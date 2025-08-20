Shell Advance City: Giải pháp dầu nhớt cho xe máy trên mọi cung đường khó

Không chỉ người lái mệt mỏi vì tắc đường hay những hành trình dài, chiếc xe máy cũng phải “gồng mình” hoạt động liên tục trên các cung đường khắc nghiệt: Phố đông kẹt xe, cao tốc ùn tắc hay những chuyến đi xa thường xuyên. Trong điều kiện đó, việc chọn đúng dầu nhớt trở thành yếu tố then chốt giúp động cơ bền bỉ, giảm hao mòn và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng…

Shell Advance City, dòng dầu nhớt đang được ưa chuộng tại các tiệm sửa xe, ngày càng được thợ máy và người dùng tin tưởng nhờ khả năng bảo vệ động cơ vượt trội trên mọi cung đường, từ phố thị đông đúc đến những hành trình xa đầy thử thách.

THỢ MÁY CHỌN, NGƯỜI DÙNG TIN

Tại Việt Nam, xe máy không chỉ là phương tiện đi làm hàng ngày mà còn là người bạn đồng hành đưa con đi học, về quê cuối tuần hay chạy công tác đường dài. Những cung đường khó như kẹt xe trong thành phố, ùn tắc trên cao tốc hay hành trình dài liên tục đòi hỏi động cơ hoạt động ở công suất cao, dẫn đến nóng máy và tăng áp lực lên động cơ.

Nhiều khách hàng phàn nàn rằng xe vừa thay nhớt chưa đầy một tháng đã có dấu hiệu ì máy, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển. Anh Duy, thợ máy với hơn 10 năm kinh nghiệm tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, chia sẻ: “Xe nào chạy nhiều trong phố hoặc đi tỉnh mà cần máy êm, tôi đều khuyên dùng Shell Advance City. Giao thông giờ kẹt xe liên tục, trời nóng, đường dài cũng khó khăn. Nếu nhớt không chịu nhiệt tốt, không đảm bảo độ trơn tru, thì dù thay đúng định kỳ, máy vẫn dễ ì và mau hỏng.”

Nhiều thợ máy, những người trực tiếp kiểm tra và “lắng nghe” động cơ, đã chọn Shell Advance City làm giải pháp mặc định cho xe tay ga và xe số đời mới, đặc biệt với những khách hàng di chuyển thường xuyên, cần độ bền nhiệt cao và hiệu suất ổn định.

Điều kiện giao thông đường khó đang âm thầm ‘vắt kiệt’ động cơ mỗi ngày.

Người dùng cuối cũng cảm nhận rõ sự khác biệt. Anh Quang Anh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đi làm hơn 30km mỗi ngày, đường tắc liên tục. Trước đây, dù thay nhớt định kỳ, máy vẫn nóng nhanh, chỉ 2-3 tuần là phải kiểm tra lại. Từ khi chuyển sang Shell Advance City theo gợi ý của thợ máy, xe chạy êm hơn, máy ít nóng, và tôi không còn phải ghé tiệm thường xuyên.”

Đối với nhiều người dùng phổ thông, đặc biệt là phụ nữ hoặc những người không rành kỹ thuật, thợ máy chính là “người giữ an toàn” cho chiếc xe. Sự tin tưởng vào lời khuyên của thợ máy, kết hợp với trải nghiệm thực tế trên đường phố đông đúc hay hành trình xa, đã giúp Shell Advance City trở thành lựa chọn hàng đầu khi cần dầu nhớt “giữ máy êm lâu, bền bỉ trên mọi cung đường”.

SHELL ADVANCE CITY: GIẢI PHÁP DẦU NHỚT CHO ĐƯỜNG KHÓ

Shell Advance City được thiết kế để đáp ứng thực tế giao thông Việt Nam, với các điều kiện vận hành khắc nghiệt như dừng – chạy liên tục, tăng – giảm ga đột ngột, thời tiết nóng bức hay đường sá đông đúc, xuống cấp. Đây là dòng dầu nhớt tổng hợp toàn phần, đạt chuẩn API SP – một trong những cấp cao nhất trong ngành dầu nhờn hiện nay.

Theo kết quả kiểm nghiệm, Shell Advance City mang lại:

Phản hồi linh hoạt sau 354 chu kỳ dừng - chạy liên tục.

Chống mài mòn vượt trội hơn 36% so với các sản phẩm cùng phân khúc.

Làm sạch pít-tông hiệu quả hơn 49%, giúp động cơ vận hành ổn định.

Nhờ công nghệ Shell PurePlus, sử dụng dầu gốc chiết xuất từ khí thiên nhiên với độ tinh khiết lên đến 99,5%, sản phẩm giúp động cơ chạy mát hơn, sạch hơn và bền bỉ hơn trong thời gian dài.

Sản phẩm có hai cấp độ nhớt là 10W-30 và 10W-40, phù hợp cho cả xe số và xe tay ga – hai dòng xe phổ biến nhất tại Việt Nam. Người dùng có thể chọn phiên bản phù hợp với thói quen di chuyển và đặc điểm xe để đạt hiệu quả tối ưu.

Shell Advance City ngày càng được tin tưởng từ chính những người am hiểu xe nhất.

Anh Sáu, chủ tiệm sửa xe Sáu Sáu Tám, khẳng định: “Thợ chúng tôi không dùng nhớt linh tinh. Chỉ khi thấy khách dùng vài tuần, máy vẫn êm, nhớt còn sạch, động cơ không nóng dù chạy nhiều trong nội thành - một dạng đường khó - thì mới dám giới thiệu. Shell Advance City đúng là loại nhớt mà xe cần.”

Chọn đúng dầu nhớt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng mà còn đảm bảo xe vận hành êm ái, mát máy và bền bỉ theo thời gian. Với khả năng bảo vệ động cơ vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu và duy trì hiệu suất ổn định trên mọi cung đường khó, Shell Advance City đã trở thành lựa chọn được cả thợ máy và người dùng tin cậy.

Sản phẩm hiện có sẵn tại các tiệm sửa xe uy tín và cửa hàng phụ tùng trên toàn quốc. Hãy chọn Shell Advance City để chiếc xe của bạn luôn sẵn sàng chinh phục mọi hành trình, dù là đường phố đông đúc hay những chuyến đi xa đầy thử thách.

Shell Advance City trở thành lựa chọn “điểm mặt gọi tên” trong giới sửa xe.

Chọn đúng dầu nhớt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa mà còn giúp xe vận hành êm, mát máy và bền bỉ theo thời gian. Với khả năng bảo vệ động cơ tốt, tiết kiệm nhiên liệu và giữ máy ổn định kể cả khi di chuyển nhiều trên mọi đường khó, Shell Advance City đang dần trở thành lựa chọn được cả thợ máy và người dùng tin tưởng. Người dùng có thể tìm mua sản phẩm tại các tiệm sửa xe uy tín, cửa hàng phụ tùng.