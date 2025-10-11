Sắp diễn ra sự kiện “những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025”

Với vai trò là trung tâm khu vực năng động, cởi mở, sáng tạo và có vị trí chiến lược, Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng để tăng cường mối quan hệ văn hóa và kinh tế giữa Ý và khu vực miền Trung Việt Nam...

Chiều ngày 10/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam (ICHAM) tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025” (Italian Expo Danang 2025) với hoạt động trọng tâm là triển lãm sản phẩm Ý Italian Expo - một triển lãm đa ngành về công nghệ và sản phẩm Ý, kết hợp hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hoá.

Sự kiện do ICHAM phối hợp Prometeo Group tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng, dưới sự bảo trợ của Đại sứquán Ý tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM và chính quyền Thành phố Đà Nẵng.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 06 đến 08/11/2025 tại Công viên APEC– TP. Đà Nẵng, với sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp đến từ Italy, cùng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp địa phương...

Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025 được thiết kế như một trải nghiệm tổng thể, nơi ItalianExpo - triển lãm sản phẩm Ý giữ vai trò điểm nhấn trung tâm. Triển lãm sẽ kết nối liền mạch giữa trưng bày sản phẩm – công nghệ, kết nối B2B, các phiên workshop chuyên đề và hoạt động văn hoá – ẩm thực.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Michele D'Ercole, Chủ tịch ICHAM nhấn mạnh: Với “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025”, ICHAM khẳng định vai trò kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp Ý – Việt tại miền Trung, đưa các giá trị về thiết kế, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Ý đến gần hơn với cộng đồng địa phương.

"Chúng tôi cam kết mang đến một trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng - từ không gian triển lãm và kết nối B2B theo nhu cầu, đến các hội thảo chuyên sâu - nhằm tạo ra diễn đàn hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp hai nước, cũng như cơ hội khám phá các yếu tố tiêu biểu về văn hoá, ẩm thực và sản phẩm Ý đối với công chúng địa phương,” ông D'Ercole nói.

Ông Michele D'Ercole, Chủ tịch ICHAM tráo đổi với báo chí tại buổi họp báo.

Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM, bà Alessandra Tognonato, khẳng định: "Với vai trò là trung tâm khu vực năng động, cởi mở, sáng tạo và vị trí chiến lược, Đà Nẵng là điểm đếnlý tưởng để tăng cường mối quan hệ văn hóa và kinh tế giữa Ý và khu vực miền Trung Việt Nam".

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực. Trong bối cảnh đó, chuỗi sự kiện “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025” cùng triển lãm Italian Expo có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Italia nói chung, cũng như giữa Đà Nẵng và các địa phương của Italia nói riêng.

Lần đầu tiên tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung Việt Nam, một sự kiện mang tính chất bao quát về nước Ý được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái khép kín: không gian mở APEC là địa điểm cho các hoạt động trải nghiệm, giao thương; chuỗi hội thảo chuyên ngành...

Song song là trưng bày ảnh thể hiện tinh thần hữu nghị Việt – Ý và những màn trình diễn ẩm thực, âm nhạc, thông qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước có cơ hội giao lưu, hợp tác và công chúng địa phương cũng có dịp khám phá những nết văn hoá, ẩm thực rất tiêu biểu của nước Ý.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Sự kiện sẽ mở ra bằng lễ khai mạc và toạ đàm hợp tác Ý – Đà Nẵng, câc hoạt động triển lãm và các phần trưng bày tại gian hàng triển lãm, những buổi kết nối B2B chuyên sâu, chuỗi hội thảo chuyên đề, cùng hoạt động văn hoá – ẩm thực như trưng bày ảnh “Phong trào đoàn kết Việt - Ý”, trình diễn ẩm thực Ý và các tiết mục âm nhạc...

Được biết, ICHAM thành lập năm 2008, là tổ chức phi lợi nhuận, được Chính phủ Ý công nhận chính thức, thành viên của Assocamerestero – mạng lưới các Phòng Thương mại Ý tại nước ngoài. Đến nay, ICHAM đã thu hút hơn 100 hội viên là các doanh nghiệp hàng đầu của Ý và Việt Nam.