Sẽ hoàn trả nguyên trạng hạ tầng sau khi dự án cao tốc Bắc – Nam hoàn thành

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về việc hoàn trả nguyên trạng hạ tầng hạ tầng sau khi dự án cao tốc Bắc – Nam hoàn thành.

Theo đó, Trong quá trình triển khai các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 (các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh) qua địa bàn tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong hợp đồng thi công, tuân thủ pháp luật và phối hợp chặt chẽ với địa phương.

Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu rà soát, xác định tình trạng hư hỏng của các tuyến đường địa phương đã được sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công. Đồng thời, các đơn vị phải chịu trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả theo đúng cam kết.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đẩy nhanh công tác khắc phục, sửa chữa các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng (nếu có), đảm bảo tuân thủ các quy định về tải trọng, tốc độ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển vật liệu.

Theo báo cáo từ các chủ đầu tư, thời gian qua, đơn vị thi công đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định và chính quyền các huyện, thị xã để kiểm tra, rà soát tình trạng đường sá. Các nhà thầu đã được chỉ đạo khẩn trương khắc phục những hư hỏng cục bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, do dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công, các tuyến đường địa phương tiếp tục được sử dụng để vận chuyển vật liệu, thiết bị. Do đó, công tác sửa chữa hiện mới chỉ tập trung vào các hư hỏng cục bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn.

Sau khi dự án cơ bản hoàn thành, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thực hiện hoàn trả toàn bộ các tuyến đường đã sử dụng theo đúng quy định. Bộ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, khắc phục các hư hỏng phát sinh, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.