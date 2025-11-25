Sau khi đóng quỹ phòng hộ, nhà bán khống huyền thoại Michael Burry tiếp tục cảnh báo về bong bóng AI

Việc đóng quỹ phòng hộ có lẽ không phải là một động thái “đầu hàng” của ông Burry. Thay vào đó, việc ông tiếp tục đưa ra cảnh báo về cơn sốt AI cho thấy ông đang giữ vững niềm tin rằng đây là một bong bóng...

Nhà bán khống nổi tiếng người Mỹ Michael Burry, với biệt danh “The Big Short”, vừa ra mắt một newsletter cảnh báo về cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Burry đóng cửa quỹ phòng hộ của ông.

Trong số đầu tiên của newsletter có tên “Cassandra Unchained” trên ứng dụng truyền thông Substack, ông Burry - người không ngần ngại bày tỏ quan điểm hoài nghi về cơn sốt AI suốt thời gian qua - chĩa mũi dùi công kích vào Nvidia và các công ty công nghệ lớn khác đang đầu tư mạnh vào AI.

“Trong trào lưu AI hiện nay có 5 kị sỹ là Microsoft, Google, Meta, Amazon và Oracle - cùng với một số startup non trẻ khác - đang cam kết đầu tư gần 3 nghìn tỷ USD vào hạ tầng AI trong 3 năm tới. Nhà đầu tư hoàn toàn thích thú với điều này”, ông Burry viết trong newsletter.

“Và một lần nữa, lại có một Cisco ở trung tâm của tất cả những điều này, cung cấp tất cả những thứ cần thiết và cả tầm nhìn rộng mở cho trào lưu đó. Và đó là Nvidia”, ông Burry so sánh vai trò của Nvidia trong cơn sốt AI hiện nay với Cisco trong thời kỳ bong bóng dotcom.

“Tôi chưa hề nghỉ hưu”, ông Burry viết về việc ông đóng quỹ phòng hộ. Ông cũng cho biết sẽ tập trung thời gian và tâm trí cho newsletter tài chính mới của mình và sẽ có ít nhất một bài đăng mỗi tuần. Chỉ vừa ra mắt, newsletter của ông Burry đã có hơn 21.000 người đăng ký. Tiền phí mỗi người đăng ký phải trả cho newsletter này là 39 USD/tháng hoặc 379 USD/năm.

Ông Burry đã đẩy mạnh cảnh báo về cơn sốt AI trong thời gian gần đây. Trước khi ra mắt newsletter nói trên, ông đã có nhiều bài đăng về vấn đề này trên tài khoản mạng xã hội X với 1,6 triệu người theo dõi của mình, xoáy vào những cái tên như Nvidia và Palantir. Ông đặt câu hỏi về sự bùng nổ của hạ tầng đám mây, đồng thời cáo buộc các công ty này sử dụng chiến thuật kế toán để thổi phồng lợi nhuận. Ông nhận định rằng cũng như trong thời kỳ bong bóng trước kia, nhà chức trách hiện nay đang thờ ơ với những tín hiệu “báo động đỏ”.

Trong một bài đăng trên X vào hôm Chủ nhật vừa rồi, ông Burry nhắc lại lời của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi năm 2005 là ông Greenspan rằng “bong bóng giá nhà có vẻ ít khả năng xảy ra”. Ông so sánh phát biểu này của ông Greenspan với những gì được kim Chủ tịch Fed Jerome Powell nói gần đây: “Các công ty AI thực ra đang có lãi… nên là một câu chuyện hoàn toàn khác”.

Bất chấp sự lạc quan của ông Greenspan, ông Burry đã dự báo chính xác sự sụp đổ của thị trường cho vay thế chấp nhà dưới chuẩn ở Mỹ hồi năm 2007-2008. Dự báo đó mang tới cho ông Burry cơ hội trở thành một nhà bán khống huyền thoại và ông đã không bỏ lỡ. Ông đã triển khai một chiến lược bán khống dựa trên dự báo về sự sụp đổ của thị trường này và khủng hoảng tài chính xảy ra sau đó, kiếm được khoản lợi nhuận khoảng 800 triệu USD.

