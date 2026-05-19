Cơ chế CBAM của EU và bước ngoặt lịch sử của thương mại xanh
Huy Nguyễn
19/05/2026, 15:28
Cơ chế CBAM của EU bước vào giai đoạn vận hành chính thức với mức giá 75,36 euro/tấn CO₂ ngay từ quý đầu năm 2026. Cùng với cơ chế phạt lũy tiến cho giá trị phát thải mặc định, điều này không chỉ đơn thuần là một công cụ thuế carbon biên giới, mà đang thiết lập lại hệ số cạnh tranh trong thương mại toàn cầu, theo hướng dịch chuyển lợi thế sang những nước có năng lực kiểm kê khí nhà kính (MRV) bài bản và tỷ trọng năng lượng tái tạo cao...
Một cú rẽ
lịch sử trong quan hệ thương mại quốc tế đang diễn ra. Không còn là những dự thảo
hay giai đoạn thử nghiệm, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên
minh châu Âu (EU) đã chính thức bước vào giai đoạn thực thi từ ngày 1/1/2026 với
nghĩa vụ tài chính rõ ràng.
BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG HỆ THỐNG GIAO
DỊCH KHÍ THẢI
Thị trường
carbon nội khối EU (EU ETS) đóng vai trò là thước đo phản chiếu trực tiếp cho
xu hướng giá của CBAM, bởi cơ chế định giá chứng chỉ CBAM được neo theo giá đấu
giá bình quân trên thị trường này.
Tính đến đầu
tháng 5/2026, giá khí thải (EU Allowance – EUA) giao dịch quanh mức 74 euro/tấn
CO₂, giảm khoảng 15% so với mức đỉnh đầu năm. Sự điều chỉnh giảm này cho thấy
tác động tổng hợp của các yếu tố kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng trước đó,
cùng với những bất ổn địa chính trị khiến dòng vốn đầu cơ rút bớt khỏi thị trường
carbon.
Mặc dù vậy,
các dự báo trung hạn vẫn cho thấy xu hướng phục hồi và tăng giá. Kết quả khảo
sát từ Reuters cho thấy các quỹ đầu tư và ngân hàng lớn dự báo giá EUA trung
bình đạt 80,61 euro/tấn vào năm 2026 và 93,29 euro/tấn vào năm 2027.
Điểm nghẽn
quan trọng nhất quyết định xu hướng giá lại nằm ở phía nguồn cung. EU vừa thực
hiện một động thái can thiệp mang tính "lấy tương lai cứu hiện tại".
Cụ thể, Ủy ban châu Âu đã quyết định rút 14 triệu hạn ngạch từ Kho dự trữ ổn định
thị trường (MSR) của các năm 2027- 2030 để bơm bổ sung vào thị trường năm 2026.
Thoạt
nhìn, đó là một giải pháp hạ nhiệt giá trong ngắn hạn, giúp các doanh nghiệp sản
xuất nội khối tránh bị sốc chi phí. Nhưng đây thực chất là một tín hiệu báo trước
về sự khan hiếm có lộ trình. Khi lượng hạn ngạch được vay mượn từ tương lai
không còn nữa, bước sang năm 2027, áp lực từ nhu cầu bắt buộc sẽ đẩy giá lên rất
mạnh. Nhận định này phù hợp với dự báo một số chuyên gia khi cho rằng giá
carbon có khả năng tăng vọt sau năm 2027, ngay khi giai đoạn điều chỉnh tạm thời
kết thúc.
Bên cạnh
các yếu tố cung-cầu nội tại, giá carbon châu Âu còn đang bị "neo" chặt
vào biến động của thị trường khí đốt tự nhiên. Trong cơ cấu vận hành hiện tại,
khi giá khí đốt tăng cao, các nhà máy điện có xu hướng quay sang sử dụng than,
làm gia tăng nhu cầu mua tín chỉ carbon để bù đắp cho lượng phát thải lớn hơn,
qua đó đẩy giá EUA đi lên và ngược lại. Hệ quả là thị trường carbon vẫn đang vận
hành như một "hàm số" của thị trường năng lượng hóa thạch.
