Khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Thứ Bảy, 04/10/2025
Thu Hằng
04/10/2025, 19:24
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy có khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước chịu tác động do cơn bão số 10. Dù vậy, công tác khám chữa bệnh vẫn không bị gián đoạn, không có cơ sở nào phải dừng hoạt động...
Chiều 3/10/2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại do cơn bão số 10.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết thiên tai bão lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho đời sống nhân dân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngành Y tế. Tuy vậy, toàn ngành đã và đang nỗ lực duy trì công tác khám chữa bệnh, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả.
Theo Bộ trưởng, trong mọi tình huống thiên tai, bão lũ, việc chăm sóc, cứu chữa và bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn phải được đặt lên hàng đầu. Việc đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân là ưu tiên số một. Đồng thời, ngành Y tế cần đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, kịp thời bổ sung dự trữ vật tư, hóa chất phục vụ công tác dự phòng.
“Ngành Y tế kịp thời bổ sung dự trữ vật tư, hóa chất để phục vụ công tác dự phòng. Sau khi sắp xếp ổn định công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trước, trong và sau bão lũ, chúng ta cần tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh kịp thời. Cùng với đó, phải chú trọng xử lý môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn nước sạch cho người dân”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chỉ đạo.
Bộ trưởng cho biết Bộ đã chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc tổ chức các tổ ứng trực, sẵn sàng chi viện chuyên môn, hỗ trợ trực tiếp cho tuyến dưới. Các Sở Y tế địa phương đã nghiêm túc thực hiện chế độ trực, duy trì đầy đủ hoạt động khám chữa bệnh.
Thống kê nhanh cho thấy, đến nay đã có nhiều người bị thương, phải nhập viện do ảnh hưởng bão lũ. Nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là trạm y tế xã ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị hư hại. Tổng cộng, khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước chịu tác động. Dù vậy, công tác khám chữa bệnh vẫn không bị gián đoạn, không có cơ sở nào phải dừng hoạt động.
“Đây là lúc chúng ta cần huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội để chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, mất mát. Ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công. Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Bộ trưởng nói.
Theo Bộ trưởng, Bộ Y tế đã ban hành liên tục các công điện chỉ đạo phòng chống bão lũ, đồng thời tiếp tục vận động công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tham gia ủng hộ đồng bào.
“Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Không chỉ bão số 10, mà sắp tới còn bão số 11 và những đợt thiên tai khác. Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, đội ngũ ngành Y tế sẽ tích cực hưởng ứng, sẻ chia cùng đồng bào”, Bộ trưởng bày tỏ.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp gửi thư kêu gọi đến các đơn vị cơ sở để chung tay ủng hộ qua tài khoản của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bộ trưởng tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, toàn thể cán bộ công chức, viên chức lao động ngành Y tế sẽ tích cực hưởng ứng phong trào này.
Nguồn đóng góp sẽ được chuyển kịp thời đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi đến đúng địa chỉ, công khai, minh bạch đến đồng bào đang gặp khó khăn.
Tại lễ phát động, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đã báo cáo chi tiết về tình hình thiệt hại do bão số 10, cũng như những ảnh hưởng trực tiếp tới đội ngũ đoàn viên, người lao động ngành Y tế.
Theo báo cáo nhanh, đến 12h ngày 3/10, 116 đoàn viên, người lao động ngành Y tế bị ảnh hưởng bởi bão số 10, với tổng mức hỗ trợ dự kiến hơn 4,3 tỷ đồng.
Việc chi hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 1411/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động, trong đó mức chi từ 2–10 triệu đồng tùy mức độ thiệt hại.
Đối với ngành Y tế, bà Nguyễn Thanh Bình cho biết thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai công tác phòng chống bão lũ, phối hợp với địa phương và đơn vị để khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng.
