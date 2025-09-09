Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ, cá nhân bắt đáy

Khối ngoại phiên hôm nay xả ròng 860.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 967.7 tỷ đồng. Trong khi đó nhà đầu tư cá nhân mua ròng 758.9 tỷ đồng...

Tâm lý thận trọng gia tăng sau hai phiên giảm sâu, thị trường tiếp tục giằng co suốt thời gian giao dịch hôm nay. Tuy nhiên VN-Index bất ngờ được kéo lên về cuối phiên để rồi đóng cửa tăng mạnh 12,79 điểm tiến lại vùng giá 1.637 tương ứng tăng 0,79% so với phiên giao dịch hôm qua.

Độ rộng cũng khá hơn, 168 mã tăng trên 130 mã giảm điểm, chứng khoán và bất động sản đóng vai trò chính trong nhịp hồi. Hàng loạt cổ chứng khoán tăng mạnh như VIX, SSI, VCI, SHS, MBS, trong khi cổ phiếu nhóm Vingroup cũng khởi sắc: VIC tăng 3,36%, VHM tăng 1,4% dẫn theo đà tăng của nhóm đầu cơ như PDR, DXG, CEO, DXS, DIG.

Ngân hàng có sự phân hóa rõ ràng hơn, VCB, BID, MBB không ngóc nổi lên trên tham chiếu, ngược lại nhiều mã đóng cửa tăng trrung bình trên 2% như VPB, TCB, HDB, SHB. Top cổ phiếu đóng góp 10,78 điểm cho thị trường hôm nay gồm VIC, VPB, VHM, SSI, TCB, VIX, MWG, HDB.

Các nhóm còn lại cũng có sự phân hóa mạnh, ở phe tăng điểm hôm nay còn có cảng viển, hàng không, dầu khí, công nghệ thông tin. Phía giảm điểm có thép, hóa chất, thực phẩm, viễn thông, điện. Sau hai phiên bay màu, tâm lý nhà đầu tư đã yếu đi đáng kể không sẵn sàng giải ngân khi thị trường chưa cho tín hiệu rõ ràng.

Phiên phục hồi chớp nhoáng ngắn ngủi cuối phiên hôm nay có yếu tố giảm bán khá rõ, kết hợp với kéo trụ. Dù vậy mức tăng 12,79 điểm là quá nhỏ so với phiên ngày 26/8 tăng 53,6 điểm. Phản ứng của dòng tiền bắt đáy hôm nay đã thận trọng hơn đáng kể.

Thanh khoản ba sàn hôm nay giảm mạnh còn hơn 34.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại lại xả ròng 860.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 967.7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, FPT, HDG, VIX, DBC, GEX, VJC, ACB, VSC, EIB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MBB, SSI, KBC, VND, VCB, NKG, MWG, HSG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 758.9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 494.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: TCB, HPG, MBB, VPB, SSI, PDR, DXG, VIC, NKG, DIG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Du lịch và Giải trí, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: ACB, VJC, TPB, MWG, EIB, VIX, VSC, CTG, TCH.

Tự doanh mua ròng 107.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 157.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEMAV30, E1VFVN30, VPB, GEX, TCB, TPB, MBB, VCB, KBC, VIB. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, NVL, VCG, HDB, VNM, GMD, LPB, MSN, SSI, HPG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 11.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 630.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VPB, TCB, PDR, GEX, DBC, DXG, VIB, DIG, FUEMAV30, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, MWG, KBC, VND, VCB, ACB, VJC, SHB, STB, LPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.505,7 tỷ đồng, giảm -16,2% so với phiên liền trước và đóng góp 10,1% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu SHB, với gần 27,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 475,3 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra còn có 6 triệu đơn vị cổ phiếu GEX (trị giá 303 tỷ đồng) được Tự doanh trong nước mua thỏa thuận từ Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & Hải sản, Kho bãi, Hàng không trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.