Tuy nhiên,
giai đoạn 2027-2030 được dự báo sẽ chứng kiến sự “cởi trói” dần khỏi cơ chế
này. Lý do là bởi cơ cấu người mua trên thị trường EU ETS sẽ chuyển dịch căn bản:
nhu cầu mua hạn ngạch không còn đến chủ yếu từ lĩnh vực năng lượng (với mục
đích chuyển dịch nhiên liệu giữa than và khí) mà chuyển sang từ chính lĩnh vực
công nghiệp thực thụ, nơi các nhà sản xuất thép, xi măng, nhôm, phân bón buộc
phải mua tín chỉ để bù đắp cho phần phát thải không thể cắt giảm bằng công nghệ
hiện có.
Sự dịch
chuyển cơ cấu cầu này sẽ khiến giá carbon trở nên ít biến động theo chu kỳ khí
đốt hơn, đồng thời gia tăng áp lực tăng giá trong dài hạn khi các ngành công
nghiệp nặng bắt đầu cạnh tranh gay gắt để có đủ hạn ngạch cho sản xuất.
CBAM CHÍNH THỨC: GIÁ CHỨNG CHỈ VÀ CẤU
TRÚC PHẠT TỪ GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH
Ngày
7/4/2026, Ủy ban châu Âu công bố mức giá chứng chỉ CBAM chính thức đầu tiên cho
quý I/2026 ở mức 75,36 euro/tấn CO₂, được tính bằng giá trung bình các phiên đấu
giá EU ETS trong 3 tháng đầu năm.
Các mức giá cho quý II, III, IV sẽ lần lượt
được công bố vào tháng 7, tháng 10/2026 và tháng 1/2027. Nhà nhập khẩu sẽ bắt đầu
mua chứng chỉ từ tháng 2/2027 và nộp lần đầu chậm nhất vào ngày 30/9/2027 cho
lượng hàng nhập khẩu của cả năm 2026.
Con số 75,36 euro chỉ là một mặt của bài toán. Yếu tố quyết định sức cạnh tranh nằm ở cơ chế xác định lượng phát thải, cụ thể là sự phân đôi giữa giá trị thực tế và giá trị mặc định.
Nếu nhà xuất khẩu không cung cấp được dữ liệu phát thải
thực tế đã được xác minh bởi bên thứ ba theo chuẩn EU, cơ quan hải quan sẽ áp dụng
hệ số mặc định kèm theo biểu đồ phạt lũy tiến: năm 2026 cộng 10%, năm 2027 cộng
20%, từ năm 2028 cộng 30% vào hệ số cơ sở.
Hậu quả về
chi phí là rất lớn. Với thép sản xuất tại một nền kinh tế đang phát triển điển
hình, hệ số mặc định thường ở mức 4,32 tấn CO₂/tấn. Khi bị cộng phạt 30% từ năm
2028, con số này lên tới khoảng 5,6 tấn CO₂/tấn, trong khi một nhà máy thép hiện
đại sử dụng lò điện hồ quang và năng lượng tái tạo có thể chỉ đạt 2,5 tấn CO₂/tấn.
Với giá 75,36 euro/tấn, chênh lệch chi phí carbon lên tới hơn 230 euro mỗi tấn
thép xuất khẩu.
Giá trị mặc
định không còn là "lựa chọn đơn giản" cho các nhà xuất khẩu nhỏ mà đã
trở thành một cơ chế loại trừ những nhà cung cấp thiếu năng lực kiểm kê, báo
cáo và thẩm định (MRV) khí nhà kính. Khác biệt về năng lực thể chế và kỹ thuật
giữa các quốc gia xuất khẩu do đó được chuyển hóa trực tiếp thành khác biệt về
thuế suất carbon thực tế.
CON ĐƯỜNG ĐỂ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA
CBAM MỘT CÁCH CĂN CƠ
Các quốc
gia như Ấn Độ, Brazil và cả Trung Quốc đã có động thái phản ứng trước vấn đề
này. Lập luận của họ rất rõ: Nguyên tắc “Trách nhiệm chung nhưng có phân hóa”
(Common but Differentiated Responsibilities - CBDR) trong Công ước khung của
Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Các nước đang phát triển cho rằng,
việc EU áp thuế carbon biên giới và yêu cầu xác minh nghiêm ngặt đã vô tình tạo
ra rào cản kỹ thuật mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ở các nước nghèo
không thể vượt qua.
