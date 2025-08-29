Thứ Sáu, 29/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Sau hai quý hoãn, CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong quý 4/2025

Hà Anh

29/08/2025, 07:35

CII công bố quyết định Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức trong quý 4/2025 với tỷ lệ 5% (một cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông trong quý 4/2025.

Theo đó, CII công bố quyết định Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức trong quý 4/2025 với tỷ lệ 5% (một cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông là 15/9, ngày thanh toán là vào ngày 1/10.

Với 625 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CII sẽ chi 312,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Trước đó, CII không chi trả cổ tức tiền mặt trong quý 2 và 3 với mục tiêu để tập trung nguồn lực cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Bên cạnh đó, CII đã phát hành công hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 42.311 cổ đông của công ty, còn lại 2.461 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2025.

Tổng giá phát hành tính theo mệnh giá hơn 767,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tăng từ gần 548,2 triệu cổ phiếu lên gần hơn 624,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 5.481 tỷ đồng lên mức hơn 6.249 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 110,2 tỷ đồng (trong khi cùng ky lãi 112,8 tỷ đồng). Nguyên nhân là do công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất ổn định do đo, lợi nhuận không có nhiều biến động so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của CII đạt gần 1.446,6 tỷ đồng, giảm 8,3% so với 6 tháng đầu năm 2024 (1.577 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 205,8 tỷ đồng, giảm 53,8% (445 tỷ đồng).

CII đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3,88 nghìn tỷ đồng (-10% so với cùng kỳ) và 355 tỷ đồng (-37% so với cùng kỳ).

Hiện CII đang vận hành 6 trạm thu phí BOT, mang lại doanh thu trung bình hàng năm khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng, chiếm từ 60% đến 80% tổng doanh thu. Theo Ban lãnh đạo, doanh thu từ các dự án BOT tăng trưởng trung bình 5%-11%/năm, nhờ hai yếu tố chính: Một là, phí cầu đường dựa trên điều khoản hợp đồng BOT được điều chỉnh mỗi 3-5 năm, tăng từ 10%-25% mỗi lần điều chỉnh, tương đương mức tăng trưởng trung bình 2%-5%/năm; Hai là, lưu lượng xe tăng từ 3%-6%/năm, tùy theo từng dự án.

SSI Research dự báo lưu lượng xe tại các trạm thu phí của CII sẽ tăng 8% so với cùng kỳ trong năm 2025. Đặc biệt, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lưu lượng xe, nhờ nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến TP.HCM gia tăng. Trong năm 2025, biên lợi nhuận gộp của CII đạt 69%, tăng 3% so với cùng kỳ.

Đối với các dự án BOT mới của CII gồm: Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng vốn đầu tư là 39.800 tỷ đồng và tiến độ hiện nay là CII đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức PPP và đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi với tỷ lệ sở hữu của CII: 55%.

- Đường trên cao dọc tuyến Quốc lộ 51 tại Đồng Nai có tổng vốn đầu tư: 13.000 tỷ đồng; thời gian đầu tư: 2025- 2028. Tiến độ hiện nay là CII đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình phê duyệt chủ trương đầu tư với tỷ lệ sở hữu của CII: 51%.

- TOD Hàng Xanh tại TP.HCM có tổng vốn đầu tư: 216.000 tỷ đồng; Thời gian đầu tư: 2026 - 2038.

- Mảng bất động sản – Đang chờ cập nhật về dự án Thủ Thiêm. CII hiện sở hữu các dự án nhà ở cao cấp tại khu đô thị Thủ Thiêm, với 75.207 m2 đang bàn giao và 158.210 m2 đang được xây dựng. Ngoài ra, công ty còn sở hữu tài sản tại dự án 152 Điện Biên Phủ và các dự án liên kết với CTCP 577 tại Bình Chánh, Bình Thuận và Quảng Ngãi, với tổng diện tích lên đến 1.488.876 m2.

- Nghị định 91/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/4/2025 quy định về phương pháp xác định giá đất để thanh toán hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Theo CII, tổng giá trị hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao đã ký đạt khoảng 2.641 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện 1.300 tỷ đồng. Hiện công ty đang nắm giữ 5 lô đất tại Thủ Thiêm với tổng diện tích 5 ha.

CII hiện đang chờ xác định quyền sử dụng đất cho 9 lô đất tại Thủ Thiêm, dựa trên định giá năm 2015 và làm rõ chênh lệch giữa giá trị hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao và giá quyền sử dụng đất, để hoàn tất các khoản thanh toán bổ sung cần thiết nhằm nhận bàn giao các lô đất còn lại.

Từ khóa:

chia cổ tức CII đất Thủ Thiêm đô thị mới đối tác công ty dự án nhà cao cấp hình thức PPP

