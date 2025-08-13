Savico sẽ góp 720 tỷ vào công ty phân phối xe Geely, Lynk&Co trên toàn quốc

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (mã SVC-HOSE) vừa có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô Tasco (Tasco RT).

Theo đó, Savico sẽ góp thêm 720 tỷ đồng vào Tasco RT, bao gồm 220 tỷ đồng vốn tự có của Savico và 500 tỷ đồng vốn vay.

Sau khi SVC hoàn tất việc góp vốn, Tasco RT sẽ nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.020 tỷ đồng. Trong đó, Savico là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu ở mức 70,59%.

Hiện Tasco RT có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và tại thời điểm cuối quý 2/2025, Tasco RT là công ty con gián tiếp của HUT với tỷ lệ sở hữu 96,45%.

Mục đích sử dụng khoản góp vốn vào Tasco RT là để đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh của chuỗi phòng trưng bày (showroom) thương hiệu xe Geely, Lynk&Co trên toàn quốc, trong đó có thể chia các đợt góp vốn khác nhau, với giai đoạn 1 đầu tư vào chuỗi showroom khu vực phía Bắc.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, cổ đông SVC đã đặt câu hỏi "Công ty đã đầu tư mở rộng hệ thống đại lý các thương hiệu đặc biệt là các thương hiệu mới từ Trung Quốc như Lynk & Co, Geely. Vậy Kết quả kinh doanh các đơn vị này như thế nào trong năm 2024 và 2025? Bằng cách nào có thể tăng được sản lượng bán trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt thời điểm hiện tại".

Trả lời câu hỏi này Ban lãnh đạo công ty cho biết, năm qua là một năm khá sôi động của thị trường khi các hãng xe Trung Quốc ồ ạt tiếp cận thị trường. Là một đơn vị với bề dày 40 năm trong ngành ô tô, SVC đã nhìn nhận, tối ưu hóa nguồn lực để phát triển mở rộng mạng lưới hệ thống các showroom oto của thương hiệu Lynk & Co, Geely.

Ngoài ra thông qua công ty mẹ là Tasco Auto, cũng đẩy mạnh việc hợp tác giữa Tập đoàn Geely Auto (Công ty con của Tập đoàn Geely Holding Group Trung Quốc) cho kế hoạch xây dựng nhà máy ô tô tại Thái Bình. Các showroom Lynk & Co, Geely 2024, 2025 vẫn tiếp tục đẩy mạnh doanh số bán ra, tận dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá và cùng với truyền thông mạnh mẽ để đưa thương hiệu xe tiến gần hơn với người Việt Nam.

Trước đó, ngày 16/07, Hội đồng Quản trị Savico đã phê duyệt chủ trương giải thể Công ty Cổ phần OtoS - đơn vị sở hữu nền tảng kinh doanh ô tô trực tuyến Otos.vn, thành lập từ năm 2014 và thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài Gòn.

Kết thúc quý 2/2025, Savico ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.642 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ (gần 5.393 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ (86,33 tỷ đồng). Nguyên nhân chính là do tình hình kinh doanh của thị trường xe ô tô quý 2/2025 cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm 2024, doanh thu của Savico tăng 24,6% và lợi nhuận gộp tăng tương ứng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Savico ghi nhận doanh thu đạt 12.276 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ (9.453 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng 55,8% so với cùng kỳ (94,6 tỷ).

Được biết, đầu tháng 8, Savico đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại dự án khu dân cư cao cấp Long Hòa - Cần Giờ (Luxury Residential Area) quy mô gần 30ha, thu về hơn 619 tỷ đồng. SVC cho biết, việc thoái vốn khỏi dự án bất động sản là nhằm tập trung nguồn lực cho mảng kinh doanh cốt lõi của Savico.