Mỹ kêu gọi G7 gây sức ép tài chính lên Iran

An Huy

20/05/2026, 08:58

Cùng ngày, Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới lên Iran liên quan tới lĩnh vực tài chính...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: Reuters.

Tại một hội nghị của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) vào ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi các nước này hỗ trợ Mỹ trong việc gây sức ép tài chính lên Iran, đồng thời đưa ra một khuôn khổ mới để áp các biện pháp trừng phạt “mạnh mẽ và có trọng điểm” lên Tehran.

Cùng ngày, Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới lên Iran liên quan tới lĩnh vực tài chính.

Trong bài phát biểu tại sự hội nghị ở Paris, ông Bessent nói việc kiềm chế Iran đòi hỏi tất cả các nước trong G7 “cùng bước lên và gia nhập với chúng tôi”.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Mỹ khác kêu gọi các quốc gia tham gia cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran - cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 tháng, gây ra một cú sốc năng lượng lớn và đang đặt nền kinh tế toàn cầu vào một vị thế mong manh.

Ông Bessent nói rằng chưa một quốc gia đối thủ nào của Mỹ từng cảm nhận sức mạnh kinh tế Mỹ rõ ràng như Iran thông qua “kiến trúc lệnh trừng phạt được hiện đại hóa”.

“Các biện pháp trừng phạt không cần kéo dài tới mức gây ra những hệ quả không mong muốn. Những biện pháp hiệu quả nhất là những biện pháp mạnh mẽ và có trọng điểm, với thời gian áp dụng có giới hạn để tạo ra hiệu ứng cụ thể”, ông nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp của Washington đã gây gián đoạn dòng chảy tài chính của Iran, đóng băng đồng tiền kỹ thuật số có liên quan tới chế độ ở Iran, và “chúng tôi đã tăng cường cuộc tấn công nhằm vào các mạng lưới ngân hàng ngầm của Tehran”.

Ông Bessent nhắc lại rằng Mỹ muốn có thêm nhiều quốc gia gia nhập vào chương trình nghị sự trừng phạt Iran. “Chúng tôi tin rằng sự tham gia của các bạn sẽ phản ánh sự sẵn sàng đứng cùng chúng tôi một cách thực sự”, ông nói.

“Việc đó sẽ đòi hỏi, chẳng hạn như, các đối tác châu Âu gia nhập cùng Mỹ để trừng phạt các nhà tài chính của Iran, phanh phui các công ty bình phong của Iran, đóng cửa các chi nhánh ngân hàng của Iran, và đánh vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Bessent.

Cũng vào ngày 19/5, Mỹ áp lệnh trừng phạt lên trung tâm giao dịch ngoại hối Amin Exchange của Iran, còn được biết đến với tên gọi Ebrahimi and Associates Partnership Company, và những thực thể bị cho là các công ty bình phong giám sát giao dịch cho các ngân hàng Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Amin Exchange có một mạng lưới rộng các công ty bình phong đặt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau gồm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông. Các thực thể mà Mỹ cho là thuộc mạng lưới công ty bình phong này cũng bị trừng phạt.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng các sàn giao dịch của Iran tạo điều kiện cho hoạt động giao dịch nhiều tỷ USD ngoại tệ mỗi năm, cho phép Chính phủ Iran né các biện pháp trừng phạt và tiếp tục tiếp cận với hệ thống tài chính quốc tế.

Ngoài ra, biện pháp trừng phạt mới còn nhằm vào 19 tàu mà Mỹ cho là liên quan tới việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu của Iran tới khách mua nước ngoài.

Sự trừng phạt này phong tỏa tài sản đặt tại Mỹ của các thực thể bị trừng phạt, đồng thời cấm doanh nghiệp và cá nhân Mỹ giao dịch với các thực thể đó.

Động thái trên của Mỹ diễn ra sau khi Iran cho biết Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất mà nước này gửi tới Mỹ bao gồm nội dung chấm dứt thù địch trên tất cả mọi mặt trận bao gồm Lebanon, Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran, và bồi thường cho những thiệt hại mà Iran phải gánh chịu trong cuộc chiến này.

Cùng ngày, Tổng thống Trump nói rằng Tehran có “thời gian rất hạn chế” để đi đến một thỏa thuận”, và nếu không có thỏa thuận, Mỹ có thể sẽ có “một cuộc tấn công lớn khác” nhằm vào Iran. Trước đó, vào hôm thứ Hai, ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, theo đề nghị của các quốc gia ở Vùng Vịnh.

