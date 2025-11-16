Sắp diễn ra Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 tại Đà Nẵng

Với chủ đề "Logistics Việt Nam vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", trong 02 ngày 28 và 29/11/2025, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng...

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/11/2025 về phối hợp tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025.

Theo kế hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 vào ngày 28 và 29/11 với 02 phiên toàn thể và phiên chuyên đề diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, số 107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Mục đích Diễn đàn nhằm thiết lập cơ chế phối hợp, đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp dịch vụ logistics và doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ; mở rộng phạm vi, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như phát triển ngành logistics trên cả nước nói chung.

Theo dự kiến, sẽ có khoảng 500 - 700 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, AmCham, EuroCham, JETRO, KOTRA,...); đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về logistics của Lào, Campuchia, các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội logistics...

Theo chương trình, ngày 28/11, các đại biểu sẽ tham quan thực địa cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu, cảng Chu Lai (Đà Nẵng), cảng Chân Mây (thành phố Huế).

Cảng Chân Mây (TP. Huế) là địa điểm sẽ được các đại biểu tham dự Diễn đàn đến tham quan thực địa.

Sáng 29/11, phiên toàn thể với chủ đề "Logistics Việt Nam vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", sẽ có phát biểu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND thành phố Đà Nẵng, cùng tham luận của các tổ chức, hiệp hội logistics và ra mắt Hiệp hội Logistics Đà Nẵng; trao bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị.

Chiều 29/11 diễn ra phiên chuyên đề "Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền Trung" với các tham luận của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực logistics.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến hoạt động của Diễn đàn.