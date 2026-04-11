Siêu tàu phá băng hạt nhân “Lider”: quân bài chiến lược của Nga tại Bắc Cực

Dự án tàu phá băng hạt nhân “Lider” (Đề án 10510) được Nga kỳ vọng tạo bước nhảy vọt về năng lực khai thác Tuyến đường biển phương Bắc, qua đó củng cố lợi thế chiến lược dài hạn tại Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng…

Theo Pravda, tại cuộc gặp với sinh viên và cựu sinh viên Viện Vật lý - Công nghệ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang đồng thời triển khai nhiều dự án tàu phá băng, trong đó “Lider” là mẫu tàu hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Con tàu công suất 150 MW hiện được đóng tại tổ hợp đóng tàu Zvezda ở Viễn Đông, được xem là biểu tượng cho thế hệ tàu phá băng hạt nhân tiếp theo của Nga.

NỀN TẢNG CHO TUYẾN HÀNG HẢI XUYÊN BẮC CỰC

Nga hiện sở hữu đội tàu phá băng lớn và mạnh nhất thế giới với 34 tàu diesel và 8 tàu phá băng hạt nhân đang hoạt động, cùng nhiều tàu mới đang được đóng hoặc lên kế hoạch triển khai.

Trong hệ thống này, “Lider” giữ vai trò đặc biệt khi được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu vận tải mới trên Tuyến đường biển phương Bắc - tuyến hàng hải đang được kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược giữa châu Âu và châu Á.

Khác với các tàu phá băng hiện có, “Lider” sở hữu chiều rộng gần 50 m – lớn hơn đáng kể so với mức phổ biến 35–40 m. Đây là yếu tố then chốt nhằm tạo ra hành lang băng đủ rộng cho các tàu vận tải cỡ lớn như tàu container, tàu chở dầu hoặc tàu chở khí hóa lỏng, vốn có bề ngang ngày càng tăng và có thể đạt tới 50 m.

Trong thực tế khai thác, các tàu phá băng truyền thống thường phải di chuyển hai lượt để mở kênh đủ rộng cho các tàu lớn. Điều này làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian hành trình. Ngược lại, “Lider” có thể tạo hành lang phù hợp chỉ trong một lần di chuyển, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển trên toàn tuyến.

Yếu tố thời gian đặc biệt quan trọng, bởi để tuyến hàng hải này có hiệu quả kinh tế, các đoàn tàu phải vượt toàn bộ hành trình từ châu Âu đến Viễn Đông (hoặc ngược lại) trong khung thời gian hợp lý. Việc giảm thời gian phá băng đồng nghĩa với việc nâng cao tính cạnh tranh của tuyến vận tải này so với các tuyến truyền thống.

Ngoài ra, “Lider” có thể hoạt động liên tục tới 8 tháng mà không cần tiếp tế, với thủy thủ đoàn khoảng 130 người. Tàu cũng có khả năng tiếp nhận các đoàn nghiên cứu khoa học, phục vụ các nhiệm vụ khảo sát và thám hiểm tại Bắc Cực. Các cabin trên tàu được thiết kế tiện nghi, phản ánh xu hướng nâng cao điều kiện sinh hoạt trên các tàu phá băng hạt nhân của Nga.

THIẾT KẾ ĐỘT PHÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐẶC BIỆT

“Lider” được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân RITM-400, mỗi lò có công suất nhiệt 315 MW, cung cấp năng lượng cho hệ thống đẩy gồm bốn chân vịt bốn cánh bước cố định. Đây là cấu hình cho phép con tàu đạt công suất và độ ổn định cao khi hoạt động trong điều kiện băng dày.

Phần thân tàu, đặc biệt là “đai băng” - khu vực trực tiếp tiếp xúc với băng - được chế tạo từ vật liệu lưỡng kim với độ dày từ 60 mm đến 80 mm ở các vị trí chịu tải lớn. Chiều rộng đai băng hơn 7 m và kéo dài khoảng 100 m dọc theo mỗi bên mạn, giúp tăng cường khả năng chịu lực khi va chạm với các khối băng lớn.

Một trong những điểm đặc sắc nhất của “Lider” nằm ở thiết kế hình học của thân tàu. Phần mũi được mở rộng theo dạng “quả lê”, giúp đẩy các mảnh băng sang hai bên và tạo ra hành lang rộng tới 50 m. Đồng thời, mũi tàu được thiết kế theo dạng “mũi ngược” (dạng “thìa”), cho phép con tàu với trọng lượng khoảng 70.000 tấn leo lên bề mặt băng và phá vỡ lớp băng bằng chính trọng lực.