Vụ đặt cược lừng danh đó đã trở thành cảm hứng cho “The Big Short” - bộ phim giành giải Oscar năm 2016 cho phim có kịch bản chuyển thể tốt nhất. Các nhà đầu tư ở Phố Wall luôn dõi theo các phát biểu và đánh giá của ông Burry về thị trường và nền kinh tế. Các vụ đặt cược của ông thường xuyên được các nhà giao dịch mổ xẻ để tìm kiếm các dấu hiệu bong bóng hoặc thị trường tăng trưởng quá nóng.

Trước khi ra mắt newsletter, ông Burry liên tục “gây sốc” trong thời gian gần đây. Vào đầu tuần trước, ông khiến thị trường sửng sốt khi tiết lộ trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) rằng công ty quản lý quỹ phòng hộ Scion Asset Management đang nắm một lượng quyền chọn put options lớn liên quan tới cổ phiếu Nvidia và Palantir. Quyền chọn put options sẽ mang về lợi nhuận nếu những cổ phiếu này sụt giá mạnh.

Nhưng chỉ vài ngày sau, ông tuyên bố giải tán Scion Asset Management và hoàn tiền cho nhà đầu tư, thay vì đóng trạng thái bán khống của quỹ. Theo thông tin được niêm yết, vào thời điểm tháng 3 năm nay, Scion Asset Management quản lý số tài sản trị giá 155 triệu USD.

Trong một lá thư gửi khách hàng, ông giải thích rằng quan điểm giá trị của ông đôi khi trái ngược với xu hướng thị trường, ám chỉ rằng chiến lược của ông không phù hợp để quản lý tiền của khách hàng.

Trên thực tế, vào cuối tháng 8, Scion Asset Management tiết lộ đang đặt cược vào sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán Mỹ, nhưng sau đó, các chỉ số đã liên tục lập kỷ lục mới.

Khi đặt cược chống lại trào lưu AI, ông Burry có cuộc đối đầu với CEO Alex Karp của Palantir trên X, tương tự như cuộc đối đầu với CEO Elon Musk của Tesla khi ông bán khống cổ phiếu của hãng xe điện này mấy năm trước. Ông đã rút khỏi trạng thái bán khống cổ phiếu Tesla vào cuối năm 2021.

Việc Scion Asset Management đóng cửa khiến nhiều người hồi tưởng lại việc nhà đầu tư của Scion Capital - công ty quản lý quỹ của ông Burry hồi trước năm 2008 - gây áp lực lớn khi ông đặt cược chống lại thị trường địa ốc dưới chuẩn và cảnh báo khủng hoảng sắp xảy đến.

Trong một bài báo trên tờ New York Times vào năm 2010, ông Burry kể lại rằng “vào các năm 2005-2006, tôi đã lập luận mạnh mẽ hết sức có thể trong các lá thư gửi khách hàng của công ty đầu tư của tôi là Scion Capital rằng thị trường cho vay thế chấp nhà sẽ sụp đổ trong nửa sau của năm 2007, gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế”. Tuy nhiên, những cảnh báo sớm đó đã bị phớt lờ, và ông mất nhiều tháng để chống lại sức ép từ các nhà đầu tư không muốn ông tiếp tục trả mức phí cao để nắm giữ các hợp đồng hoán đổi rủi ro vỡ nợ.

Ông Burry còn tiết lộ rằng sự phản đối của nhà đầu tư mạnh mẽ đến nỗi ông phải hạn chế việc rút vốn đồng thời duy trì vững những đặt cược mà cuối cùng đã mang lại cho ông danh tiếng.

Theo nhận định của giới quan sát, việc đóng quỹ phòng hộ không phải là một động thái “đầu hàng” của ông Burry. Thay vào đó, việc ông tiếp tục đưa ra cảnh báo về cơn sốt AI cho thấy ông đang giữ vững niềm tin rằng đây là một bong bóng. Có ý kiến cho rằng có thể ông đang dịch chuyển sang mô hình văn phòng gia đình để tự giải phóng mình khỏi sức ép của khách hàng, thay vào đó chỉ dùng tiền túi để đặt cược.

Ông Burry sinh trưởng ở San Jose, California, tốt nghiệp Đại học Y khoa Vanderbilt và chưa từng theo học chính thức về tài chính. Ông bỏ ngành y, gánh theo khoản nợ 145.000 USD, và nhảy vào đầu tư - lĩnh vực mà ông miêu tả là “nơi khó khăn” và có lợi nhuận đang “ẩn giấu”.