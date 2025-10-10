Người mua vàng nhẫn lỗ tới 3 triệu đồng/lượng trong phiên

Trong phiên sáng 10/10, giá vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến giảm phổ biến từ 600 nghìn – 3 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (9/10)…

Trong phiên giao dịch sáng 10/10, sau khi đứng im trong suốt phiên hôm qua (9/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 139,9 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 141,9 triệu đồng/lượng.

Lúc 11 giờ 30 ngày 10/10, Công ty SJC, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên niêm yết ở mức 139,4 triệu – 141,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 9/10.

Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì ổn định mức giá 139,9 triệu - 141,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giảm 600 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 9/10.

Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng cũng đặt giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 141,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Phú Quý là đơn vị duy nhất ghi nhận giá mua vào giảm gấp gần ba lần giá bán ra trong phiên sáng 10/10.

So với giá chốt phiên 9/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua nhưng chiều bán chỉ giảm 600 nghìn đồng/lượng. Chốt phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán ở mức 138,5 triệu – 141,9 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 10/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giảm giá cũng được ghi nhận tại hầu hết các hệ thống lớn. Duy chỉ có hai thương hiệu vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (9/10).

Chốt phiên sáng ngày 10/10, DOJI và PNJ vẫn duy trì ổn định mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 136,8 triệu – 139,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên không đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên 10/10.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 140 triệu đồng/lượng. Chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 136,7 triệu – 139,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “ 4 số 9” trong phiên sáng 10/10 vẫn duy trì ở mức cao phổ biến là 3 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, sau khi lãi từ 4,8 triệu – 11,5 triệu đồng/lượng kể từ phiên cuối tuần trước (3/10 – 9/10), nhà đầu tư ngay lập tức chịu khoản lỗ lớn lên tới 3 triệu đồng đối với vàng nhẫn “4 số 9”.

Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 136,5 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại đây ghi nhận tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng với tổng mức giảm là 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đây cũng là thương hiệu có mức điều chỉnh giảm cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 132 triệu – 135,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 131,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch lãi, lỗ đối với giá bán vàng nhẫn từ 3/10 - 10/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 136,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 138,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Kết phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 137,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 140,8 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mặc dù ghi nhận mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất nhưng có giá bán cao nhất thị trường.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào giảm mạnh hơn giá bán ra.

Sau khi giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với bán, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 137,8 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng. Trong 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mua vào nhưng tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán ra.

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 137,8 triệu – 140,7 triệu đồng/lượng. Như vậy trong phiên sáng, thương hiệu này ghi nhận tổng mức giảm là 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.