Cách tiếp cận này giúp chuyển cơ chế phá băng từ “nén – nghiền” sang “uốn - bẻ gãy” - phương pháp hiệu quả hơn về mặt vật lý, bởi băng khó bị nén nhưng lại dễ gãy khi chịu lực uốn.

Ở phía đuôi, thiết kế gần như vuông giúp bảo vệ hệ thống chân vịt, vốn được đặt sâu trong các hốc chuyên dụng để tránh va đập với băng. Đồng thời, cấu trúc này còn hỗ trợ tàu phá băng hiệu quả khi di chuyển lùi - một kỹ thuật thường xuyên được sử dụng khi xử lý các khu vực băng dày hoặc bị tắc nghẽn.

Bên trong thân tàu, hệ thống bể ballast đóng vai trò quan trọng trong việc chống hiện tượng “băng ép” - khi các khối băng khép lại và tạo áp lực lớn lên thân tàu. Bằng cách bơm nước qua lại giữa hai bên mạn, tàu tạo ra dao động ngang, giúp tách băng và giảm tải cho kết cấu.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống thiết bị vô tuyến - điện tử hiện đại, đảm bảo khả năng điều hướng trong mọi điều kiện khí hậu và ở tất cả các vĩ độ.

BƯỚC NHẢY VỌT VỀ HIỆU SUẤT VÀ Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC

So với các tàu phá băng hiện đại như lớp “Arktika”, vốn chỉ có thể di chuyển trong băng dày khoảng 3 m với tốc độ 1,5-2 hải lý/giờ, “Lider” được kỳ vọng đạt tốc độ tới 15 hải lý/giờ trong cùng điều kiện, tương đương gần 30 km/giờ.

Đây là yếu tố mang tính quyết định nếu xét trên phương diện thương mại, khi các tàu vận tải cần duy trì tốc độ tối thiểu khoảng 10 hải lý/giờ để đảm bảo hiệu quả khai thác. Khả năng duy trì tốc độ cao trong băng dày sẽ giúp “Lider” tạo ra bước ngoặt cho vận tải hàng hải tại Bắc Cực.

Đáng chú ý, tàu còn được thiết kế để hoạt động trong băng nhiều năm (pack ice) - loại băng dày trên 3 m, có độ bền cao, ít muối và rất khó phá vỡ, thường tồn tại qua nhiều chu kỳ tan chảy mùa hè tại các vùng cực.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, một số ý kiến cho rằng Bắc Cực có thể dần mất băng trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy diễn biến thực tế phức tạp hơn, với diện tích băng trong một số giai đoạn thậm chí có xu hướng gia tăng.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu đối với các tàu phá băng siêu mạnh như “Lider” vẫn sẽ tồn tại trong dài hạn. Với dự án này, Nga không chỉ tăng cường năng lực khai thác Tuyến đường biển phương Bắc mà còn hướng tới duy trì lợi thế công nghệ và vị thế chiến lược tại Bắc Cực trong nhiều thập kỷ tới.

Ở góc độ rộng hơn, sự xuất hiện của “Lider” phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét tại Bắc Cực - khu vực được đánh giá là “biên giới mới” của kinh tế toàn cầu. Khi các tuyến hàng hải truyền thống như kênh đào Suez hay eo biển Malacca liên tục đối mặt với rủi ro địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng, Tuyến đường biển phương Bắc nổi lên như một lựa chọn thay thế tiềm năng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển giữa châu Âu và châu Á.

Không chỉ Nga, nhiều nền kinh tế lớn cũng đang gia tăng sự hiện diện tại khu vực này. Trung Quốc thúc đẩy sáng kiến “Con đường tơ lụa Bắc Cực” như một phần mở rộng của "Sáng kiến Vành đai và Con đường", trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây ngày càng chú trọng hơn đến yếu tố an ninh và tự do hàng hải.

Trong bối cảnh đó, việc Nga đầu tư vào các tàu phá băng siêu mạnh như “Lider” không đơn thuần là câu chuyện công nghệ, mà còn là công cụ để định hình luật chơi và củng cố ảnh hưởng tại một khu vực chiến lược trong dài hạn.