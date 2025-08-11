Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy đổi mới nông nghiệp cho khối APEC
Chu Minh Khôi
11/08/2025, 09:01
Tại Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực APEC, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam khẳng định: "Việt Nam coi đổi mới sáng tạo là trụ cột để hiện đại hóa nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực cho 100 triệu dân. Việt Nam đề xuất thiết lập Trung tâm đổi mới APEC về chuyển đổi nông nghiệp, thực phẩm; Phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân đổi mới sáng tạo"...
Ngày 10/8/2025 tại Incheon (Hàn Quốc), Hội nghị Bộ trưởng
An ninh lương thực APEC, với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững: Kết nối, đổi mới, thịnh vượng” diễn ra dưới sự chủ trì của bà Song Mi Ryung, Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc.
Tại Hội nghị, thay mặt đoàn Việt Nam, Quyền
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình bày tham luận “Chính
sách Việt Nam thúc đẩy đổi mới trong hệ thống nông nghiệp – thực phẩm và những
thách thức cần giải quyết để chia sẻ phương pháp hay nhất, đạt thịnh vượng
chung trong khu vực”.
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LÀ TRỤ CỘT HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP
Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh:
An ninh lương thực của các nền kinh tế APEC đóng vai trò then chốt đối với sự
thịnh vượng không chỉ khu vực mà còn toàn cầu.
“Với một quốc gia nông nghiệp
như Việt Nam, nơi hơn 60% dân số sống ở nông thôn, đảm bảo lương thực không chỉ
là đủ số lượng, mà còn nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, góp phần ổn định
xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững và duy trì vị thế xuất khẩu
nông sản chủ lực”, ông Thắng khẳng định.
Theo ông, Việt Nam coi đổi mới sáng tạo là trụ cột để hiện
đại hóa nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực cho 100 triệu dân. Hiện tại
Việt Nam, ba chương trình lớn đang triển khai.
Một là, Kế hoạch hành động quốc
gia về chuyển đổi hệ thống thực phẩm hướng tới “sản xuất thông minh, phân phối
công bằng, tiêu dùng lành mạnh”.
Hai là, Chương trình một triệu ha lúa chất lượng cao,
phát thải thấp phục vụ xuất khẩu và cam kết giảm phát thải.
Ba là, Chương trình OCOP gắn với chuyển đổi số, hỗ trợ
nông dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử,
gia tăng thu nhập và giá trị văn hóa bản địa.
Thay mặt Việt Nam, ông Thắng đưa ra bốn đề xuất cho phát
triển nông nghiệp trong khối APEC.
Thứ nhất: Thiết lập Trung tâm đổi mới APEC về
chuyển đổi nông nghiệp, thực phẩm tại một quốc gia đang phát triển, để chia sẻ
công nghệ, mô hình và thực hành tốt.
Thứ hai: Xây dựng Bộ tiêu chí chung về thực phẩm bền vững
và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ APEC.
Thứ ba: Phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân đổi mới sáng tạo, bảo
đảm công bằng trong tiếp cận công nghệ.
Thứ tư: Tăng cường trao đổi học thuật, thực tập sinh nông
nghiệp và đổi mới thể chế giữa các thành viên.
Kết thúc tham luận, ông Thắng trích lời cố Tổng thống Hàn
Quốc Kim Dae-jung: “Lịch sử không thuộc về kẻ mạnh, mà thuộc về người biết đổi
mới đúng lúc”, và bày tỏ mong muốn APEC “thắp lên ngọn lửa đổi mới, để mỗi nông
dân, mỗi sản phẩm, mỗi bữa ăn đều mang giá trị sáng tạo, hài hòa với thiên
nhiên và lan tỏa thịnh vượng”.
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG AI TRONG NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
Tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy đổi mới bằng trí tuệ
nhân tạo (AI), Việt Nam khẳng định AI là chìa khóa trong chuyển đổi hệ thống
lương thực, nhất là khi thế giới đối mặt biến đổi khí hậu, suy thoái đất, gia
tăng dân số và chênh lệch giàu nghèo. AI không chỉ là công nghệ, mà còn là công
cụ tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị từ canh tác, chế biến, phân phối đến
tiêu dùng.