EU đang đặt
tham vọng thương mại lên hàng đầu: bất kỳ quốc gia nào muốn bán hàng vào thị
trường 450 triệu dân giàu có nhất hành tinh đều phải tuân thủ luật chơi về khí
hậu của họ.
Nếu năm
2026 là cú sốc với nguyên liệu thô thì năm 2028 sẽ là một cuộc đại tu toàn diện.
Ủy ban Môi trường (ENVI) của Nghị viện châu Âu đã có dự thảo mở rộng CBAM thêm
khoảng 180 sản phẩm.
Danh mục mới
sẽ bao gồm các sản phẩm chế tác sâu như: phụ tùng ô tô, máy móc công nghiệp, kết
cấu thép xây dựng, thiết bị điện, và hàng tiêu dùng kim loại. Điều này có nghĩa
là một chiếc ghế văn phòng bằng thép hay khung xe đạp xuất khẩu sang châu Âu
cũng sẽ phải chịu thuế carbon.
Đây là bước tiến cực kỳ tham vọng nhằm bịt kín
“lỗ hổng hàng hóa trung gian”, tránh việc nhà nhập khẩu chuyển từ nhập nguyên
liệu thô (dễ bị đánh thuế) sang nhập thành phẩm (chưa bị đánh thuế).
Thép tái
chế là điểm gây tranh cãi nhất. Trước đây, nhiều nhà sản xuất Ấn Độ, Đông Nam Á
dùng thép phế liệu tái chế (lò điện hồ quang - EAF) và cho rằng điều này “xanh”
hơn lò cao truyền thống. Nay, EU đề xuất rằng carbon phát sinh từ phế liệu trước
tiêu dùng (pre-consumer scrap) vẫn phải được tính vào lượng phát thải của sản
phẩm cuối cùng một cách chặt chẽ. Điều này triệt tiêu lợi thế chi phí của các nhà
máy tái chế nhỏ lẻ, vốn không có công nghệ lọc khí hiện đại.
Sự vận
hành chính thức của CBAM với mức giá 75,36 euro/tấn CO₂ ngay từ quý đầu năm
2026, cùng với cơ chế phạt lũy tiến lên tới 30% cho giá trị phát thải mặc định
từ năm 2028 không chỉ đơn thuần là một công cụ thuế carbon biên giới. Nó đang
thiết lập lại toàn bộ hệ số cạnh tranh trong thương mại toàn cầu, theo hướng dịch
chuyển lợi thế từ những nước xuất khẩu dựa trên năng lượng hóa thạch giá rẻ
sang những nước có năng lực kiểm kê khí nhà kính (MRV) bài bản và tỷ trọng năng
lượng tái tạo cao.
Giá trị mặc định thoạt nhìn là một lựa chọn đơn giản hóa
nhưng trên thực tế đã trở thành một rào cản kỹ thuật phi thuế quan đối với các
nền kinh tế chưa xây dựng được hạ tầng dữ liệu carbon đáng tin cậy.
Từ góc độ
pháp lý đa phương, cơ chế phạt cộng dồn 30% từ năm 2028 có thể sẽ không đứng vững
trước các thách thức từ WTO, đặc biệt với những lập luận về đối xử quốc gia và
rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT).
Trong bối
cảnh đó, thay vì phản ứng bằng các biện pháp thuế quan đối kháng, một hướng đi
thực chất hơn cho các nước xuất khẩu là tập trung vào cải cách thể chế trong nước.
Việc xây dựng một hệ thống định giá carbon nội địa thực sự vận hành, sau đó đàm
phán cơ chế công nhận lẫn nhau với EU, có thể là con đường để giảm thiểu tác động
của CBAM một cách căn cơ, thay vì chỉ chạy theo từng đợt điều chỉnh thuế.
