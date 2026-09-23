Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 8,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 23/9, cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn vàng miếng SJC tương ứng 8,5 triệu và 7,5 triệu đồng/lượng, cao gấp 17 lần so với mức chênh lệch chung…

Giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng từ 300 nghìn-600 nghìn đồng/lượng. Ảnh: DOJI

Ngay khi mở cửa phiên 23/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt tăng trở lại sau hai phiên sụt mạnh. Công ty SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng.

Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt đặt giá mua vàng miếng tại ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 145,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/9, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị trên đều tăng 600 đồng/lượng mỗi chiều.

Giá bán tăng mạnh hơn giá mua vào kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt nới rộng từ 200 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng, lên mức 3,2 triệu và 3,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khảong cách cao nhất vẫn thuộc về Ngọc Thẩm với 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng miếng SJC tại 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua lần lượt là 142,3 triệu đồng/lượng và 142,2 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 22/9, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng tăng 600 nghìn đồng/lượng, còng giá mua vào tăng lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng.

Với hai nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng tại ngưỡng 143,5 triệu – 145 triệu đồng/lượng.

Đi ngược diễn biến chung trên thị trường, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại mức 140,5 triệu – 144 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 23/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Xu hướng tăng cũng đồng loạt xuất hiện trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, tuy nhiên biên độ điều chỉnh khiêm tốn hơn, dao động từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên 22/9.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI neo tại ngưỡng 142 triệu – 146 triệu đồng/lượng (mua – bán). Doanh nghiệp này duy trì ổn định mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, bám sát nhịp tăng trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn tại ngưỡng 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ chốt phiên sáng cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 23/9 so với 22/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng, đi kèm với đó là biên độ khiêm tốn nhất.

Trong phiên sáng 23/9, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC và Phú Quý thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn mặt bằng chung giá vàng miếng tới 7,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 22/9. Đóng cửa phiên sáng, hai thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 142,3 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Phú Quý, mở cửa phiên sáng thương hiệu này cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 142,2 triệu – 145,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên giao dịch sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 134 triệu đồng/lượng và giá bán là 138 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngoại trừ Công ty SJC, Ngọc Thẩm và Phú Quý, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều cao hơn giá vàng miếng khoảng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại PNJ, doanh nghiệp này neo giá vàng nhẫn tương đương so với vàng miếng.