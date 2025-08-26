Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Nguyễn Thuấn

26/08/2025, 14:16

Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương lập danh sách đầy đủ, chính xác và công khai để kịp thời cấp phát hỗ trợ cho những hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi bão số 5
Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương lập danh sách đầy đủ, chính xác và công khai để kịp thời cấp phát hỗ trợ cho những hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Tại thôn Liên Định (xã Lộc Hà), Phó Thủ tướng đến thăm gia đình bà Trần Thị Sách, hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà của bà bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng sau bão. Chứng kiến tình cảnh, Phó Thủ tướng chia sẻ, động viên gia đình sớm khắc phục khó khăn, đồng thời trao quà hỗ trợ. Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương lập danh sách đầy đủ, chính xác, công khai để kịp thời cấp phát hỗ trợ cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đối tượng chính sách, hộ nghèo, người neo đơn phải được chăm lo trước tiên. Việc hỗ trợ cần triển khai ngay, không để người dân chờ đợi, giúp bà con sớm ổn định nơi ở, sinh hoạt”.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Quang Tự ở thôn Hoà Bình, có nhà bị tốc mái nặng, Phó Thủ tướng lưu ý khi lợp lại mái nhà cần đặt an toàn lên hàng đầu, bảo đảm tính mạng cho người dân và lực lượng tham gia. Ông đề nghị xã Lộc Hà tính toán phương án lâu dài, không để người dân tiếp tục sống trong nhà tạm bợ, dễ bị ảnh hưởng nặng khi thiên tai xảy ra.

“Các cấp chính quyền phải xây dựng kế hoạch từng bước xóa bỏ nhà dột nát, huy động sự tham gia của lực lượng công an, quân đội cùng nhân dân giúp những hộ khó khăn có chỗ ở kiên cố, an toàn hơn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thăm gia đình ông Nguyễn Quang Tự, có ngôi nhà bị tốc mái nặng sau bão, Phó Thủ tướng lưu ý, khi lợp lại mái nhà cần đặt an toàn lên hàng đầu
Thăm gia đình ông Nguyễn Quang Tự, có ngôi nhà bị tốc mái nặng sau bão, Phó Thủ tướng lưu ý, khi lợp lại mái nhà cần đặt an toàn lên hàng đầu

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Lộc Hà, bão số 5 đã làm gần 1.000 ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái, nhiều công trình hạ tầng hư hỏng. Tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ mỗi xã 100 triệu đồng để mua vật tư, thiết bị cần thiết; lực lượng công an, quân sự trực tiếp hỗ trợ người dân khắc phục ngay từ những giờ đầu sau bão.

Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần “4 tại chỗ” của địa phương, đồng thời yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ số hộ dân bị ảnh hưởng; phân loại rõ hộ chính sách, hộ nghèo, người yếu thế để có chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, tỉnh và địa phương. Các xã phải phân công lực lượng phụ trách từng thôn, cụm dân cư, bảo đảm mọi hộ dân bị ảnh hưởng đều được giúp đỡ.

Tại thôn Đất Đỏ (xã Trường Lưu), Phó Thủ tướng thăm nhà anh Nguyễn Quang Trung, hoàn cảnh khó khăn, có người thân bệnh tật, bản thân anh bị tai nạn gãy chân. Ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng nhưng vẫn trong vùng ngập lụt. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền rà soát, đưa hộ này cùng những gia đình thiệt hại nặng vào diện hỗ trợ nhà ở theo chính sách, bảo đảm công khai, đúng đối tượng.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Quang Trung, thôn Đất Đỏ, xã Trường Lưu
Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Quang Trung, thôn Đất Đỏ, xã Trường Lưu

Kiểm tra tại Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu), nơi có 170 cháu nhỏ theo học, Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến việc sớm dọn dẹp, sửa chữa để các cháu quay lại lớp. Ông chỉ đạo huy động công an, đoàn thanh niên, phụ huynh cùng tham gia dọn dẹp cây đổ, hư hỏng; đồng thời kiểm tra độ an toàn công trình để yên tâm giảng dạy, học tập.

Phó Thủ tướng kiểm tra tại Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu), đặc biệt quan tâm đến việc sớm dọn dẹp, sửa chữa để các cháu quay lại lớp
Phó Thủ tướng kiểm tra tại Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu), đặc biệt quan tâm đến việc sớm dọn dẹp, sửa chữa để các cháu quay lại lớp

“Việc quan trọng nhất lúc này là phải hành động ngay, tổ chức lực lượng đến từng địa chỉ cụ thể để dọn dẹp, sửa chữa. Trường học cần được ưu tiên số một để các cháu sớm đến lớp. Bốn tại chỗ phải phát huy tối đa: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý nguồn hỗ trợ khẩn cấp 100 triệu đồng mỗi xã chỉ giải quyết được trước mắt, do đó Hà Tĩnh cần tính toán giải pháp lâu dài như kiên cố hóa trường lớp, xóa bỏ công trình tạm bợ, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cũng như nâng cao khả năng chống chịu thiên tai cho người dân.

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp
12:06, 26/08/2025

12:06, 26/08/2025

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến
12:15, 26/08/2025

12:15, 26/08/2025

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão
08:59, 26/08/2025

08:59, 26/08/2025

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

an toàn trường học Bão số 5 chính sách xã hội công trình hạ tầng gia đình chính sách hỗ trợ hộ nghèo hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiên tai Phó Thủ tướng xã Lộc Hà

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Ký ức trận lụt năm 2008 tái hiện với người Hà Nội

Trước, trong và sau bão số 5, miền Trung, miền Bắc đang căng mình đối phó với mưa lũ. Những hình ảnh Thủ đô ngập lụt những ngày này khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008...

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Bắc Trung Bộ: Bão chưa qua, lũ đã đến

Mưa lớn kèm gió mạnh do bão số 5 gây ra từ ngày 25 đến sáng ngày 26/8 đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều nay hiện nay ngập sâu, nước lũ ập đến gây chia cắt cục bộ. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tại một số địa phương.

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Sáng 26/8, trước diễn biến lũ lên nhanh trên các sông lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện, nâng mức báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Yên, sông Cầu Chày và sông Bưởi. Các địa phương được yêu cầu tổ chức tuần tra, canh gác, hộ đê, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi sông và thực hiện trực ban 24/24 giờ.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…

