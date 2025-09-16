Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Đầu tư

SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

Khánh Vy

16/09/2025, 12:00

Với khoản đầu tư mới này, tổng số tiền Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) rót vào "hãng bay" lớn nhất Việt Nam lên gần 14.670 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 16/9, thực hiện Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 26/4/2025 của Chính phủ và sự phê duyệt của Bộ Tài chính tại Công văn số 14195/BTC-DNNN ngày 12/9/2025, SCIC đã hoàn tất giải ngân 7.770 tỷ đồng để đầu tư mua cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (mã chứng khoán HVN, HOSE).

Khoản đầu tư này bổ sung nguồn vốn điều lệ, giúp Vietnam Airlines không chỉ đảm bảo dòng tiền ổn định trong dài hạn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: doanh nghiệp đã thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu, có thêm nguồn lực để thanh toán nợ và triển khai kế hoạch mở rộng đội bay trong thời gian tới. Đây là nền tảng vững chắc cho quá trình phục hồi toàn diện và phát triển bền vững của Vietnam Airlines.

Trước đó, ngày 13/9/2021, SCIC đã thực hiện khoản đầu tư lần thứ nhất với số tiền 6.894,88 tỷ đồng, hỗ trợ Vietnam Airlines cải thiện thanh khoản và duy trì hoạt động trong giai đoạn bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Như vậy, sau hai lần giải ngân, SCIC hiện nắm giữ 47,09% vốn điều lệ của Vietnam Airlines. Đây không chỉ là hoạt động đầu tư tài chính mà còn nhằm thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế.

Qua gần 20 năm hoạt động, SCIC đã duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 108.830 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 108.145 tỷ đồng (SCIC nằm trong TOP 20 doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước lớn nhất năm 2025 với số tiền 9.567,9 tỷ đồng), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt khoảng 13%/năm. Với quy mô vốn điều lệ hơn 50.000 tỷ đồng, danh mục đầu tư của SCIC trải rộng trên 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực then chốt như tài chính – ngân hàng, viễn thông, năng lượng, hạ tầng và dịch vụ công cộng.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và tổng kết thực tiễn gần 20 năm hoạt động, hiện nay SCIC đang báo cáo cấp có thẩm quyền về đề án củng cố, phát huy mô hình Tổng công ty theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia; là công cụ để tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo cơ chế thị trường; tập trung nguồn lực từ cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước nắm giữ và các nguồn lực Nhà nước giao khác để đầu tư phát triển các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, các doanh nghiệp có hiệu quả cao.

Tại Đề án, SCIC cũng kiến nghị tiếp tục thúc đẩy việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại tất cả các loại hình doanh nghiệp từ các Bộ/ngành/địa phương về SCIC để tiếp tục quá trình sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có cả các doanh nghiệp quy mô lớn trừ doanh nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu đã có các Tập đoàn lớn phụ trách như năng lượng, dầu khí, khoáng sản, điện lực…; lĩnh vực quốc phòng an ninh và lĩnh vực thuần túy công ích.

Với quyết định đầu tư lần này, SCIC tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Vietnam Airlines phục hồi mạnh mẽ, hiện đại hóa đội bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên bầu trời quốc tế.

cổ phiếu đầu tư doanh nghiệp nhà nước hàng không SCIC Vietnam Airlines vốn điều lệ

