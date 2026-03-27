Science Elite: Định vị niềm tin trong ngành làm đẹp Việt Nam

Science Elite chính thức ra mắt, mang đến mô hình tiên phong kết hợp khoa học da liễu, sức ảnh hưởng xã hội và hiệu quả thương mại, nhằm thiết lập chuẩn mực mới cho các thương hiệu và chuyên gia kết nối với người tiêu dùng trong ngành làm đẹp.

Sự kiện ra mắt Science Elite quy tụ hơn 50 chuyên gia, bác sĩ da liễu uy tín, gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp, cùng nhiều đại diện thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu trong nước và quốc tế. Cùng với báo cáo đón đầu xu hướng dịch chuyển nhu cầu chăm sóc da của người dùng số, Science Elite được đông đảo đại diện ngành kỳ vọng sẽ kiến tạo chuẩn mực hợp tác mới dựa trên nền tảng khoa học giữa thương hiệu và chuyên gia.

Theo Milieu Insight, 66% người dùng Đông Nam Á ngày càng hoài nghi với nội dung từ người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mối băn khoăn này, thúc đẩy họ chủ động trang bị kiến thức khoa học, cũng như tìm kiếm nguồn tham vấn tin cậy hơn.

Tại Việt Nam, Ken Research ghi nhận 70% người dùng ngày càng chủ động tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da khỏe đẹp hơn, được thúc đẩy bởi niềm tin vào kiến thức học thuật sâu sắc của các bác sĩ da liễu. Trong khi đó, Buzzmetrics ghi nhận hơn 61 triệu thảo luận về skincare tại Việt Nam, cho thấy người dùng đang chuyển dịch rõ rệt sang chăm sóc da dựa trên khoa học và tư vấn chuyên môn.

Giữa bối cảnh đó, Science Elite ra đời, không chỉ là một mạng lưới KOL, mà là một hệ sinh thái chuyên gia được đào tạo và vận hành bài bản, nơi khoa học đóng vai trò dẫn dắt toàn bộ quá trình tạo ra ảnh hưởng và giá trị thương mại. Được đồng sáng lập bởi Social Elite - mô hình hàng đầu về social-commerce và TS.BS Bích Na - chuyên gia da liễu đổi mới trong ngành, Science Elite hướng tới mục tiêu tái định nghĩa cách truyền thông kiến thức khoa học da liễu để tạo ra những nội dung có trách nhiệm, có sức lan tỏa và chuyển đổi.

Chia sẻ về tầm nhìn của mô hình, ông Quân Ngọc - Giám đốc Điều hành Science Elite nhấn mạnh: “Science Elite không chỉ giúp thương hiệu truyền thông hiệu quả hơn, mà giúp họ xây dựng niềm tin - một tài sản ngày càng khan hiếm trong ngành làm đẹp. Khi khoa học trở thành nền tảng của ảnh hưởng, giá trị tạo ra không chỉ dừng ở nhận biết, mà đi đến trải nghiệm và sự tin tưởng lâu dài.”

Ông Quân Ngọc - Giám đốc Điều hành Science Elite chia sẻ về mô hình hoạt động của Science Elite. Ảnh: Science Elite.

TS.BS Bích Na - Giám đốc Chuyên môn Science Elite cũng khẳng định: “Science Elite là bước tiến để đưa khoa học ra khỏi phạm vi chuyên môn, trở thành một phần trực tiếp của truyền thông và ảnh hưởng. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng xây dựng một thế hệ bác sĩ có thể vừa giữ vững chuyên môn, vừa tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng.”

TS.BS Bích Na - Giám đốc Chuyên môn Science Elite chia sẻ về tầm nhìn và sứ mệnh của đội ngũ Science Elite. Ảnh: Science Elite.

Dưới sự dẫn dắt chuyên môn của TS.BS Bích Na, Science Elite sẽ quy tụ mạng lưới hơn 100 bác sĩ và các chuyên gia hàng đầu, đến từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học và phòng khám uy tín trên toàn quốc… Các chuyên gia đều theo đuổi nguyên tắc minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học và sở hữu sức ảnh hưởng tích cực trên nền tảng số, mang đến nguồn thông tin đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Hai nhà sáng lập của Science Elite cùng 11 bác sĩ đầu tiên trong đội ngũ Derma Squad. Ảnh: Science Elite.

Song song đó, Science Elite còn phát triển mô hình dịch vụ 360 độ, bao gồm: (1) Kết nối mạng lưới chuyên gia da liễu cấp cao với các thương hiệu; (2) Truyền tải nội dung khoa học một cách gần gũi và hiệu quả; (3) Đồng hành cùng thương hiệu từ khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm; (4) Đối tác chuyển đổi thương mại; (5) Xây dựng cộng đồng người tiêu dùng với hệ thống dữ liệu toàn diện. Các dịch vụ thế mạnh này hiện đang được tin chọn bởi các tập đoàn trong và ngoài nước cùng nhiều đối tác chiến lược khác.

Về Social Elite

Thành lập năm 2022, Social Elite hiện là mô hình thương mại xã hội (social commerce) tại Việt Nam, sở hữu thế mạnh vận hành mạng lưới gần 2.000 influencer và 5.000 nhà sáng tạo số, hệ thống hơn 50 phòng livestream và 3.000m2 studio cao cấp, cũng như quy mô triển khai hàng nghìn chiến dịch chiến dịch truyền thông số và thương mại hoá nội dung đạt hiệu quả cao trên đa nền tảng: TikTok, Shopee, Facebook và YouTube.

Vị thế dẫn đầu ngành của Social Elite được củng cố mạnh mẽ hơn bởi giải thưởng Excellence Commercial MCN tại Shopee Awards 2024, cùng mô hình dịch vụ toàn diện được tin chọn làm đối tác chiến lược của hơn 500 thương hiệu hàng đầu. Những thành công này được dẫn dắt bởi CEO Quân Ngọc với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và thương mại.

Về TS.BS. Bích Na

TS.BS. Bích Na là chuyên gia uy tín với gần 15 năm kinh nghiệm trong điều trị da liễu và y khoa công nghệ cao. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược Lâm Sàng 108, bà giảng dạy tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sáng lập phòng khám da liễu riêng tại TP.HCM, tham dự với tư cách diễn giả tại nhiều hội nghị da liễu trong và ngoài nước.

TS.BS. Bích Na được xem là chuyên gia tiên phong trong đổi mới công nghệ thẩm mỹ, đồng thời đào tạo nên nhiều thế hệ bác sĩ da liễu mới và nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn trong ngành làm đẹp. Bà từng đạt giải thưởng Her World Young Woman Achiever 2016, Women of Our Time 2023, Dermatology Specialist of the Year 2024… cũng như đảm nhận vị trí giám khảo L’Officiel Beauty Choice Awards 2023, giám đốc sức khỏe Miss Cosmo Vietnam 2024 - 2025.