Việt Nam đề xuất ba sáng kiến hợp tác APEC về AI. (i) Xây dựng cơ sở dữ liệu mở, chia sẻ
thông tin về khí hậu, sản xuất, dịch bệnh, thị trường giữa các thành viên. (II) Ban hành Bộ nguyên tắc sử dụng AI trong nông nghiệp APEC, bảo đảm an toàn
dữ liệu, quyền riêng tư nhưng không cản trở đổi mới. (III) Kết nối
start-up, doanh nghiệp và trung tâm đổi mới, trong đó Việt Nam sẵn sàng đăng
cai Diễn đàn đổi mới AI trong lương thực – thực phẩm APEC năm 2026 tại Hà Nội.
VIỆT NAM – HÀN QUỐC TĂNG CƯỜNG THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực APEC, Bộ trưởng
Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc Song Miryung và Quyền Bộ trưởng
Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng đã có cuộc trao đổi cởi mở, tập
trung vào các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn và thương mại nông sản.
Mở đầu buổi gặp, Bộ trưởng Song Miryung bày tỏ ấn tượng
sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam tháng 3 vừa qua, khi bà trực tiếp đến Hải
Dương, tham gia thu hoạch cà rốt, uống nước ép cà rốt và trò chuyện cùng nông
dân. Bà mong muốn tăng cường hợp tác thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao.
Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh với
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hơn 30 năm gắn bó, Việt Nam mong tiếp tục
thúc đẩy hợp tác, nhất là khi Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, kim
ngạch thương mại song phương đạt mức cao.
Bộ trưởng Song Miryung khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng kết nối
doanh nghiệp nếu Việt Nam giới thiệu các lĩnh vực tiềm năng. Bà cho biết Hàn Quốc
thường xuyên tổ chức triển lãm, hội thảo kết nối nhà sản xuất và nhập khẩu;
tháng 8 này sẽ có 32 công ty Hàn Quốc dự triển lãm thực phẩm tại Việt Nam và
tháng 11 tới diễn ra triển lãm K-Food với nhiều doanh nghiệp tham gia.
Bà nhắc lại việc hai bên đã thống nhất mở cửa thị trường
cho dưa lưới Hàn Quốc và bưởi Việt Nam từ tháng 4/2024, đồng thời bày tỏ quan
tâm tới quả vải, chanh leo của Việt Nam, đề xuất trao đổi với quýt unshu và
kiwi của Hàn Quốc. Ngoài ra, bà mong đẩy nhanh mở cửa thị trường thịt gà chế biến
ở cả hai nước.
Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhất trí, cho biết sẽ giao
cơ quan chuyên môn phối hợp với MAFRA rà soát, thúc đẩy mở cửa thị trường trong
năm nay. Ông nhấn mạnh Việt Nam đang cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi
cho hàng hóa Hàn Quốc và đề nghị nghiên cứu thêm các sản phẩm gia súc.
Ông cũng đề xuất thiết lập cơ chế đối thoại thường niên
nhằm tháo gỡ rào cản, đồng thời mong Hàn Quốc hỗ trợ triển khai sớm dự án tăng
cường chuỗi giá trị cây vừng.
Về hợp tác đầu tư, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh
giá các dự án ODA của Hàn Quốc tại Việt Nam thời gian qua triển khai hiệu quả
và mong muốn tiếp tục thu hút đầu tư, đặc biệt nhân dịp các triển lãm lớn sắp tới.
Ông giới thiệu Trung tâm Triển lãm mới khánh thành của Việt Nam – thuộc top 10
thế giới về diện tích và công nghệ – và mời doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự.
Bộ trưởng Song Miryung khẳng định Hàn Quốc sẽ đồng hành
cùng Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hai bên cũng trao đổi về
hợp tác ứng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh, trí tuệ nhân tạo, chia sẻ
kinh nghiệm phong trào xây dựng nông thôn mới Saemaul Undong, và tiếp tục hỗ trợ
ODA, gồm viện trợ không hoàn lại và vay ưu đãi, để phát triển hạ tầng nông thôn
Việt Nam.
Để cụ thể hóa hợp tác, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề
nghị xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 – 2030, giao Vụ Hợp tác quốc tế
mỗi bên làm đầu mối triển khai.
