Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ả-rập Xê-út trong lĩnh vực vận tải và logistics

Tuấn Khang

09/10/2025, 08:53

Chiều 8/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã có buổi tiếp và làm việc với ông Musa bin Ahmed Al-Barqi, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Dịch vụ logistics Ả-rập Xê-út, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực vận tải và logistics...

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Dịch vụ logistics Ả-rập Xê-út Musa bin Ahmed Al-Barqi
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Dịch vụ logistics Ả-rập Xê-út Musa bin Ahmed Al-Barqi

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi nhấn mạnh Ả-rập Xê-út luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại. Theo ông Al-Barqi, Việt Nam có lợi thế rõ rệt về hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời là thị trường năng động, đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế.

Đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực vận tải biển và hàng không, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi cho rằng hai bên cần sớm triển khai các chương trình hợp tác cụ thể. Ông đề xuất thành lập nhóm công tác chung Việt Nam – Ả-rập Xê-út để trao đổi thông tin, nghiên cứu cơ hội đầu tư và xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả hơn giữa hai Bộ.

“Việt Nam có thể coi Ả-rập Xê-út là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa đến các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Trung Đông”, ông Al-Barqi khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sớm ký kết hiệp định hợp tác song phương về vận tải và Thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn thuyền viên theo Công ước STCW nhằm tăng cường kết nối hàng hải.

Liên quan đến hợp tác trong khuôn khổ quốc tế, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi gửi lời cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Ả-rập Xê-út trong lần ứng cử trước vào Hội đồng Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út đang phát triển tích cực, đặc biệt kể từ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ả-rập Xê-út vào tháng 10/2023. Bộ Xây dựng đánh giá cao vai trò và thiện chí hợp tác của phía bạn, đồng thời nhất trí với đề xuất thành lập nhóm công tác chung để xúc tiến các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực vận tải.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cho biết Vụ Hợp tác quốc tế sẽ là đầu mối phía Bộ Xây dựng Việt Nam để phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nội dung hợp tác, trong đó có việc kết nối với Bộ Công Thương – đơn vị đầu mối thực hiện Hiệp định hợp tác logistics giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út – nhằm rà soát, đánh giá và đẩy mạnh tiến độ triển khai hiệp định này trong thời gian tới.

Đối với Thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đàm phán, thống nhất nội dung để tiến tới ký kết trong thời gian gần nhất. Ông cũng ghi nhận đề nghị của phía Ả-rập Xê-út về việc Việt Nam ủng hộ ứng cử Thành viên Hội đồng IMO (nhóm C), và cho biết Bộ Xây dựng sẽ tham vấn ý kiến Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan trước khi có phản hồi chính thức.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, hướng tới hiện thực hóa các cơ hội hợp tác cụ thể, qua đó góp phần thúc đẩy kết nối vận tải, logistics giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út, đồng thời mở rộng hợp tác trong khu vực Trung Đông và châu Á.

Đà Nẵng xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)

17:09, 08/03/2023

Đà Nẵng xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)

Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả ngành logistics

14:22, 07/10/2025

Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả ngành logistics

Đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

07:57, 15/09/2025

Đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Từ khóa:

đầu tư hợp tác Việt Nam - Ả-rập Xê-út logicstics

Đọc thêm

Hạ tầng Thủ đô 71 năm sau ngày giải phóng

Hạ tầng Thủ đô 71 năm sau ngày giải phóng

71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng. Với nguồn vốn đầu tư công kỷ lục cùng loạt công trình giao thông – đô thị quy mô lớn được khởi công, Thủ đô không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm mà còn mở ra dư địa phát triển mới, củng cố vai trò trung tâm kinh tế và đô thị vùng...

Tăng trưởng GRDP Hà Tĩnh đạt 8,05%

Tăng trưởng GRDP Hà Tĩnh đạt 8,05%

Trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng 8,05%, đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung Bộ. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đều duy trì đà tăng...

Nghệ An hút vốn FDI mạnh

Nghệ An hút vốn FDI mạnh

Với hơn 33.800 tỷ đồng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh cùng gần 870 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng, Nghệ An đang dần khẳng định vị thế là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án lớn như VSIP Nghệ An III, Casa Bonita hay Sunny Việt Nam đang mở ra tín hiệu tích cực cho giai đoạn tăng trưởng mới...

Hội Doanh nhân trẻ khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO

Hội Doanh nhân trẻ khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO

Chiều 8/10 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam họp báo công bố Báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) và giới thiệu Kế hoạch Chương trình đào tạo 10.000 Giám đốc điều hành giai đoạn 2025 - 2030…

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang là động lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện thành công của Nhật Bản, một quốc gia vươn lên thành cường quốc kinh tế mà không phụ thuộc vào FDI, đã đặt ra một bài học kinh nghiệm quý giá: đã đến lúc Việt Nam cần chuyển mình từ thu hút FDI bằng mọi giá sang một chiến lược có chọn lọc, chất lượng và tập trung vào việc nâng cao nội lực quốc gia.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

2

Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Thị trường

3

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiêu điểm

4

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Kinh tế số

5

Hàng không Việt Nam cất cánh: Từ “sân bay không giấy tờ” đến siêu dự án Long Thành

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy