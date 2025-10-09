Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ả-rập Xê-út trong lĩnh vực vận tải và logistics

Chiều 8/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã có buổi tiếp và làm việc với ông Musa bin Ahmed Al-Barqi, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Dịch vụ logistics Ả-rập Xê-út, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực vận tải và logistics...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi nhấn mạnh Ả-rập Xê-út luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại. Theo ông Al-Barqi, Việt Nam có lợi thế rõ rệt về hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời là thị trường năng động, đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế.

Đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực vận tải biển và hàng không, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi cho rằng hai bên cần sớm triển khai các chương trình hợp tác cụ thể. Ông đề xuất thành lập nhóm công tác chung Việt Nam – Ả-rập Xê-út để trao đổi thông tin, nghiên cứu cơ hội đầu tư và xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả hơn giữa hai Bộ.

“Việt Nam có thể coi Ả-rập Xê-út là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa đến các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Trung Đông”, ông Al-Barqi khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sớm ký kết hiệp định hợp tác song phương về vận tải và Thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn thuyền viên theo Công ước STCW nhằm tăng cường kết nối hàng hải.

Liên quan đến hợp tác trong khuôn khổ quốc tế, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi gửi lời cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Ả-rập Xê-út trong lần ứng cử trước vào Hội đồng Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út đang phát triển tích cực, đặc biệt kể từ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ả-rập Xê-út vào tháng 10/2023. Bộ Xây dựng đánh giá cao vai trò và thiện chí hợp tác của phía bạn, đồng thời nhất trí với đề xuất thành lập nhóm công tác chung để xúc tiến các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực vận tải.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cho biết Vụ Hợp tác quốc tế sẽ là đầu mối phía Bộ Xây dựng Việt Nam để phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nội dung hợp tác, trong đó có việc kết nối với Bộ Công Thương – đơn vị đầu mối thực hiện Hiệp định hợp tác logistics giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út – nhằm rà soát, đánh giá và đẩy mạnh tiến độ triển khai hiệp định này trong thời gian tới.

Đối với Thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đàm phán, thống nhất nội dung để tiến tới ký kết trong thời gian gần nhất. Ông cũng ghi nhận đề nghị của phía Ả-rập Xê-út về việc Việt Nam ủng hộ ứng cử Thành viên Hội đồng IMO (nhóm C), và cho biết Bộ Xây dựng sẽ tham vấn ý kiến Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan trước khi có phản hồi chính thức.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, hướng tới hiện thực hóa các cơ hội hợp tác cụ thể, qua đó góp phần thúc đẩy kết nối vận tải, logistics giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út, đồng thời mở rộng hợp tác trong khu vực Trung Đông và châu Á.