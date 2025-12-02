Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm”, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là “giặc nội xâm”, cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh lâu dài.

Chiều 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Hội nghị tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; công tác hoàn thiện thể chế liên quan.

Đảng ủy Chính phủ ghi nhận nỗ lực trong triển khai thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống lãng phí, nhất là xử lý dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính; phát huy vai trò của báo chí, nhân dân và hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: VGP

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều luật, nghị quyết, pháp lệnh được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Chính phủ đã ban hành 875 nghị định, 981 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 428 quyết định.

Khoảng hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.200 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, giúp tiết kiệm chi phí khoảng 26,6 nghìn tỷ đồng mỗi năm, qua đó góp phần hạn chế tham nhũng vặt, giảm nguy cơ tiêu cực trong hoạt động công vụ.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình được tăng cường. Các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra hơn 128.000 lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện 1.248 đơn vị vi phạm; xử lý 2.689 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành Thanh tra triển khai hơn 32.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 752.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện, xử lý về kinh tế hơn 703.000 tỷ đồng và hơn 19.000 ha đất.

Nhiều cuộc thanh tra phức tạp được dư luận quan tâm như: Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh; dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức…

Các đại biểu nhận định nhiệm vụ trong thời gian tới còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết XIV đề ra.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực này có bước phát triển mới, bài bản và đồng bộ hơn. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực được tiến hành quyết liệt, hiệu quả.

Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng được phát hiện và xử lý công khai, nghiêm minh. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng; cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục được đẩy mạnh; hoạt động tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ một số hạn chế: trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa rõ nét; việc phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý trong nội bộ đơn vị vẫn là khâu yếu. Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu trong dịch vụ công chưa được ngăn chặn hiệu quả; một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, né tránh.

SIẾT TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT CÁC DỰ ÁN TỒN ĐỌNG

Thủ tướng nhấn mạnh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững; Đồng thời, yêu cầu thời gian tới tiếp tục quán triệt định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai đến từng cơ sở đảng, chi bộ và có sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng ủy Chính phủ được yêu cầu xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Lãnh đạo các bộ, ngành cần cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, bảo đảm thống nhất trong nhận thức và hành động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện và thực thi đồng bộ thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính được giao rà soát và đánh giá các quy định pháp luật liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát quy định hiện hành theo hướng làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; hạn chế tối đa tác động của nhóm lợi ích; ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng ngay từ khâu xây dựng chính sách.

Công tác phát hiện, xử lý vi phạm phải được đẩy mạnh. Trong đó, Thanh tra Chính phủ tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm; kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục các khó khăn trong xử lý vật chứng để đưa tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; xóa bỏ cơ chế “xin – cho”.

Cùng với đó, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần “Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả”; phòng, chống tham nhũng ngay trong chính cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có kỷ luật, liêm chính; chấn chỉnh tình trạng né tránh, sợ sai, đùn đẩy; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và báo chí; quan tâm xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân.

Tập trung giải quyết dứt điểm 12 dự án yếu kém thuộc ngành Công Thương và các trường hợp ngân hàng phải chuyển giao bắt buộc, báo cáo trước ngày 5/12. Đồng thời, tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng kéo dài theo chủ trương của Bộ Chính trị, trong đó có các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Thủ tướng nhấn mạnh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là “giặc nội xâm”, cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh lâu dài; đề nghị các Đảng bộ trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyết tâm chính trị; phân công rõ trách nhiệm, thời gian và kết quả để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được xác định là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng ủy Chính phủ trong sạch, vững mạnh và góp phần xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh”.