Trang chủ Tài chính

SeABank nhận giải ngân toàn bộ 80 triệu USD từ FMO và Proparco

Thu Hà

03/10/2025, 10:19

Ngày 2/10/2025 - Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) thực hiện giải ngân toàn bộ 80 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB).

Nguồn vốn giúp SeABank có thêm nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Khoản đầu tư này được ký kết vào tháng 3/2025 nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và chống biến đổi khí hậu.

Theo nội dung ký kết hợp tác hồi tháng 3/2025, Proparco và FMO cung cấp khoản vay trị giá 80 triệu USD cho SeABank, trong đó mỗi bên cung cấp 40 triệu USD. Việc ký kết hợp tác hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tài chính toàn diện thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, từ đó nâng cao năng lực và phát huy các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm.

Ngày 2/10/2025, hai tổ chức thuộc chính phủ Pháp và Hà Lan đã quyết định giải ngân toàn bộ khoản vay. Nguồn vốn giúp SeABank có thêm nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đẩy mạnh áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế tốt nhất và cải tiến hệ thống chính sách quản lý môi trường - xã hội, qua đó giảm thiểu tác động từ hoạt động kinh doanh lên môi trường - xã hội và góp phần chống biến đổi khí hậu.

Proparco giải ngân 40 triệu USD cho SeABank.

Thời gian qua, SeABank đã tích cực “xanh hóa” danh mục đầu tư/cho vay, ưu tiên cấp vốn cho các lĩnh vực xanh thông qua các quy định như chính sách tín dụng xanh theo giai đoạn. Đồng thời, SeABank giảm “tính nâu” trong danh mục thông qua Hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS) được triển khai từ tháng 1/2022, đảm bảo không cấp vốn cho dự án gây hại như khai thác rừng nguyên sinh, than, vật liệu phóng xạ…

Thấu hiểu những rào cản khi tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, SeABank triển khai các giải pháp hỗ trợ vốn vay toàn diện, đồng thời cải thiện các cơ chế bảo lãnh tín dụng và dịch vụ tư vấn để hỗ trợ tối đa.

Các giải pháp tài chính của SeABank cho phép doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dưới nhiều hình thức phù hợp với ngành nghề, hưởng các chính sách ưu đãi lãi suất và hạn mức thấu chi không tài sản đảm bảo. Đi kèm với đó là nhiều sáng kiến hỗ trợ phi tài chính, tiêu biểu là hoạt động của CLB SeAPower đã giúp khách hàng nữ chủ nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội phát triển bền vững, đồng thời giúp SeABank đạt tăng trưởng 40% về số lượng khách hàng nữ chủ trong năm 2024.

Tính cả khoản đầu tư từ FMO và Proparco, tổng huy động quốc tế của Ngân hàng đã đạt gần 1,1 tỷ USD, bao gồm các khoản vay, tín dụng, tài trợ thương mại từ nhiều tổ chức tài chính quốc tế uy tín như DFC, IFC, AIIB, Norfund, và OPEC Fund... Điều này thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào hiệu quả hoạt động và triển khai các dự án bền vững của SeABank, đồng thời khẳng định uy tín quốc tế và cam kết bền vững mà Ngân hàng luôn kiên định theo đuổi.

