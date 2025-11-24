Tỷ phú Ray Dalio: Đừng vội bán cổ phiếu AI dù lo ngại bong bóng

Vị tỷ phú khuyên nhà đầu tư không nên bán cổ phiếu AI, cho rằng điều kiện để bong bóng vỡ chưa xuất hiện...

Tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates, cho rằng nhà đầu tư chưa nên rời bỏ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), ngay cả khi lo ngại đà tăng hiện tại trên thị trường có thể là một bong bóng sắp vỡ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CNBC vào tuần trước, ông Dalio nhìn nhận rằng thị trường cổ phiếu hiện đang ở trạng thái bong bóng rõ rệt, nhưng nhấn mạnh đây chưa phải là lý do để nhà đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.

“Một lý do đơn giản để tiếp tục giữ cổ phiếu AI, đó là các điều kiện để bong bóng vỡ vẫn chưa xuất hiện. Đừng chỉ vì bong bóng mà bán tháo. Quan trọng nhất là thời điểm. Điều gì sẽ khiến bong bóng vỡ? Nhân tố thường thấy là việc chính sách tiền tệ bị thắt chặt. Nhưng hiện tại, chúng ta chưa ở trong bối cảnh đó”, nhà quản lý quỹ huyền thoại phát biểu.

Từng nhiều lần cảnh báo nguy cơ bong bóng đối với các tài sản rủi ro, ông Dalio cho biết ông định nghĩa bong bóng thị trường là giai đoạn một xu hướng mới tạo ra khối tài sản lớn. Theo thời gian, thị trường bắt đầu đặt câu hỏi ai thực sự nắm giữ khối tài sản đó và ai thực sự có nhu cầu đối với xu hướng mới tạo ra khối tài sản đó.

Theo ông, điều này thể hiện rõ trong làn sóng AI tạo sinh, khi cơn hưng phấn xung quanh công nghệ này đã đẩy định giá của một số doanh nghiệp công nghệ liên quan lên mức rất cao.

Vài tuần gần đây, giới đầu tư ngày càng lo ngại hơn về khả năng tạo ra doanh thu thực chất của một số doanh nghiệp AI, cũng như việc nhiều thỏa thuận trong lĩnh vực này chủ yếu là các hợp đồng chéo, khi các công ty AI chủ yếu mua bán và ký hợp đồng với nhau.

Ông Dalio cho rằng bong bóng thị trường chỉ thực sự vỡ khi xuất hiện nhu cầu buộc phải thanh lý tài sản trên diện rộng. Những sự kiện như việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng mạnh lãi suất hoặc người tiêu dùng bị tăng thuế tài sản có thể trở thành chất xúc tác châm ngòi làn sóng bán tháo.

Theo ông, cả hai điều kiện này đều chưa xuất hiện trong tương lai gần. Dù khả năng Fed hạ lãi suất ngay tại cuộc họp chính sách tháng 12 còn gây tranh cãi, công cụ theo dõi kỳ vọng lãi suất CME FedWatch cho thấy thị trường vẫn đang đặt cược với xác suất 96% rằng lãi suất sẽ thấp hơn mức hiện tại vào tháng 6 năm sau.

Trong khi đó, bang California đang đề xuất tăng thuế tài sản đối với giới già, nhưng việc gia hạn các chính sách giảm thuế từ nhiệm kỳ trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng những biện pháp hỗ trợ khác trong đạo luật giảm thuế “Big Beautiful Bill” của ông, vẫn được giới phân tích đánh giá là lực đỡ tích cực cho thị trường.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu có thể còn tăng thêm rất nhiều trước khi bong bóng vỡ”, ông Dalio phát biểu.

Thời gian gần đây, câu chuyện bong bóng AI ngày càng được nhắc tới nhiều trên Phố Wall, trong bối cảnh định giá của nhiều doanh nghiệp liên quan liên tục bị đẩy lên cao và giới đầu tư lo ngại về dòng tiền khổng lồ đang chảy vào các dự án AI.

Dù vậy, tuần trước, Nvidia - trung tâm của cơn sốt đầu tư AI - đã phần nào trấn an giới đầu tư sau khi tiếp tục công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Trong quý 3, doanh thu của công ty đạt 57 tỷ USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Công ty này dự báo doanh thu quý cuối năm đạt 65 tỷ USD, cao hơn dự báo của các nhà phân tích.