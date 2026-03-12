Sẽ trình đề án hồi sinh các dòng “sông chết” trong tháng 6
Nhĩ Anh
12/03/2026, 08:50
Đề án thí điểm cải tạo, phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm trên các sông Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Khê, Bắc Hưng Hải đã cơ bản xây dựng xong. Dự kiến tháng 6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Đề án...
Tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 11/3/2026,
ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, cho biết triển
khai Luật Tài nguyên nước năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Quản
lý Tài nguyên nước chủ trì, tổ chức triển khai xây dựng Đề án thí điểm cải tạo,
phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm trên các sông Nhuệ,
Đáy, Ngũ Huyện Khê, Bắc Hưng Hải.
Đến nay, Cục đã hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm cải tạo,
phục hồi các hệ thống sông Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê và Bắc Hưng Hải. Cục Quản lý Tài nguyên nước đang
trình lãnh đạo Bộ cho phép để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các
cơ quan đơn vị liên quan.
Theo kế hoạch chương trình công tác năm 2026, trong tháng
5/2026, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ trình đề án lãnh đạo Bộ. Đến tháng 6/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề
án.
Thực tế hiện nay, đây là những hệ thống sông, kênh thủy lợi
đang trong tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng. Đề án được kỳ vọng sẽ đưa ra
các giải pháp tổng thể nhằm phục hồi nguồn nước, cải thiện chất lượng môi trường,
đồng thời đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế-
xã hội tại các khu vực lưu vực sông đang suy thoái, ô nhiễm nghiêm trọng
Theo quy định của luật Tài nguyên nước, Bộ Tài Nguyên và Môi
trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với
các Bộ, địa phương tổ chức lập danh mục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô
nhiễm, làm căn cứ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch,
chương trình, đề án phục hồi nguồn nước.
Trước đó, ngày 26/2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội
nghị nghe báo cáo phương án xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng
Hải, đồng thời bàn giải pháp phát triển tổng thể theo hướng hiện đại, đa mục
tiêu và bền vững. Các ý kiến nhấn mạnh rằng nếu không xử lý tận gốc ô nhiễm và
nâng cao năng lực điều tiết, việc cải tạo hệ thống sẽ khó đạt hiệu quả bền vững.
5 nhóm giải pháp cấp bách xử lý điểm nóng ô nhiễm môi trường nước các dòng sông Hà Nội
18:33, 01/07/2025
Tìm giải pháp làm “sống lại” các dòng sông phía Tây Hà Nội
15:02, 04/03/2025
Cần một Chương trình mục tiêu xử các dòng sông “chết”
Chiến lược ASEAN về môi trường trong giai đoạn mới
Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường phối hợp chính sách môi trường trong khu vực, thúc đẩy hợp tác liên ngành và nâng cao khả năng ứng phó của ASEAN trước các thách thức môi trường trong giai đoạn phát triển mới…
Xung đột Trung Đông : Cơ hội nào cho phát triển năng lượng tái tạo ?
Xung đột Trung Đông đặt ra áp lực rõ ràng: sự phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu khiến các nền kinh tế toàn cầu dễ tổn thương và gây bất ổn thị trường. Trong khi đó, các cơ hội để tăng trưởng năng lượng nội địa, từ năng lượng mặt trời, gió, điện hạt nhân đến các giải pháp lưu trữ năng lượng, trở nên cấp bách...
Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu được xem là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, đóng góp lớn cho an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét, tài nguyên đất- nước suy giảm và yêu cầu mới của thị trường quốc tế về sản xuất xanh, ngành lúa gạo của vùng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng bền vững...
Năng lượng tái tạo giúp các quốc gia giảm tổn thương trước cú sốc dầu mỏ
Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn dòng chảy dầu khí toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Các chuyên gia cho rằng đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo trong nước sẽ giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế tác động từ các cú sốc địa chính trị...
Ninh Bình: Đầu tư 464 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
Xây dựng Vườn quốc gia Xuân Thủy thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phát triển bền vững gắn với thương hiệu Ramsar quốc tế; định hướng đưa nơi đây trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương về quan sát chim di cư, tạo nguồn thu ngoài ngân sách qua cho thuê môi trường rừng, hợp tác liên kết và tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: