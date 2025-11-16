Sắp diễn ra Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 tại Đà Nẵng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Ngô Anh Văn
16/11/2025, 15:40
Với chủ đề "Logistics Việt Nam vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", trong 02 ngày 28 và 29/11/2025, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng...
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/11/2025 về phối hợp tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025.
Theo kế hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 vào ngày 28 và 29/11 với 02 phiên toàn thể và phiên chuyên đề diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, số 107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Mục đích Diễn đàn nhằm thiết lập cơ chế phối hợp, đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp dịch vụ logistics và doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ; mở rộng phạm vi, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như phát triển ngành logistics trên cả nước nói chung.
Theo dự kiến, sẽ có khoảng 500 - 700 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, AmCham, EuroCham, JETRO, KOTRA,...); đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về logistics của Lào, Campuchia, các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội logistics...
Theo chương trình, ngày 28/11, các đại biểu sẽ tham quan thực địa cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu, cảng Chu Lai (Đà Nẵng), cảng Chân Mây (thành phố Huế).
Sáng 29/11, phiên toàn thể với chủ đề "Logistics Việt Nam vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", sẽ có phát biểu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND thành phố Đà Nẵng, cùng tham luận của các tổ chức, hiệp hội logistics và ra mắt Hiệp hội Logistics Đà Nẵng; trao bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị.
Chiều 29/11 diễn ra phiên chuyên đề "Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền Trung" với các tham luận của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực logistics.
UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến hoạt động của Diễn đàn.
10:59, 11/11/2025
Trong 3 ngày đàm phán tại Wasington DC, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại...
Kết quả ấn tượng của 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực là nền tảng để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tăng trưởng ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường và gắn với yêu cầu phát triển bền vững…
Diễn ra song song với vòng đàm phán kỹ thuật về Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đoàn đàm phán Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với Lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ và Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ tại Washington D.C từ 12–14/11...
Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang bước vào giai đoạn mới, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Do đó, yêu cầu cần phải đột phá trong nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo, lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm và mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp hiện đại...
Với việc hòa lưới thành công tổ máy số 2, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang tiến gần đến mốc hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: