Sẽ trình đề án hồi sinh các dòng “sông chết” trong tháng 6

Đề án thí điểm cải tạo, phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm trên các sông Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Khê, Bắc Hưng Hải đã cơ bản xây dựng xong. Dự kiến tháng 6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Đề án...

Tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 11/3/2026, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, cho biết triển khai Luật Tài nguyên nước năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Quản lý Tài nguyên nước chủ trì, tổ chức triển khai xây dựng Đề án thí điểm cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm trên các sông Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Khê, Bắc Hưng Hải.

Đến nay, Cục đã hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm cải tạo, phục hồi các hệ thống sông Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê và Bắc Hưng Hải. Cục Quản lý Tài nguyên nước đang trình lãnh đạo Bộ cho phép để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch chương trình công tác năm 2026, trong tháng 5/2026, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ trình đề án lãnh đạo Bộ. Đến tháng 6/2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án.

Thực tế hiện nay, đây là những hệ thống sông, kênh thủy lợi đang trong tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng. Đề án được kỳ vọng sẽ đưa ra các giải pháp tổng thể nhằm phục hồi nguồn nước, cải thiện chất lượng môi trường, đồng thời đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế- xã hội tại các khu vực lưu vực sông đang suy thoái, ô nhiễm nghiêm trọng

Theo quy định của luật Tài nguyên nước, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương tổ chức lập danh mục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, làm căn cứ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, chương trình, đề án phục hồi nguồn nước.

Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương trao đổi cung cấp thông tin tại buổi họp.

Trước đó, ngày 26/2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đồng thời bàn giải pháp phát triển tổng thể theo hướng hiện đại, đa mục tiêu và bền vững. Các ý kiến nhấn mạnh rằng nếu không xử lý tận gốc ô nhiễm và nâng cao năng lực điều tiết, việc cải tạo hệ thống sẽ khó đạt hiệu quả bền vững.