Mưa lũ dồn dập từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề

Đợt mưa lũ từ ngày 15 - 19/11 đã gây thiệt hại nặng nề tại Trung Bộ và Tây Nguyên. Hiện Chính phủ và các địa phương đang khẩn trương ứng phó, cứu trợ và khắc phục...

Ngày 18/11/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2514/QĐ-TTg ngày 18/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngày 19/11/2025, hai đoàn công tác do lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa.

THIỆT HẠI NẶNG NỀ TỪ NHÀ CỬA, NÔNG NGHIỆP, ĐẾN GIAO THÔNG

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 19/11/2025, đợt mưa lũ đã khiến 15 người chết và mất tích. Riêng tỉnh Khánh Hòa có 10 người chết, mất tích, gồm: 6 người chết do mưa lớn gây sạt lở đất đá vào ô tô khách tại đèo Khánh Lê Quốc lộ 27C; 1 người chết và 1 người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn; 1 người chết do bị lũ cuốn tại phường Bắc Nha Trang ngày 17/11; 1 người mất tích do bị lũ cuốn tại phường Nam Khánh Vĩnh ngày 18/11.

Tại Đà Nẵng, ngày 14/11, có 3 người mất tích tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn do sạt lở núi xuống khu vực rẫy. Hiện nay do mưa lớn, chính quyền địa phương đã tạm dừng việc tìm kiếm. Tỉnh Quảng Trị có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi khi lái xe tải qua khu vực có đặt barie cảnh báo tại cầu tràn A Rong Trên, xã La Lay. Thành phố Huế có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi khi bị lật ghe tối 17/11.

Về nhà ở: 85 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 18.968 nhà bị ngập (nặng nhất là Khánh Hòa 9.000 nhà bị ngập, Gia Lai ngập 8.355 nhà, Huế 1.119 nhà…). Về nông nghiệp: 9.949ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (nặng nhất là Đắk Lắk 1.499 lúa và hoa màu bị ngập).

Về chăn nuôi: 6.484 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (nặng nhất là Đắk Lắk có 5.283 gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi).

Về giao thông, đến sáng 19/11/2025, hiện còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Trong đó, Quảng Trị ngập, ách tắc 01 đoạn trên Quốc lộ 49C. Huế: ngập, ách tắc 04 đoạn trên QL49. Quảng Ngãi: ngập, ách tắc 3 điểm trên Quốc lộ 24. Đắk Lắk: ngập, ách tắc 2 điểm trên Quốc lộ 19C, 13 điểm trên Quốc lộ 29 và 1 điểm Quốc lộ1A. Lâm Đồng: sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn trên Quốc lộ 20. Khánh Hòa: sạt lở, ách tắc tại đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề đối với ngành thuỷ lợi: 650m kè bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Trị: 100m, Khánh Hòa: 550m). Hồ Nước Ngọt (Khánh Hòa) bị hư hỏng phần tường chắn sóng mái đập khoảng 150m và mái ta-ly bị xói lở khoảng 10.000m2 (200x50)m.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết từ 7h00 ngày 17/11 - 19h00 ngày 18/11, các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có mưa từ 150-300mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Trà Leng (Đà Nẵng) 370mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 338mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 326mm; Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 392mm; Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 328mm; UBND xã Sông Hinh (Đắk Lắk) 360mm.

Mưa đêm, từ 19h00 ngày 18/11 đến 7 hh00 ngày 19/11, các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có mưa từ 80-150mm, riêng Gia Lai, Đắk Lắk có mưa 100-250mm (mưa chủ yếu khu vực ven biển), một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 232mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 262mm; Canh Hòa (Gia Lai) 293mm; Hà Văn Trên (Gia Lai) 280mm; Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 280mm; Sơn Hòa Đông (Đắk Lắk) 446mm; Phú Hòa (Đắk Lắk) 438mm; Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 422mm.

Mưa đợt, tính từ 19h00 ngày 15/11 đến 7h00 ngày 19/11, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-600mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 976mm; Thủy điện Bình Điền (Huế) 998mm; Phước Hiệp (Đà Nẵng) 1.117mm; Sông Trà (Đà Nẵng) 1.063mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 1.170mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 1.086mm; Đập tràn sông Hinh (Đắk Lắk) 1.126mm; Sơn Thành Tây (Đắk Lắk) 1.068mm.

MƯA LỚN TIẾP TỤC TRONG NHỮNG NGÀY TỚI

Dự báo từ sáng 19/11 đến đêm 20/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn ( trên 200mm/3h).

Ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm; ở tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế từ 17-19 độ.

Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Khu vực Bắc Trung Bộ, có 2.323 hồ chứa, hiện dung tích trữ nước trung bình đạt từ 80% - 96% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3). Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.773 hồ chứa, dung tích trữ nước trung bình hiện đạt từ 77% - 97% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).

Về tình hình đê điều, tại Quảng Trị, hiện tuyến đê bao Hải Lăng (dài 46,12km) còn ngập toàn bộ tuyến đê từ (0,4-0,7)m. Tại Huế, các tuyến đê cửa sông dài 10,9km (đê tả, hữu sông Hương, đê hữu sông Truồi) nước đã rút xấp xỉ mặt đê.