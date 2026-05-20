TAL chốt thời điểm trả cổ tức bằng tiền và phát hành thêm 144 triệu cổ phiếu tăng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã TAL-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 28/5 tới đây, Taseco Land sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15% và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. Trong đó, riêng cổ tức, tỷ lệ tiền mặt là 5% và còn lại 10% bằng cổ phiếu (10:1).

Với cổ tức tiền mặt, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng và dự kiến sẽ trả tổng cộng 180 tỷ đồng và thực hiện thanh toán ngày 15/6.

Về cổ tức bằng cổ phiếu, dự kiến phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu; và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%, tương ứng phát hành thêm 108 triệu cổ phiếu.

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Taseco Land dự kiến tăng từ 3.600 tỷ đồng, lên 5.040 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh quý 1/2026, TAL ghi nhận doanh thu đạt 692,8 tỷ đồng, tăng 84,3% so với cùng kỳ (376 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 156,63 tỷ đồng, tăng 602,1% so với cùng kỳ năm trước 22,3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 112,53% tương ứng 146,20 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 58,60% tương ứng 21,52 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 60,82% tương ứng 6,97 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,37% tương ứng 10,64 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 264,65% tương ứng 34,50 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Taseco Land đặt kế hoạch doanh thu đạt 11.962,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.512,5 tỷ đồng; cổ tức 30-40% - trong đó, cổ tức bằng tiền tối đa 15%.

Năm 2026, VCSC thận trọng dự báo doanh thu thuần đạt 11,3 nghìn tỷ (+202% so với cùng kỳ), với kỳ vọng TAL tiếp tục ghi nhận doanh thu từ KCN Đồng Văn 3, các dự án nhà ở tại Thanh Hóa, Thái Nguyên; và bàn giao một số dự án mới ở Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam.

Trong đó, Long Biên Central (Hà Nội; 422 căn hộ; đã bán 96%) và Trung Văn Central (Hà Nội; 114 căn thấp tầng, 530 căn hộ; đang xây dựng phần thấp tầng) dự báo là động lực mới dẫn dắt doanh thu trong 2026. VCSC dự báo TAL sẽ mở bán phân khu thấp tầng trong quý 2/2026 và bàn giao một phần vào quý 4/2026.

Với kỳ vọng TAL sẽ chuyển nhượng thành công dự án TTTM Landmark 55 trong 2026, VCSC dự báo LNST-CĐTS 2026 đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+286% so với cùng kỳ).

TAL hiện đang giao dịch với P/B là 2,8 lần – cao hơn so với trung vị các công ty cùng ngành; phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai. Theo dự báo thận trọng của VCSC, P/E và P/B dự phóng 2026 của TAL đạt 10,2x/2,1x.

VCSC cho biết rủi ro đầu tư đối với TAL là tốc độ triển khai/bán hàng các dự án chậm hơn kỳ vọng; và việc chuyển nhượng TTTM Landmark 55 chậm hơn dự kiến.