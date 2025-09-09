Triển khai khuyến mãi tập trung để kích cầu cuối năm
09/09/2025, 16:44
Trong bối cảnh sức mua trong nước chưa hoàn toàn phục hồi, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo nên một đợt sóng kích cầu mạnh mẽ trước mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán…
Năm 2025, tình hình chính trị và kinh tế thế giới tiếp tục
có nhiều biến động phức tạp ảnh hưởng đến việc kích cầu thị trường trong và ngoài nước.
Do đó, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu, nhưng so với mục
tiêu Chính phủ giao tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu đạt 12%, ngành bán lẻ còn rất nhiều việc phải làm.
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và chi phí đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp đơn lẻ khó đủ sức tự tạo đột phá tiêu dùng. Do đó, các chuyên gia cho rằng xu hướng liên kết theo chuỗi hoặc theo ngành hàng để cùng triển khai các chiến dịch khuyến mại kích cầu là một hướng đi bền vững.
KHUYẾN MÃI “CHỒNG” KHUYẾN MÃI
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày liên tiếp,
được đánh giá là cơ hội "vàng" để các hệ thống bán lẻ trên cả nước đẩy
mạnh tiêu dùng nội địa. Hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn đã
được triển khai đồng loạt tại các siêu thị lớn như Saigon Co.op, MM Mega
Market, Vincom Mega Mall Thảo Điền, AEON, WinMart+...
Theo
ghi nhận trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, một số hệ thống siêu thị như AEON Tân Phú,
AEON Bình Tân, Vincom Mega Mall Thảo Điền, hệ thống Co.opmart, MM Mega Market,
Emart, … ghi nhận sức mua tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, xu hướng
này không kéo dài lâu, bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi, sức mua bắt đầu sụt giảm.
Nguyên nhân là do nhiều người dân đang dần chuyển sang xu hướng chi tiêu có chọn
lọc và tiết kiệm hơn, thay vì mua sắm thỏa thích như trước đây. Đại diện
Co.opmart cho biết: Doanh nghiệp đã dự trữ hàng hóa gấp 3 lần bình thường, việc phối hợp giữ giá và khuyến mãi lớn là nỗ lực nhằm kích cầu, song
hành vi tiêu dùng hiện đã thay đổi rõ rệt.
Ngay sau Quốc khánh, các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ tiếp tục
tung thêm nhiều chương trình giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng nhằm thúc đẩy
tiêu dùng và người tiêu dùng thoải mái chi tiêu từ nay đến Tết Trung thu. Ghi
nhận tại một số siêu thị lớn tại Hà Nội, các nhãn hàng vừa khuyến mại sâu,
vừa mua 2 tặng 1 hoặc tặng quà kèm theo.
Đơn cử, tại siêu thị GO! Long Biên, các mặt hàng sữa giảm từ
20 - 29%. Một số loại kem và sữa chua áp dụng khuyến
mại mua 2 tặng 1. Mặt hàng rau củ quả có mức giảm áp dụng từ 26 - 27%. Một số
loại thực phẩm xanh, trái cây áp dụng mức giảm 27%, gồm nấm đùi gà, đậu phụ, bưởi
da xanh, bơ, dưa lưới… Dịp này, các mặt hàng đặc sản vùng miền được chứng nhận
OCOP cũng giảm giá để kích cầu tiêu dùng.
Tương tự, đại diện siêu thị Co.op mart Hà Nội cho biết,
ngoài giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm, siêu thị triển khai thêm chương
trình tặng quà cho các đơn hàng như tặng 1 bộ chén/bát cho khách hàng mua 1
thùng trà Olong. Áp dụng khuyến mại mua 2 tính tiền 1 đối với bánh mỳ que, nước
lau sàn, nước giặt Blue… Giảm giảm trực tiếp từ 20 - 40% trên đối với các sản
phẩm: Bánh đa cua, bánh madu, há cảo, sủi cảo, pizza, cháo thịt băm…
SẮP DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẬP TRUNG QUỐC GIA
Năm 2025, TP.HCM đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số bán lẻ
18% - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều này đòi hỏi những nỗ lực và giải
pháp mang tính đột phá, trong đó có chương trình khuyến mại tập trung. Ngay sau khi hợp nhất, TP.HCM đã triển
khai chương trình Khuyến mãi tập trung - Mùa mua sắm (Shopping Season) năm
2025, với hơn 10.000 doanh nghiệp tham gia.
Để kích cầu và tăng sức mua, chương trình Shopping Season sẽ tiếp tục đến hết ngày 15/9 và triển khai đợt 2 từ
ngày 15/11 đến ngày 31/12/2025. Doanh nghiệp tham gia được chủ động triển khai
các hoạt động khuyến mãi với mức ưu đãi đa dạng, có thể lên tới 100%; tạo điều
kiện thuận lợi cho người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý Thương
mại Sở Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM triển
khai các chuyến bán hàng lưu động, đưa sản phẩm thiết yếu, có thương hiệu, giá
ưu đãi đến tận tay công nhân và người lao động.
Song song với việc khuyến mãi, công tác kiểm tra, giám sát
thị trường đã được tăng cường. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục
Quản lý Thị trường TP.HCM, cho biết, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng
đã kiểm tra, xử lý 659 vụ vi phạm, thu giữ hơn 600.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm
trị giá hơn 15 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều vụ liên
quan đến thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
người dân đã được xử lý nghiêm khắc.
Theo ông Huy, từ nay đến cuối năm, công tác kiểm tra sẽ tập
trung vào khu công nghiệp, tuyến phố thương mại, chợ truyền thống và cả thương
mại điện tử. “Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp đồng bộ để ngăn chặn buôn lậu,
gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,” ông Huy nhấn mạnh.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ký ban hành Quyết
định số 2469/QĐ-BCT về việc tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia
2025 - Vietnam Grand Sale 2025”. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến
hết ngày 18/01/2025 trên phạm vi toàn quốc.
Theo chỉ đạo của Bộ Công thương, các địa phương sẽ căn cứ
vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch khuyến mại tập trung, bảo đảm bám
sát chỉ đạo chung, đồng thời phát huy tính sáng tạo nhằm tạo sức lan tỏa rộng
rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây là giải pháp quan trọng trong bối cảnh
nhu cầu thị trường đang có dấu hiệu chững lại, đòi hỏi những chính sách kích cầu
mạnh mẽ, kịp thời.
Chương trình sẽ có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống siêu
thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử và mạng lưới phân phối hiện đại.
Hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi, tặng quà sẽ được triển khai, giúp người
tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng với mức giá hợp lý. Hạn mức tối đa giá
trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng
hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.
Với doanh nghiệp, đây không chỉ là dịp gia tăng doanh số mà
còn là cơ hội tái định vị thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và chuẩn bị cho
mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Việc đồng bộ từ khâu tổ chức đến truyền thông
cũng giúp chương trình khuyến mại tập trung trở thành một sự kiện thương mại góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, trụ cột quan trọng của tăng trưởng
kinh tế quốc gia.
