Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.

Tại thôn Liên Định (xã Lộc Hà), Phó Thủ tướng đến thăm gia đình bà Trần Thị Sách, hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà của bà bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng sau bão. Chứng kiến tình cảnh, Phó Thủ tướng chia sẻ, động viên gia đình sớm khắc phục khó khăn, đồng thời trao quà hỗ trợ. Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương lập danh sách đầy đủ, chính xác, công khai để kịp thời cấp phát hỗ trợ cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đối tượng chính sách, hộ nghèo, người neo đơn phải được chăm lo trước tiên. Việc hỗ trợ cần triển khai ngay, không để người dân chờ đợi, giúp bà con sớm ổn định nơi ở, sinh hoạt”.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Quang Tự ở thôn Hoà Bình, có nhà bị tốc mái nặng, Phó Thủ tướng lưu ý khi lợp lại mái nhà cần đặt an toàn lên hàng đầu, bảo đảm tính mạng cho người dân và lực lượng tham gia. Ông đề nghị xã Lộc Hà tính toán phương án lâu dài, không để người dân tiếp tục sống trong nhà tạm bợ, dễ bị ảnh hưởng nặng khi thiên tai xảy ra.

“Các cấp chính quyền phải xây dựng kế hoạch từng bước xóa bỏ nhà dột nát, huy động sự tham gia của lực lượng công an, quân đội cùng nhân dân giúp những hộ khó khăn có chỗ ở kiên cố, an toàn hơn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Lộc Hà, bão số 5 đã làm gần 1.000 ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái, nhiều công trình hạ tầng hư hỏng. Tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ mỗi xã 100 triệu đồng để mua vật tư, thiết bị cần thiết; lực lượng công an, quân sự trực tiếp hỗ trợ người dân khắc phục ngay từ những giờ đầu sau bão.

Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần “4 tại chỗ” của địa phương, đồng thời yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ số hộ dân bị ảnh hưởng; phân loại rõ hộ chính sách, hộ nghèo, người yếu thế để có chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, tỉnh và địa phương. Các xã phải phân công lực lượng phụ trách từng thôn, cụm dân cư, bảo đảm mọi hộ dân bị ảnh hưởng đều được giúp đỡ.

Tại thôn Đất Đỏ (xã Trường Lưu), Phó Thủ tướng thăm nhà anh Nguyễn Quang Trung, hoàn cảnh khó khăn, có người thân bệnh tật, bản thân anh bị tai nạn gãy chân. Ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng nhưng vẫn trong vùng ngập lụt. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền rà soát, đưa hộ này cùng những gia đình thiệt hại nặng vào diện hỗ trợ nhà ở theo chính sách, bảo đảm công khai, đúng đối tượng.

Kiểm tra tại Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu), nơi có 170 cháu nhỏ theo học, Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến việc sớm dọn dẹp, sửa chữa để các cháu quay lại lớp. Ông chỉ đạo huy động công an, đoàn thanh niên, phụ huynh cùng tham gia dọn dẹp cây đổ, hư hỏng; đồng thời kiểm tra độ an toàn công trình để yên tâm giảng dạy, học tập.

“Việc quan trọng nhất lúc này là phải hành động ngay, tổ chức lực lượng đến từng địa chỉ cụ thể để dọn dẹp, sửa chữa. Trường học cần được ưu tiên số một để các cháu sớm đến lớp. Bốn tại chỗ phải phát huy tối đa: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý nguồn hỗ trợ khẩn cấp 100 triệu đồng mỗi xã chỉ giải quyết được trước mắt, do đó Hà Tĩnh cần tính toán giải pháp lâu dài như kiên cố hóa trường lớp, xóa bỏ công trình tạm bợ, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cũng như nâng cao khả năng chống chịu thiên tai cho người dân.