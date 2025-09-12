SCD lấy ý kiến cổ đông xin gia hạn nợ với Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sản

Theo tờ trình, tính đến ngày 30/6, CDBECO đã nhận tổng cộng 426 tỷ đồng tiền vay từ SABECO - trong đó, khoản vay Sabeco (12/2022) là 50 tỷ; 88 tỷ vào 1/2023 và 288 tỷ vào 10/2023. Số tiền này được sử dụng chủ yếu để thanh toán cho dự án Mỹ Phước 3 (MP3) và bổ sung vốn lưu động.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-UPCoM) mới đây có tờ trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt đề xuất gia hạn hai khoản vay nội bộ từ SABECO cho CDBECO.

Cụ thể: theo tờ trình, tính đến ngày 30/6, CDBECO đã nhận tổng cộng 426 tỷ đồng tiền vay từ SABECO - trong đó, khoản vay SABECO (12/2022) là 50 tỷ; 88 tỷ vào 1/2023 và 288 tỷ vào 10/2023. Số tiền này được sử dụng chủ yếu để thanh toán cho dự án Mỹ Phước 3 (MP3) và bổ sung vốn lưu động.

Còn 30 tỷ đồng đang được SCD gửi kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng và dự kiến dùng vào việc thanh toán các khoản phải trả còn lại cho dự án MP3.

Về kết quả kinh doanh, trong 06 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận khoản lỗ 46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 với doanh số đạt 55% kế hoạch. Sản lượng bán hàng chưa đạt như kỳ vọng, cộng với chi phí lãi vay và chi phí thuê dất cao là các nguyên nhân chính.

Ngoài ra, hoạt động cho thuê kho bãi cũng chỉ đạt 53% tỷ lệ lấp đầy, tương đương với cùng ký. Trong 6 tháng cuối năm, công ty đang tiếp tục cố gắng nâng cấp chất lượng sản phẩm, ra mắt sản phẩm mới, đồng thời hoàn tất các thủ tục giấy phép để có thể kiếm thêm khách hàng thuê kho và giảm lỗ so với 6 tháng đầu năm.

Đối với dự án MP3, công ty cho biết các nhà kho dù đã hoàn thành việc xây dựng nhưng gặp vấn đề giấy phép bị chậm trễ do ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập các sở, ban, ngành từ đầu năm 2025. Giấy phép xây dựng cho Giai đoạn 1 đã được cấp vào ngày 27/6/2025 và phê duyệt phòng cháy chữa cháy và Giấy nghiệm thu dự kiến sẽ được cấp trong năm nay.

Tỷ lệ lấp đầy tại MP3 hiện tại là 53%. Dự kiến, trong quý 4/2025 sẽ có khách thuê dài hạn cho diện tích còn lại và mục tiêu lắp đầy sẽ đạt 100% từ năm 2026 sau khi công ty đã hoàn thiện đủ thủ tục giấy phép hoàn công và vận hành kho.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo công ty cho biết dòng tiền vận hành của CDBECO đang bị sụt giảm nhanh chóng. Công ty đã chủ động trì hoãn tối đa các khoản phải trả nhà cung cấp, kiểm soát kỹ các chi phí, song song với đó là tìm các phương án bố sung vốn để ổn định dài hạn.

Tuy nhiên với tình hình kinh doanh trên, đồng thời nợ phải trả SABECO sẽ tới hạn vào tháng 10 và tháng 12 tới thì CDBECO sẽ thiếu dòng tiền trầm trọng. Vì vậy, CDBECO chưa đủ khả năng để hoàn trả khoản nợ trong năm nay.

Do đó, Hội đồng Quản trị công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trình cổ đông thông qua việc xin gia hạn khoản nợ vay gốc 138 tỷ đồng và lãi vay phát sinh các năm 2023, 2024, 2025, với tổng dư nợ 165,76 tỷ đồng, thêm tối đa 12 tháng, từ ngày đến hạn 02/12/2025 đến ngày 02/12/2026.

Hai là, gia hạn khoản nợ vay gốc 288 tỷ đồng và lãi vay phát sinh các năm 2024, 2025, với tổng dư nợ 321,5 tỷ đồng, thêm tối đa 12 tháng, từ ngày đến hạn 26/10/2025 đến ngày 26/10/2026 và cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty trước 15h ngày 16/9 tới.

Ban lãnh đạo công ty cũng khuyến nghị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dược duy trì ổn định, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc gia hạn hai khoản vay từ SABECO.



Tuy nhiên, trong trường hợp nội dung này không được thông qua, công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Được biết vào giữ tháng 7/2025, ông Phậm Tấn Lợi - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đã có đơn xin từ nhiệm. Trong đơn, ông Lợi cho biết "sau hai năm đảm nhiệm vai trò Giám đốc, tôi đã luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, vì điều kiện sức khỏe không còn đảm bảo, tôi nhận thấy mình không thể tiếp tục gánh vác trọng trách điều hành một cách hiệu quả". Vì vậy, ông Lợi xin thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc từ tháng 8/2025.

Theo đó, công ty đã bổ nhiệm ông Vũ Thành Chung - Người đại diện pháp luật, Giám đốc công ty từ ngày 16/8/2025.

Tiền thân của Công ty là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I của Pháp chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng: bia, nước đá và nước giải khát các loại vào năm 1952.



Đến năm 1997, Tập đoàn B.G.I chính thức chuyển nhượng quyền sở hữu và bàn giao toàn bộ nhà máy cho Nhà nước Việt Nam với tên gọi Nhà máy nước ngọt Chương Dương và đến năm 1993, Nhà máy nước ngọt Chương Dương được đổi tên thành Công ty Nước giải khát Chương Dương trực thuộc Tổng Công ty Rượu Bia – Nước giải khát Việt Nam (VINABECO).



Đến năm 2024, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 02/06/2004, vốn điều lệ của Công ty là 85 tỷ đồng do Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn (SABECO) nắm cổ phần chi phối (51%) và chính thức lên sàn HOSE năm 2006.

Sau đó, HOSE có quyết định hủy 8,5 triệu cổ phiếu SCD từ ngày 6/5/2024 do công ty có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Đến ngày 15/5, cổ phiếu này được HNX cho phép giao dịch trên thị trường UPCoM với giá 11.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sàn UPCoM, SCD lập tức bị đưa vào diện hạn chế giao dịch với lý do “công ty bị huỷ niêm yết bắt buộc trước đó do vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023”. Theo quyết định này, cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Chốt phiên ngày 11/9/2025, giá cổ phiếu SCD dừng ở mức tham chiếu 13.000 đồng/cổ phiếu