Sạt lở lan rộng, Huế siết chặt biện pháp bảo vệ dân cư ven sông, biển

Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...

Ngày 19/11/2025, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra thực địa tại nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng do mưa lớn, lũ quét và sạt lở trên địa bàn thành phố Huế.

Tại xã Quảng Điền, đoàn công tác kiểm tra khu vực sạt lở bờ sông Rào Cùng – nơi được ghi nhận có mức độ xói lở đặc biệt nghiêm trọng. Báo cáo của địa phương cho biết đoạn bờ sông bị sạt lở kéo dài hơn 4 km, uy hiếp trực tiếp khoảng 20 hộ dân sinh sống ven sông, tác động đến quỹ đất sản xuất, khu dân cư và cả khu vực nghĩa địa. Chính quyền xã đã dựng rào cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực theo dõi và hướng dẫn người dân hạn chế tiếp cận những vị trí nguy hiểm.

Lãnh đạo xã Quảng Điền nhấn mạnh tầm quan trọng của sông Rào Cùng đối với tiêu thoát lũ và sản xuất nông nghiệp. Trước thực trạng sạt lở lan rộng, xã đề nghị bộ hỗ trợ nguồn lực, bổ sung tư vấn kỹ thuật để xử lý dứt điểm, tránh để tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sinh kế của người dân.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá tình trạng sạt lở trên sông Rào Cùng đang diễn biến nhanh và phức tạp, đòi hỏi giải pháp tổng hợp, gồm cả công trình và phi công trình.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường giao các đơn vị chuyên môn của bộ phối hợp với thành phố Huế và xã Quảng Điền đo đạc, khảo sát địa chất toàn tuyến để lập phương án bảo vệ bờ sông theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn lâu dài, ổn định đời sống và sản xuất.

Tiếp đó, đoàn công tác đến kiểm tra khu vực bờ biển Thuận An – điểm xói lở nặng sau đợt mưa lũ và bão gần đây. Tại tổ dân phố Hòa Duân, bờ biển bị sạt lở khoảng 1 km, ăn sâu vào đất liền 50–70 m, ảnh hưởng đến hạ tầng thiết yếu và các hoạt động dịch vụ du lịch. Nguy cơ hình thành cửa biển mới cũng được cảnh báo.

Tại phường Thuận An, đoàn công tác kiểm tra khu vực bờ biển bị xói lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn và bão vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết trong đợt mưa lũ, thành phố đã kích hoạt đồng bộ các phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý hồ đập và thủy điện để điều tiết an toàn cho hạ du.

Các phường, xã được yêu cầu triển khai “4 tại chỗ”, tổ chức lực lượng hỗ trợ di dời tài sản và bảo vệ người dân ở các khu vực thấp trũng, ven sông. Thành phố cũng liên tục cập nhật thông tin vận hành hồ chứa để cảnh báo sớm cho người dân.

Ngay sau khi nước rút, các địa phương tiến hành rà soát thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, cơ sở hạ tầng và đời sống sinh hoạt để hỗ trợ kịp thời. Thành phố yêu cầu các sở, ngành bám sát cơ sở, không để hộ dân nào bị ảnh hưởng mà chưa được tiếp cận hỗ trợ khẩn cấp. Đối tượng ưu tiên gồm hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách và các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định thành phố Huế sẽ tiếp tục phối hợp với bộ và các đơn vị liên quan để triển khai giải pháp ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và môi trường cho biết sẽ phối hợp với thành phố Huế đánh giá toàn diện tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển để đề xuất giải pháp phù hợp; rà soát các hạng mục giao thông, thủy lợi, đê điều bị hư hỏng để có phương án sửa chữa.

Bộ cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực, giúp địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân.