Shell Advance City: Giải pháp dầu nhớt cho xe máy trên mọi cung đường khó
Khánh Huyền
20/08/2025, 15:39
Không chỉ người lái mệt mỏi vì tắc đường hay những hành trình dài, chiếc xe máy cũng phải “gồng mình” hoạt động liên tục trên các cung đường khắc nghiệt: Phố đông kẹt xe, cao tốc ùn tắc hay những chuyến đi xa thường xuyên. Trong điều kiện đó, việc chọn đúng dầu nhớt trở thành yếu tố then chốt giúp động cơ bền bỉ, giảm hao mòn và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng…
Shell Advance City, dòng dầu nhớt đang được ưa chuộng tại các tiệm sửa xe, ngày càng được thợ máy và người dùng tin tưởng nhờ khả năng bảo vệ động cơ vượt trội trên mọi cung đường, từ phố thị đông đúc đến những hành trình xa đầy thử thách.
THỢ MÁY CHỌN, NGƯỜI DÙNG TIN
Tại Việt Nam, xe máy không chỉ là phương tiện đi làm hàng ngày mà còn là người bạn đồng hành đưa con đi học, về quê cuối tuần hay chạy công tác đường dài. Những cung đường khó như kẹt xe trong thành phố, ùn tắc trên cao tốc hay hành trình dài liên tục đòi hỏi động cơ hoạt động ở công suất cao, dẫn đến nóng máy và tăng áp lực lên động cơ.
Nhiều khách hàng phàn nàn rằng xe vừa thay nhớt chưa đầy một tháng đã có dấu hiệu ì máy, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển. Anh Duy, thợ máy với hơn 10 năm kinh nghiệm tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, chia sẻ: “Xe nào chạy nhiều trong phố hoặc đi tỉnh mà cần máy êm, tôi đều khuyên dùng Shell Advance City. Giao thông giờ kẹt xe liên tục, trời nóng, đường dài cũng khó khăn. Nếu nhớt không chịu nhiệt tốt, không đảm bảo độ trơn tru, thì dù thay đúng định kỳ, máy vẫn dễ ì và mau hỏng.”
Nhiều thợ máy, những người trực tiếp kiểm tra và “lắng nghe” động cơ, đã chọn Shell Advance City làm giải pháp mặc định cho xe tay ga và xe số đời mới, đặc biệt với những khách hàng di chuyển thường xuyên, cần độ bền nhiệt cao và hiệu suất ổn định.
Người dùng cuối cũng cảm nhận rõ sự khác biệt. Anh Quang Anh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đi làm hơn 30km mỗi ngày, đường tắc liên tục. Trước đây, dù thay nhớt định kỳ, máy vẫn nóng nhanh, chỉ 2-3 tuần là phải kiểm tra lại. Từ khi chuyển sang Shell Advance City theo gợi ý của thợ máy, xe chạy êm hơn, máy ít nóng, và tôi không còn phải ghé tiệm thường xuyên.”
Đối với nhiều người dùng phổ thông, đặc biệt là phụ nữ hoặc những người không rành kỹ thuật, thợ máy chính là “người giữ an toàn” cho chiếc xe. Sự tin tưởng vào lời khuyên của thợ máy, kết hợp với trải nghiệm thực tế trên đường phố đông đúc hay hành trình xa, đã giúp Shell Advance City trở thành lựa chọn hàng đầu khi cần dầu nhớt “giữ máy êm lâu, bền bỉ trên mọi cung đường”.
SHELL ADVANCE CITY: GIẢI PHÁP DẦU NHỚT CHO ĐƯỜNG KHÓ
Shell Advance City được thiết kế để đáp ứng thực tế giao thông Việt Nam, với các điều kiện vận hành khắc nghiệt như dừng – chạy liên tục, tăng – giảm ga đột ngột, thời tiết nóng bức hay đường sá đông đúc, xuống cấp. Đây là dòng dầu nhớt tổng hợp toàn phần, đạt chuẩn API SP – một trong những cấp cao nhất trong ngành dầu nhờn hiện nay.
Theo kết quả kiểm nghiệm, Shell Advance City mang lại:
Phản hồi linh hoạt sau 354 chu kỳ dừng - chạy liên tục.
Chống mài mòn vượt trội hơn 36% so với các sản phẩm cùng phân khúc.
Làm sạch pít-tông hiệu quả hơn 49%, giúp động cơ vận hành ổn định.
Nhờ công nghệ Shell PurePlus, sử dụng dầu gốc chiết xuất từ khí thiên nhiên với độ tinh khiết lên đến 99,5%, sản phẩm giúp động cơ chạy mát hơn, sạch hơn và bền bỉ hơn trong thời gian dài.
Sản phẩm có hai cấp độ nhớt là 10W-30 và 10W-40, phù hợp cho cả xe số và xe tay ga – hai dòng xe phổ biến nhất tại Việt Nam. Người dùng có thể chọn phiên bản phù hợp với thói quen di chuyển và đặc điểm xe để đạt hiệu quả tối ưu.
Anh Sáu, chủ tiệm sửa xe Sáu Sáu Tám, khẳng định: “Thợ chúng tôi không dùng nhớt linh tinh. Chỉ khi thấy khách dùng vài tuần, máy vẫn êm, nhớt còn sạch, động cơ không nóng dù chạy nhiều trong nội thành - một dạng đường khó - thì mới dám giới thiệu. Shell Advance City đúng là loại nhớt mà xe cần.”
Chọn đúng dầu nhớt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng mà còn đảm bảo xe vận hành êm ái, mát máy và bền bỉ theo thời gian. Với khả năng bảo vệ động cơ vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu và duy trì hiệu suất ổn định trên mọi cung đường khó, Shell Advance City đã trở thành lựa chọn được cả thợ máy và người dùng tin cậy.
Sản phẩm hiện có sẵn tại các tiệm sửa xe uy tín và cửa hàng phụ tùng trên toàn quốc. Hãy chọn Shell Advance City để chiếc xe của bạn luôn sẵn sàng chinh phục mọi hành trình, dù là đường phố đông đúc hay những chuyến đi xa đầy thử thách.
Chọn đúng dầu nhớt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa mà còn giúp xe vận hành êm, mát máy và bền bỉ theo thời gian. Với khả năng bảo vệ động cơ tốt, tiết kiệm nhiên liệu và giữ máy ổn định kể cả khi di chuyển nhiều trên mọi đường khó, Shell Advance City đang dần trở thành lựa chọn được cả thợ máy và người dùng tin tưởng. Người dùng có thể tìm mua sản phẩm tại các tiệm sửa xe uy tín, cửa hàng phụ tùng.
Việt Nam sẽ có khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên
Với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các thiết bị thân thiện môi trường, thành phố thông minh Bắc Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, đẹp, thông minh, hiện đại và đẳng cấp của cả khu vực...
BAF Việt Nam xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao 2.000 tỷ đồng tại Quảng Trị
Ngày 19/8, tỉnh Quảng Trị đã chính thức khởi công dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân, do Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) đầu tư với tổng vốn lên tới 2.000 tỷ đồng.
Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II
Ngày 19/8/2025, Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên. Trên quỹ đất 31 ha, dự án sẽ phát triển 27 tòa chung cư với khoảng 9.000 căn hộ, 250 căn nhà liền kề thương mại cùng hệ thống tiện ích và hạ tầng xã hội, đáp ứng chỗ ở cho người lao động trong khu công nghiệp Yên Mỹ II, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và người dân địa phương.
WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 46% - Động lực tăng trưởng mới của WinCommerce
Với hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, WinCommerce tiếp tục từng bước hiện đại hóa bán lẻ Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số và tăng tốc mở rộng quy mô trong 7 tháng đầu năm nay.
Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư
tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành
Tỉnh Đồng Nai đang gấp rút lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án thuộc dự án sân bay Long Thành; trong đó có việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho máy bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: