấn tượng, với 8/8 nội dung tiêu chí hoàn thành, khẳng định nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống dân cư.
Bước sang năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh định hướng tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhằm tạo đà, tạo lực và tạo thế cho cả giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số. Triển vọng này không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để Hà Tĩnh khẳng định vị thế của mình trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Việt Nam và Singapore vừa chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đặt nền móng cho việc tăng tốc xuất khẩu số xuyên biên giới. Sự hợp tác này không chỉ mở ra cánh cửa lớn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực của Việt Nam trong kỷ nguyên số...
Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách Australia nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện. Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, khẳng định sức hút của điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác du lịch lớn giữa hai quốc gia...
Trước những biến động khôn lường của thị trường toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh vững vàng, với mục tiêu mang về 21 tỷ USD xuất siêu và tổng kim ngạch 46 tỷ USD trong năm 2025. Thành quả này đến từ chiến lược “lấy chất lượng làm trọng tâm” và sự chuyển mình mạnh mẽ trong công nghệ, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế “top 3” xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới thế giới…
Khu vực APEC đang nổi lên như trung tâm năng động của thị trường carbon xanh, nơi hội tụ tiềm năng lớn từ hệ sinh thái rừng ngập mặn, biển và đất liền. Các nhu cầu cấp thiết về khuôn khổ chính sách minh bạch, quản trị hiệu quả và huy động khu vực tư nhân, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị carbon xanh khu vực và toàn cầu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: