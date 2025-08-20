Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố điểm trúng tuyển đại học 2025

Quá trình lọc ảo dự kiến sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày 22/8/2025, thay vì 17 giờ ngày 20/8 như kế hoạch ban đầu. Do đó, thời gian công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung sẽ bắt đầu từ chiều ngày 22/8...

Ngày 20/8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng, trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng thêm 4 lần lọc ảo từ ngày 20/8 đến 22/8 (tức tổng số lần lọc ảo sẽ là 10 lần thay vì 6 lần như kế hoạch ban đầu). Lần lọc ảo cuối cùng dự kiến diễn ra vào 12 giờ 30 ngày 22/8/2025. Thời gian kết thúc lọc ảo dự kiến sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày 22/8/2025 thay vì 17 giờ ngày 20/8/2025 như kế hoạch ban đầu.

Vì vậy, thời gian công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung sẽ bắt đầu từ chiều 22/8/2025, chậm hơn 2 ngày so với dự kiến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng của hệ thống, tức thời điểm 12 giờ 30 phút.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong Đợt 1.

Vì vậy, để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung, khẩn trương rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Các cơ sở đào tạo tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo.

Để bảo đảm các cơ sở đào tạo có thời gian thực hiện các yêu cầu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống.

Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2025.