SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Thứ Sáu, 23/01/2026
Thu Ngân
23/01/2026, 10:02
Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.
Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường – xã hội – quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: Khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh.
Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.
Đáng chú ý, khoản vay hợp vốn ESG năm 2025 được 5 tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh (MLABU) gồm: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), CTBC Bank, First Abu Dhabi Bank (FAB), Mashreq Bank và State Bank of India (SBI) - đều là những định chế tài chính quốc tế uy tín. Việc các định chế đầu mối đảm nhiệm vai trò đồng thu xếp và bảo lãnh thể hiện mức độ tự tin cao của các ngân hàng hàng đầu vào sức hấp dẫn của thương vụ, năng lực triển khai của SHB và khả năng thu hút sự tham gia rộng rãi của các nhà đầu tư quốc tế.
Thành công của các giao dịch hợp vốn cũng là kết quả của chuỗi hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư (roadshow) được SHB triển khai bài bản, chuyên nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore, góp phần củng cố mối quan hệ với các nhà đầu tư hiện hữu, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế tiềm năng.
Theo cam kết, toàn bộ nguồn vốn vay được SHB sử dụng để cho vay/tài trợ các dự án ESG đáp ứng các tiêu chí của Khung Tài chính Bền vững, tiệm cận các chuẩn mực và nguyên tắc phổ biến trên thị trường tài chính xanh, tài chính bền vững quốc tế (ICMA, LMA, IFC và các thông lệ tương đương). Việc chuẩn hóa Khung Tài chính Bền vững giúp SHB nâng cao tính nhất quán trong lựa chọn dự án, quản lý danh mục tài trợ và tăng cường năng lực tiếp cận các dòng vốn bền vững trên thị trường quốc tế.
Trong bối cảnh các định chế tài chính quốc tế ngày càng ưu tiên phân bổ vốn cho các mục tiêu bền vững, các giao dịch hợp vốn theo chuẩn ESG tiếp tục là xu hướng chủ đạo trên thị trường vốn quốc tế. SHB xác định việc huy động thành công các khoản vay hợp vốn ESG không chỉ mang ý nghĩa về quy mô nguồn vốn, mà còn khẳng định năng lực của SHB trong việc chuẩn hóa tiêu chí, tăng cường minh bạch và nâng cao chất lượng triển khai – qua đó tạo nền tảng để mở rộng hợp tác, đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư và thu xếp các giao dịch đáp ứng nhu cầu của SHB trong thời gian tới.
Kiên định với chiến lược phát triển bền vững, SHB tiếp tục định vị là cầu nối hiệu quả đưa dòng vốn xanh quốc tế vào Việt Nam, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, qua đó đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Nhiều năm qua, SHB đã hợp tác thành công với các định chế tài chính hàng đầu thế giới WB, ADB, IFC… dẫn dòng vốn tới các dự án xanh và nhiều thành phần kinh tế như: Phát triển năng lượng tái tạo, SME, doanh nghiệp nữ chủ…
Tầm nhìn đến năm 2035, SHB sẽ trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong Top đầu của khu vực. Xuyên suốt hành trình đó, SHB đặt con người và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực bứt phá dẫn đầu; và kiên định với mục tiêu ngân hàng xanh, phát triển bền vững.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa có thông báo về việc điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao đối với ông Phạm Quang Thắng và ông Nguyễn Anh Tuấn.
Trong phiên sáng 23/1, giá vàng miếng SJC tăng từ 4 triệu – 4,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tương đương 2,36% so với chốt phiên hôm qua (22/1). Giá bán ra thiết lập mức đỉnh mới ở mức 173,3 triệu đồng/lượng…
Giá vàng thế giới đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/1), thiết lập lại xu hướng tăng và hướng tới mốc lớn 5.000 USD/oz...
Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định khi đạt hơn 10,34 tỷ USD. Trong đó, khu vực châu Á vẫn là nguồn chủ lực, đóng góp gần một nửa tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố…
Trong năm chuyển tiếp 2026, Bộ Tài chính kiến nghị áp dụng cơ chế chi riêng cho Cục Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước nhằm bảo đảm không gián đoạn hoạt động thu ngân sách, chống buôn lậu và vận hành hệ thống tài chính công, khi các định mức chi mới chưa kịp ban hành…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: