Thứ Tư, 23/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 8,5 triệu đồng/lượng

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 23/9, cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn vàng miếng SJC tương ứng 8,5 triệu và 7,5 triệu đồng/lượng, cao gấp 17 lần so với mức chênh lệch chung…

Giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng từ 300 nghìn-600 nghìn đồng/lượng. Ảnh: DOJI
Giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng từ 300 nghìn-600 nghìn đồng/lượng. Ảnh: DOJI

Ngay khi mở cửa phiên 23/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt tăng trở lại sau hai phiên sụt mạnh. Công ty SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng.

Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt đặt giá mua vàng miếng tại ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 145,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/9, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị trên đều tăng 600 đồng/lượng mỗi chiều.

Giá bán tăng mạnh hơn giá mua vào kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt nới rộng từ 200 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng, lên mức 3,2 triệu và 3,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khảong cách cao nhất vẫn thuộc về Ngọc Thẩm với 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng miếng SJC tại 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua lần lượt là 142,3 triệu đồng/lượng và 142,2 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 22/9, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng tăng 600 nghìn đồng/lượng, còng giá mua vào tăng lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng.

Với hai nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng tại ngưỡng 143,5 triệu – 145 triệu đồng/lượng.

Đi ngược diễn biến chung trên thị trường, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại mức 140,5 triệu – 144 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 23/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 23/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Xu hướng tăng cũng đồng loạt xuất hiện trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, tuy nhiên biên độ điều chỉnh khiêm tốn hơn, dao động từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên 22/9.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI neo tại ngưỡng 142 triệu – 146 triệu đồng/lượng (mua – bán). Doanh nghiệp này duy trì ổn định mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, bám sát nhịp tăng trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn tại ngưỡng 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ chốt phiên sáng cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 23/9 so với 22/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 23/9 so với 22/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng, đi kèm với đó là biên độ khiêm tốn nhất.

Trong phiên sáng 23/9, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC và Phú Quý thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn mặt bằng chung giá vàng miếng tới 7,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 22/9. Đóng cửa phiên sáng, hai thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 142,3 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Phú Quý, mở cửa phiên sáng thương hiệu này cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 142,2 triệu – 145,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên giao dịch sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 134 triệu đồng/lượng và giá bán là 138 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngoại trừ Công ty SJC, Ngọc Thẩm và Phú Quý, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều cao hơn giá vàng miếng khoảng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại PNJ, doanh nghiệp này neo giá vàng nhẫn tương đương so với vàng miếng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 23/9 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,4%, lùi xuống ngưỡng 4.346 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6,92 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 6,42 triệu – 7,42 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn thấp hơn vàng thế giới khoảng 580 nghìn đồng/lượng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

giá vàng 4 số 9 VnEconomy giá vàng hôm nay VnEconomy giá vàng miếng VnEconomy giá vàng miếng sjc VnEconomy giá vàng nhẫn VnEconomy giá vàng nhẫn 9999 VnEconomy giá vàng sjc VnEconomy Giá vàng tăng VnEconomy giá vàng thế giới VnEconomy tài chính VnEconomy thị trường vàng VnEconomy

Chủ đề

Giá vàng trong nước và thế giới

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

ADB nâng dự báo tăng trưởng 2026 lên 7,8% đi kèm lạm phát 4,3%

ADB nâng dự báo tăng trưởng 2026 lên 7,8% đi kèm lạm phát 4,3%

ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,8%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 7. Tuy nhiên, lạm phát dự báo cũng tăng lên 4,3%, cho thấy dư địa chính sách đang chịu thêm sức ép trong bối cảnh áp lực từ nhu cầu trong nước, giá năng lượng và các yếu tố bên ngoài gia tăng…

Tín dụng địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai tăng hơn 10% sau 8 tháng

Tín dụng địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai tăng hơn 10% sau 8 tháng

Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.392 nghìn tỷ đồng, tăng 10,08%. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước...

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy