Thứ Tư, 26/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Kinh tế Hà Tĩnh 2025: Công nghiệp và dịch vụ “gánh” tăng trưởng, xuất khẩu “hụt hơi”

Nguyễn Thuấn

26/11/2025, 08:17

Năm 2025, Hà Tĩnh vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định với 25/28 chỉ tiêu kinh tế – xã hội dự kiến hoàn thành. Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, công nghiệp, dịch vụ và thu ngân sách trở thành trụ đỡ quan trọng, giúp kinh tế địa phương duy trì đà phục hồi...

Giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh nằm trong nhóm cao của cả nước.
Giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh nằm trong nhóm cao của cả nước.

Ngày 25/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh để nghe báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026.

Báo cáo cho thấy năm 2025, sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất tăng 5% so với năm 2024, đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng chung của tỉnh. Khu vực thương mại, dịch vụ và du lịch cũng ghi nhận sự tăng trưởng khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 80.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt khoảng 9.760 tỷ đồng, trong khi du lịch đón 6,5 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm trước.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025. Ảnh: BHT.
Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025. Ảnh: BHT.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn đối diện nhiều thách thức, với kim ngạch xuất khẩu cả năm chỉ đạt khoảng 80% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động thị trường và suy giảm đơn hàng.

Đối với nông nghiệp, đây là lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất do thiên tai và dịch bệnh, với tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 104.789 ha, năng suất lúa bình quân chỉ đạt 46,58 tạ/ha, giảm 19% so với năm trước.

Ngược lại, thu ngân sách nhà nước của Hà Tĩnh vẫn đảm bảo tiến độ và đạt kết quả khả quan, ước đạt khoảng 108% dự toán, tăng 7% so với năm 2024. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 56.000 tỷ đồng, trong đó giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh tiếp tục nằm trong nhóm cao của cả nước. Tính đến ngày 21/11/2025, Hà Tĩnh đã giải ngân gần 6.616 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 57,8% kế hoạch địa phương triển khai.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: BHT.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: BHT.

Môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Tĩnh tiếp tục được cải thiện, với 41 dự án trong nước và 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chủ trương đầu tư. Gần 1.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, phản ánh sức hấp dẫn của địa bàn đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cũng duy trì kết quả ấn tượng, với 8/8 nội dung tiêu chí hoàn thành, khẳng định nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống dân cư.

Bước sang năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh định hướng tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhằm tạo đà, tạo lực và tạo thế cho cả giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số. Triển vọng này không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để Hà Tĩnh khẳng định vị thế của mình trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thanh Hóa vượt 14 tỷ USD

06:51, 21/11/2025

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thanh Hóa vượt 14 tỷ USD

Xuất khẩu của Hà Tĩnh 10 tháng: Thép “chững nhịp”, dệt may “bứt tốc”

08:18, 12/11/2025

Xuất khẩu của Hà Tĩnh 10 tháng: Thép “chững nhịp”, dệt may “bứt tốc”

Huế mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ hợp tác chiến lược với Thụy Sĩ

21:06, 13/11/2025

Huế mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ hợp tác chiến lược với Thụy Sĩ

Từ khóa:

cải thiện môi trường đầu tư chuyển đổi số Hà Tĩnh doanh thu dịch vụ du lịch Giải ngân vốn đầu tư công nông nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng kinh tế Bắc Trung Bộ tình hình kinh tế Hà Tĩnh 2025 xuất khẩu Hà Tĩnh

Đọc thêm

Việt Nam – Singapore hợp tác đưa hàng hóa Việt vươn xa trên bản đồ thương mại điện tử toàn cầu

Việt Nam – Singapore hợp tác đưa hàng hóa Việt vươn xa trên bản đồ thương mại điện tử toàn cầu

Việt Nam và Singapore vừa chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đặt nền móng cho việc tăng tốc xuất khẩu số xuyên biên giới. Sự hợp tác này không chỉ mở ra cánh cửa lớn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực của Việt Nam trong kỷ nguyên số...

Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách Australia nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện. Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, khẳng định sức hút của điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác du lịch lớn giữa hai quốc gia...

Xuất khẩu dệt may tự tin cán đích 46 tỷ USD, giữ vững vị thế “top 3” thế giới

Xuất khẩu dệt may tự tin cán đích 46 tỷ USD, giữ vững vị thế “top 3” thế giới

Trước những biến động khôn lường của thị trường toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh vững vàng, với mục tiêu mang về 21 tỷ USD xuất siêu và tổng kim ngạch 46 tỷ USD trong năm 2025. Thành quả này đến từ chiến lược “lấy chất lượng làm trọng tâm” và sự chuyển mình mạnh mẽ trong công nghệ, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế “top 3” xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới thế giới…

Vận hành thị trường carbon: Bài học từ khu vực APEC và cơ hội cho Việt Nam

Vận hành thị trường carbon: Bài học từ khu vực APEC và cơ hội cho Việt Nam

Khu vực APEC đang nổi lên như trung tâm năng động của thị trường carbon xanh, nơi hội tụ tiềm năng lớn từ hệ sinh thái rừng ngập mặn, biển và đất liền. Các nhu cầu cấp thiết về khuôn khổ chính sách minh bạch, quản trị hiệu quả và huy động khu vực tư nhân, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị carbon xanh khu vực và toàn cầu...

Nhật Bản: Tự chủ chính sách vì an ninh năng lượng quốc gia

Nhật Bản: Tự chủ chính sách vì an ninh năng lượng quốc gia

Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, coi đây là nguồn cung thiết yếu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế trong nước, bất chấp các sức ép địa chính trị từ bên ngoài.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí

Kinh tế số

2

Việt Nam – Singapore hợp tác đưa hàng hóa Việt vươn xa trên bản đồ thương mại điện tử toàn cầu

Thị trường

3

Tăng cường hợp tác địa phương Việt – Nhật, kiến tạo tương lai phát triển bền vững

Tiêu điểm

4

Phát triển kinh tế số: Khi dữ liệu là “tài sản” và cơ chế sandbox là “bệ phóng”

Đầu tư

5

“Bắt bệnh” để cải thiện chất lượng không khí các đô thị

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy