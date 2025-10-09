Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ả-rập Xê-út trong lĩnh vực vận tải và logistics

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Tuấn Khang
09/10/2025, 08:53
Chiều 8/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã có buổi tiếp và làm việc với ông Musa bin Ahmed Al-Barqi, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Dịch vụ logistics Ả-rập Xê-út, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực vận tải và logistics...
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi nhấn mạnh Ả-rập Xê-út luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại. Theo ông Al-Barqi, Việt Nam có lợi thế rõ rệt về hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời là thị trường năng động, đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế.
Đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực vận tải biển và hàng không, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi cho rằng hai bên cần sớm triển khai các chương trình hợp tác cụ thể. Ông đề xuất thành lập nhóm công tác chung Việt Nam – Ả-rập Xê-út để trao đổi thông tin, nghiên cứu cơ hội đầu tư và xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả hơn giữa hai Bộ.
“Việt Nam có thể coi Ả-rập Xê-út là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa đến các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Trung Đông”, ông Al-Barqi khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sớm ký kết hiệp định hợp tác song phương về vận tải và Thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn thuyền viên theo Công ước STCW nhằm tăng cường kết nối hàng hải.
Liên quan đến hợp tác trong khuôn khổ quốc tế, Thứ trưởng Musa bin Ahmed Al-Barqi gửi lời cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Ả-rập Xê-út trong lần ứng cử trước vào Hội đồng Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út đang phát triển tích cực, đặc biệt kể từ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ả-rập Xê-út vào tháng 10/2023. Bộ Xây dựng đánh giá cao vai trò và thiện chí hợp tác của phía bạn, đồng thời nhất trí với đề xuất thành lập nhóm công tác chung để xúc tiến các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực vận tải.
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cho biết Vụ Hợp tác quốc tế sẽ là đầu mối phía Bộ Xây dựng Việt Nam để phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nội dung hợp tác, trong đó có việc kết nối với Bộ Công Thương – đơn vị đầu mối thực hiện Hiệp định hợp tác logistics giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út – nhằm rà soát, đánh giá và đẩy mạnh tiến độ triển khai hiệp định này trong thời gian tới.
Đối với Thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đàm phán, thống nhất nội dung để tiến tới ký kết trong thời gian gần nhất. Ông cũng ghi nhận đề nghị của phía Ả-rập Xê-út về việc Việt Nam ủng hộ ứng cử Thành viên Hội đồng IMO (nhóm C), và cho biết Bộ Xây dựng sẽ tham vấn ý kiến Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan trước khi có phản hồi chính thức.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, hướng tới hiện thực hóa các cơ hội hợp tác cụ thể, qua đó góp phần thúc đẩy kết nối vận tải, logistics giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út, đồng thời mở rộng hợp tác trong khu vực Trung Đông và châu Á.
17:09, 08/03/2023
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng. Với nguồn vốn đầu tư công kỷ lục cùng loạt công trình giao thông – đô thị quy mô lớn được khởi công, Thủ đô không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm mà còn mở ra dư địa phát triển mới, củng cố vai trò trung tâm kinh tế và đô thị vùng...
Trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng 8,05%, đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung Bộ. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đều duy trì đà tăng...
Với hơn 33.800 tỷ đồng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh cùng gần 870 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng, Nghệ An đang dần khẳng định vị thế là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án lớn như VSIP Nghệ An III, Casa Bonita hay Sunny Việt Nam đang mở ra tín hiệu tích cực cho giai đoạn tăng trưởng mới...
Chiều 8/10 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam họp báo công bố Báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) và giới thiệu Kế hoạch Chương trình đào tạo 10.000 Giám đốc điều hành giai đoạn 2025 - 2030…
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang là động lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện thành công của Nhật Bản, một quốc gia vươn lên thành cường quốc kinh tế mà không phụ thuộc vào FDI, đã đặt ra một bài học kinh nghiệm quý giá: đã đến lúc Việt Nam cần chuyển mình từ thu hút FDI bằng mọi giá sang một chiến lược có chọn lọc, chất lượng và tập trung vào việc nâng cao nội lực quốc gia.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: