Sẽ sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng xác nhận, tại hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, do Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức vào ngày 27/8/2025.
Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, thời gian qua, ngành giáo
dục TP.HCM đã linh hoạt và thích nghi nhanh chóng trước nhiều thay đổi. Chẳng
hạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khi tổ chức là chính quyền 3 cấp,
khi chấm thi là chính quyền 2 cấp; vậy nhưng mọi việc diễn ra thông suốt, đúng
tiến độ và không có sai sót.
Tại hội nghị tổng kết, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng
nhân dân Thành phố - đề nghị ngành giáo dục có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó
khăn trong năm học mới. Theo ông, bên cạnh việc tiếp tục lộ trình, bảo đảm
hoàn thành các chương trình, đề án đột phá trong lĩnh vực giáo dục, toàn ngành
cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, bảo đảm hạ
tầng kỹ thuật, phần mềm quản lý và các nền tảng học tập trực tuyến được triển
khai hiệu quả, an toàn.
Ông Minh cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cần tập
trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Song song, công tác tuyển dụng phải bảo đảm
chất lượng, ưu tiên bổ sung cho bậc mầm non và tiểu học; đồng thời có sự điều
tiết giữa các cơ sở để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ; quan tâm, đề xuất
các chính sách thu hút, tạo nguồn và bảo đảm điều kiện để giáo viên yên tâm
công tác lâu dài.
Báo cáo của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố cho biết, hiện
chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục thường xuyên đều có sự chuyển biến tích cực, cao hơn năm học
trước; các kỳ thi đầu cấp, tốt nghiệp được tổ chức nghiêm túc, công khai và
minh bạch. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,86%, cao hơn mức trung
bình toàn quốc.
Bên cạnh đó, 100% cơ sở giáo dục đạt phổ cập cho trẻ 5 tuổi,
100% đạt phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp độ 3, 100% đạt chuẩn
xóa mù chữ. Ngành giáo dục quan tâm kịp thời các đối tượng học sinh yếu thế và
học sinh hòa nhập bằng nhiều hình thức, ngay cả ở các khu công nghiệp có số lượng
học sinh tăng nhanh vẫn bảo đảm đủ chỗ học.
Công tác số hóa được triển khai mạnh mẽ với 100 trường học số,
164 mô hình chuyển đổi số và hệ thống thông tin dữ liệu địa lý giáo dục. Mô
hình “Trường học hạnh phúc” do TP.HCM tiên phong xây dựng đã được triển khai với
các tiêu chí cụ thể, thiết thực và mang lại hiệu quả cao. Đội ngũ giáo viên được
quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn.
Việc dạy và học tiếng Anh tiếp tục được đẩy mạnh, giúp thành
phố duy trì vị thế dẫn đầu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Truyền
thống giáo dục thể chất của Thành phố được phát huy mạnh mẽ, sôi nổi; đồng thời
liên tục đứng đầu cả nước về thành tích thể thao học sinh trong suốt 10 năm
qua.
Về những tồn tại, hạn chế và khó khăn của ngành giáo dục và
đào tạo Thành phố bên cạch những thành tựu và kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng cơ sở vật chất trường lớp chưa
đáp ứng nhu cầu, nhất là sau sáp nhập tỉnh thành. Có những trường có hơn 100 lớp,
gây quá tải cho công tác quản lý và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Đội ngũ
giáo viên vẫn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về chất lượng, chưa đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu của Luật Giáo dục 2019.
Năm học mới 2025 - 2026, ông Thưởng đề nghị các cấp quản lý
tiếp tục quan tâm đến công tác rà soát, quy hoạch hệ thống trường lớp; đồng thời
quan tâm đến các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhóm trẻ tư thục độc lập và cơ
sở có yếu tố nước ngoài.
Cũng theo ông Thưởng, việc
thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đặt ra những yêu cầu mới, trong đó có việc
sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm cho phù hợp. Trong đó, nguyên tắc
xuyên suốt là hạn chế tình trạng dạy thêm tràn lan, triệt tiêu khả năng tự học
của học sinh. “Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển
khai Thông tư 29 quy định dạy thêm học thêm”, ông nhấn mạnh.
Về việc sửa đổi Thông tư 29, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho
biết vừa yêu cầu Vụ trưởng Vụ giáo Dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sớm
tham mưu để sửa đổi thông tư. Lý do từ chính quyền 3 cấp chuyển sang chính quyền
2 cấp sẽ có một số nội dung cần phải chỉnh sửa.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giáo dục
và Đào tạo cũng nhấn mạnh một nguyên tắc xuyên suốt không thay đổi, là “phải hạn
chế dạy thêm, học thêm tràn lan”. Bởi nếu TP.HCM còn để dạy thêm học thêm tràn
lan thì chúng ta chưa thực hiện tốt Thông tư 29 và giờ cao hơn là Nghị quyết
71.
Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão
14:16, 26/08/2025
Người hưởng trợ cấp hưu trí được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh
09:53, 25/08/2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố điểm trúng tuyển đại học 2025
17:02, 20/08/2025
Đọc thêm
Người đã được bố trí công việc mới không được hưởng chính sách theo Nghị định 178
Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp, nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, thì không thuộc diện hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178...
Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc
Các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu, thành phần hồ sơ còn phức tạp, tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn,...
Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2/9
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...
[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại...
Hà Nội: Hơn 900 máy bơm hoạt động để tiêu úng
Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng chục điểm bị ngập, cùng với gần 7 nghìn ha lúa bị úng ngập do hoàn lưu mưa bão số 5 gây ra. Hiện, toàn thành phố Hà Nội đang vận hành tổng cộng 248 trạm bơm với 903 máy để tiêu úng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: