Ngành bán lẻ gia tăng khuyến mại kích cầu trong mùa nắng nóng

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026. Với hạn mức khuyến mại lên đến 100%, sự kiện hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng mua sắm mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế bền vững…

Theo Quyết định số 1184/QĐ-BCT, Bộ Công Thương sẽ tổ chức “Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026” trên phạm vi toàn quốc. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/7/2026.

Cùng với đợt kích cầu lớn trong tháng 7 của Bộ Công Thương, hiện Sở Công Thương TP.HCM đang xây dựng kế hoạch dài hạn cho chương trình kích cầu tiêu dùng mới của thành phố, dự kiến triển khai từ ngày 15/6 đến ngày 15/9. Chương trình này nhằm cho phép các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các đợt khuyến mại "vượt khung" để kích thích sức mua, tương tự định hướng kích cầu sớm của Bộ Công Thương ngay trong tháng 7, thay vì đợi đến cuối năm.

Mùa hè năm nay, thực tế ghi nhận cuộc chiến trong ngành bán lẻ thay vì chủ yếu xoay quanh giá cả, khuyến mại và chiết khấu, lại xuất hiện một “thước đo” hoàn toàn khác: cuộc chiến giành niềm tin và trải nghiệm mua sắm dễ chịu. Khi thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra tại nhiều địa phương, người tiêu dùng bắt đầu ưu tiên những không gian mua sắm mát mẻ, chỗ nghỉ chân, gửi xe thuận tiện và thanh toán nhanh.

The First Vietnam Grand Sale in 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/7/2026.

Không chỉ bán hàng trực tiếp, cuộc đua bán lẻ mùa nóng còn chuyển mạnh sang tốc độ giao hàng. Các ứng dụng thương mại điện tử, siêu thị online và chuỗi cửa hàng đều triển khai dịch vụ “giao tận cửa” đối với nước giải khát, kem, đá lạnh, trái cây, đồ ăn chế biến sẵn hay quạt mini. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã xem mùa nóng là cơ hội vàng để kéo khách từ chợ truyền thống sang hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại.

Dù vậy, lượng khách tăng đột biến vào mùa cao điểm nắng nóng cũng đặt ra bài toán lớn cho các nhà quản lý trong việc cân đối giữa chi phí năng lượng và chất lượng dịch vụ. Tại khu vực sảnh đệm gần cửa ra vào, các siêu thị, trung tâm thương mại những ngày gần đây đã chủ động điều chỉnh mức nhiệt cao hơn vài độ. Giải pháp kỹ thuật này vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm điện năng, vừa giảm thiểu hiện tượng sốc nhiệt cho người tiêu dùng khi di chuyển giữa hai môi trường bên trong và bên ngoài.

Song song, hệ thống chiếu sáng cũng được tinh chỉnh mạnh mẽ. Thay vì bật toàn bộ công suất, các đơn vị đã áp dụng phương án bật xen kẽ các bóng đèn led, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại các khu vực giếng trời nhưng vẫn đảm bảo độ sáng tiêu chuẩn. Riêng đối với các khu vực đặc thù như quầy tủ mát bảo quản thịt, trái cây, các siêu thị đã mạnh dạn thay thế bằng các dòng máy làm mát công nghệ mới tiết kiệm điện.

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã xem mùa nóng là cơ hội vàng để kéo khách từ chợ truyền thống sang hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại.

Cùng với đó là các chương trình kích cầu tập trung vào nhiều mặt hàng giải nhiệt mùa hè. Tại hệ thống siêu thị Co.op Mart từ nay đến hết ngày 10/6 triển khai chương trình "Lễ hội mùa hè - Sale nhiệt thả ga" qua đó giảm giá cho hàng loạt sản phẩm phục vụ nhu cầu làm mát và bổ sung năng lượng mùa hè, như nước suối, nước bù khoáng, rau câu, thạch, kem…

Không chỉ tập trung vào thực phẩm, đồ uống, Saigon Co.op còn đẩy mạnh khuyến mại các sản phẩm chống nóng và chăm sóc cơ thể, như bình đá, quạt điện, quạt hơi nước, kem chống nắng, sữa tắm, sữa dưỡng thể… cùng nhiều mặt hàng thời trang du lịch. Đặc biệt, hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cũng đồng loạt giảm giá đến 50%, giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu cho kỳ nghỉ hè.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mại “Bé vui quà, mẹ vui giá” với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giảm giá tới 40% cho nhiều sản phẩm sữa. Nhiều loại trái cây cũng được Lotte Mart áp dụng khuyến mãi như sầu riêng, măng cụt, vải thiều, mận hậu... Ngoài ra, Lotte Mart triển khai chính sách ưu đãi “Siêu coupon - Siêu rẻ” áp dụng cho khách hàng thành viên có đơn hàng siêu thị từ 200.000 đồng.

Tương tự, hệ thống siêu thị GO! tổ chức chương trình khuyến mãi “ Bé vui mê ly nhà vui hết ý” qua đó giảm giá cho hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Cụ thể, sườn đông lạnh và chân gà CP giảm giá từ 30 - 38%; các loại rau xanh như xà lách, dưa chuột, cà chua giảm giá từ 22 - 32%; sản phẩm sữa chua được giảm giá đến 30%; các loại nước giải khát giảm giá 25%; nhiều mặt hàng đông lạnh như chả giò, xúc xích giảm giá từ 22 - 26%...

Các siêu thị hiện khuyến mại, giảm giá cho hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn chú trọng trải nghiệm mua sắm, sự tiện lợi và những giá trị gia tăng đi kèm. Vì vậy, doanh nghiệp bán lẻ cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ tập trung vào giảm giá, các điểm bán nên kết hợp mua sắm với giải trí, văn hóa nhằm tạo ra những trải nghiệm mới cho khách hàng.

Cũng theo bà Lan, để hỗ trợ cho kích cầu tiêu dùng nội địa, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng kinh doanh và chuyển đổi số; đồng thời duy trì chính sách ổn định về thuế, phí và logistics để hỗ trợ tiêu dùng. Trong đó, cần tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong năm 2026 và các năm tiếp theo, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đăng ký chương trình khuyến mại...

Nhấn mạnh tới các giải pháp dài hạn trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết bộ này sẽ tập trung hiện đại hóa mạng lưới bán lẻ, đa dạng hóa mô hình phân phối, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử lành mạnh.

Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn chú trọng trải nghiệm mua sắm, sự tiện lợi và những giá trị gia tăng đi kèm.

Bộ Công Thương cũng đề xuất đổi mới cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại gắn với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, kết hợp với xúc tiến đầu tư và du lịch; phát triển du lịch tiêu dùng; xây dựng các đề án về trung tâm logistics, hạ tầng thương mại và hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.