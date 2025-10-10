Shinhan Life Việt Nam đặt con người làm trung tâm trên hành trình phát triển bền vững

Chỉ sau hơn bốn năm hoạt động, Shinhan Life đã nhanh chóng khẳng định vị thế vững vàng trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Ông Bae Seung Jun, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam, chia sẻ với VnEconomy về triết lý “lấy con người làm trung tâm” trong chiến lược phát triển cùng những hoạt động cụ thể giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, gắn kết đội ngũ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông Bae Seung Jun, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam.

Chỉ sau hơn 4 năm gia nhập thị trường, Shinhan Life Việt Nam đã xây dựng được đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Bí quyết của doanh nghiệp là gì, thưa ông?

Chúng tôi tin rằng, tăng trưởng bền vững phải bắt đầu từ sự phát triển và niềm tự hào của nhân viên. Ngay từ ngày đầu thành lập, Shinhan Life Việt Nam đã theo đuổi chiến lược “lấy con người làm trung tâm”, trong đó sự phát triển của công ty luôn song hành với sự trưởng thành của mỗi cá nhân.

Tại Shinhan Life Việt Nam, tinh thần tự chủ trong công việc là giá trị cốt lõi, thúc đẩy tinh thần tự lãnh đạo và tự tạo động lực. Chính điều đó đã giúp nhân viên của chúng tôi phát huy tối đa năng lực bản thân, đóng góp vào thành công chung của doanh nghiệp.

Trên nền tảng ấy, chúng tôi tập trung xây dựng môi trường làm việc tốt nhất, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp, tăng cường kết nối và đảm bảo chính sách phúc lợi cạnh tranh cho nhân viên. Sau hơn bốn năm phát triển, chúng tôi đã dần tạo dựng được vị thế riêng trên thị trường.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đã trải qua giai đoạn nhiều thử thách, Shinhan Life Việt Nam đã làm gì để thúc đẩy tinh thần, tạo động lực để nhân viên tiếp tục gắn bó và cống hiến?

Tôi mong muốn xây dựng Shinhan Life Việt Nam trở thành nơi mà mỗi người đều cảm thấy tự hào và hứng khởi làm việc mỗi ngày. Tôi luôn khuyến khích nhân viên nuôi dưỡng khát vọng, bởi sự phát triển của mỗi cá nhân sẽ thúc đẩy công ty phát triển.

Hơn 4 năm qua, chúng tôi tập trung xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và năng động, qua đó thúc đẩy sự phát triển của từng cá nhân nói riêng và của Shinhan Life Việt Nam nói chung. Các chương trình đào tạo nội bộ, hoạt động kết nối được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết trong toàn bộ tập thể.

Trong đó, chúng tôi chú trọng thúc đẩy giá trị văn hóa cốt lõi “Shinhan Pride” (tạm dịch là Niềm tự hào Shinhan), nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn của Shinhan Life và nâng cao sự hài lòng cho nhân viên. Chúng tôi tin rằng, một môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở, cân bằng không chỉ đem lại niềm hạnh phúc cho mỗi nhân viên mà còn góp phần nâng cao năng suất công việc.

Song song, chúng tôi luôn gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG. Điều này khơi dậy niềm tự hào trong mỗi con người Shinhan Life Việt Nam, củng cố niềm tin rằng thành công của công ty cũng chính là thành công của mỗi nhân viên.

Mới đây, Shinhan Life Việt Nam được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025” và “Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất năm 2025”. Những yếu tố nào giúp công ty đạt được cả 2 giải thưởng danh giá này, thưa ông?

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên, những người đã nỗ lực mỗi ngày để cùng tạo dựng Shinhan Life Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn. Chính sự sáng tạo và nỗ lực của cả đội ngũ là yếu tố giúp Shinhan Life Việt Nam được vinh danh ở cả hai hạng mục giải thưởng uy tín trong hai năm liên tiếp.

Việc liên tiếp nhận được những danh hiệu quý giá từ Tạp chí nhân sự châu Á HR Asia là minh chứng rõ ràng cho cam kết bền vững của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, toàn diện và lấy con người làm trung tâm.

Shinhan Life Việt Nam được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025” và “Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất năm 2025”.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn phục hồi của thị trường, đồng thời là năm Shinhan Life Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh. Công ty triển khai những chiến lược trọng tâm nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với đà tăng trưởng tích cực. Nắm bắt cơ hội này, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xác định các nhiệm vụ ưu tiên: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và tư vấn tài chính, cải thiện trải nghiệm khách hàng, mở rộng quyền lợi bảo hiểm và liên tục nâng cấp danh mục sản phẩm.

Chất lượng luôn là động lực thúc đẩy tăng trưởng của Shinhan Life Việt Nam trong dài hạn.

Chúng tôi liên tục ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới với chi phí hợp lý để đồng hành và cung cấp cho khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính chất lượng và phù hợp nhất. Đầu tháng 3, chúng tôi ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh; và tiếp tục ra mắt 4 sản phẩm bán kèm vào tháng 7, mang đến những quyền lợi bảo hiểm mở rộng từ chăm sóc sức khỏe đến bảo vệ tài chính trước các rủi ro như bệnh hiểm nghèo, thương tật hoặc tử vong do tai nạn.

Chúng tôi cũng đầu tư mạnh vào số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, như ra mắt Cổng Dịch vụ Khách hàng trực tuyến - Ứng dụng quản lý hợp đồng bảo hiểm Shinhan Life Care+, và đa dạng hóa các hình thức thanh toán. Cũng nhằm mang bảo hiểm nhân thọ đến gần hơn với người dân, chúng tôi chú trọng đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm của Shinhan Life: kênh đại lý cá nhân, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng và kênh đại lý tổ chức…

Song song đó, Shinhan Life Việt Nam luôn kiên định với trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ. Những nỗ lực này không chỉ giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu tăng trưởng đặt ra, mà còn góp phần vào sự phục hồi và phát triển bền vững của thị trường trong dài hạn.