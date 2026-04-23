SCD thua lỗ liên tục 5 năm, nguy cơ không còn tiền để hoạt động
Hà Anh
23/04/2026, 07:09
Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 công ty lỗ hơn 11 tỷ, tăng 48,45% so với cùng kỳ (lỗ 21,59 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ 10,95 tỷ đồng, tăng 48,94% so với cùng kỳ (21,445 tỷ đồng).
Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-UPCoM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026.
Theo đó, doanh thu quý 1/2926 của SCD đạt hơn 63,9 tỷ đồng, tăng 26,01% so với cùng kỳ (50,77 tỷ đồng); lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 23,6 tỷ, tăng 100% so với cùng kỳ; Tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 10 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 19 tỷ);
Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 lỗ hơn 11 tỷ, tăng 48,45% so với cùng kỳ (lỗ 21,59 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ 10,95 tỷ đồng, tăng 48,94% so với cùng kỳ (21,445 tỷ đồng).
Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 1/2026, lợi nhuận sau thuế được cải thiện, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ doanh thu bán hàng (bao gồm cả doanh thu mảng nước giải khát và cho thuê kho) tăng và chi phí sản xuất kinh doanh có xu hướng thuận lợi hơn mặc dù tỷ giá tăng có tác động đến tăng chi phí bao bì và chi phí vận hành đã và đang có xu hướng tăng.
Ngoài ra, công ty vẫn tiếp tục tập trung vào việc tái cấu trúc để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới để khắc phục lỗ và sớm quay lại hoạt động kinh doanh có lợi nhuận.
Theo tài liệu họp cổ đông 2026, SCD cho biết công ty đã liên tục thua lỗ trong 5 năm qua với tổng số lỗ lên tới 350 tỷ đồng. Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu với doanh thu của SCD tăng 42,4% so với cùng kỳ đạt 228 tỷ đồng, nhưng tiếp tục lỗ 74 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2025, công ty ghi nhận lỗ lũy kế tăng từ 266,54 tỷ năm 2024 lên hơn 346,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu năm 2024 âm hơn 77,3 tỷ đồng lên âm gần 157,68 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo công ty cho biết với việc công ty bị âm vốn chủ sở hữu, dòng tiền hoạt động suy giảm nặng nề do liên tục thua lỗ và ban điều hành công ty đánh giá rằng công ty sẽ không đủ tiền để duy trì hoạt động tới hết năm nay.
Để giải quyết tình trạng thiếu hụt tiền, ban lãnh đạo công ty đề xuất chuyển nhượng Dự án nhà máy Nhơn Trạch 3 và các tài sản liên quan cho F&N Ventures với giá chuyển nhượng 93 tỷ đồng và chấp thuận chủ trương giao HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch.
PNJ cho biết doanh thu vàng 24K tăng mạnh, chủ yếu đến từ nhu cầu thị trường gia tăng cao trong các dịp Tết và mùa cao điểm so vói mức nền thấp của năm ngoái; Sự chuẩn bị tốt về nguồn nguyên liệu và tung các bộ sưu tập các sản phẩm Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật thành công..
