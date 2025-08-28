Thứ Sáu, 29/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Sẽ sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

Hoài Niệm

28/08/2025, 00:00

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng xác nhận, tại hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, do Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức vào ngày 27/8/2025.

Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh minh họa
Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh minh họa

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, thời gian qua, ngành giáo dục TP.HCM đã linh hoạt và thích nghi nhanh chóng trước nhiều thay đổi. Chẳng hạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khi tổ chức là chính quyền 3 cấp, khi chấm thi là chính quyền 2 cấp; vậy nhưng mọi việc diễn ra thông suốt, đúng tiến độ và không có sai sót.

Tại hội nghị tổng kết, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố - đề nghị ngành giáo dục có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn trong năm học mới. Theo ông, bên cạnh việc tiếp tục lộ trình, bảo đảm hoàn thành các chương trình, đề án đột phá trong lĩnh vực giáo dục, toàn ngành cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phần mềm quản lý và các nền tảng học tập trực tuyến được triển khai hiệu quả, an toàn.

Ông Minh cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cần tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Song song, công tác tuyển dụng phải bảo đảm chất lượng, ưu tiên bổ sung cho bậc mầm non và tiểu học; đồng thời có sự điều tiết giữa các cơ sở để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ; quan tâm, đề xuất các chính sách thu hút, tạo nguồn và bảo đảm điều kiện để giáo viên yên tâm công tác lâu dài.

Báo cáo của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố cho biết, hiện chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên đều có sự chuyển biến tích cực, cao hơn năm học trước; các kỳ thi đầu cấp, tốt nghiệp được tổ chức nghiêm túc, công khai và minh bạch. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,86%, cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở giáo dục đạt phổ cập cho trẻ 5 tuổi, 100% đạt phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp độ 3, 100% đạt chuẩn xóa mù chữ. Ngành giáo dục quan tâm kịp thời các đối tượng học sinh yếu thế và học sinh hòa nhập bằng nhiều hình thức, ngay cả ở các khu công nghiệp có số lượng học sinh tăng nhanh vẫn bảo đảm đủ chỗ học.

Công tác số hóa được triển khai mạnh mẽ với 100 trường học số, 164 mô hình chuyển đổi số và hệ thống thông tin dữ liệu địa lý giáo dục. Mô hình “Trường học hạnh phúc” do TP.HCM tiên phong xây dựng đã được triển khai với các tiêu chí cụ thể, thiết thực và mang lại hiệu quả cao. Đội ngũ giáo viên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn.

Việc dạy và học tiếng Anh tiếp tục được đẩy mạnh, giúp thành phố duy trì vị thế dẫn đầu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Truyền thống giáo dục thể chất của Thành phố được phát huy mạnh mẽ, sôi nổi; đồng thời liên tục đứng đầu cả nước về thành tích thể thao học sinh trong suốt 10 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị tổng kết, ngày 27/8/2025. Ảnh: Thu Tâm
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị tổng kết, ngày 27/8/2025. Ảnh: Thu Tâm

Về những tồn tại, hạn chế và khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố bên cạch những thành tựu và kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là sau sáp nhập tỉnh thành. Có những trường có hơn 100 lớp, gây quá tải cho công tác quản lý và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Đội ngũ giáo viên vẫn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về chất lượng, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Luật Giáo dục 2019.

Năm học mới 2025 - 2026, ông Thưởng đề nghị các cấp quản lý tiếp tục quan tâm đến công tác rà soát, quy hoạch hệ thống trường lớp; đồng thời quan tâm đến các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhóm trẻ tư thục độc lập và cơ sở có yếu tố nước ngoài.

Cũng theo ông Thưởng, việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đặt ra những yêu cầu mới, trong đó có việc sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm cho phù hợp. Trong đó, nguyên tắc xuyên suốt là hạn chế tình trạng dạy thêm tràn lan, triệt tiêu khả năng tự học của học sinh. “Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai Thông tư 29 quy định dạy thêm học thêm”, ông nhấn mạnh.

Về việc sửa đổi Thông tư 29, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết vừa yêu cầu Vụ trưởng Vụ giáo Dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sớm tham mưu để sửa đổi thông tư. Lý do từ chính quyền 3 cấp chuyển sang chính quyền 2 cấp sẽ có một số nội dung cần phải chỉnh sửa.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh một nguyên tắc xuyên suốt không thay đổi, là “phải hạn chế dạy thêm, học thêm tràn lan”. Bởi nếu TP.HCM còn để dạy thêm học thêm tràn lan thì chúng ta chưa thực hiện tốt Thông tư 29 và giờ cao hơn là Nghị quyết 71.

