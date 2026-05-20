TAL chốt thời điểm trả cổ tức bằng tiền và phát hành thêm 144 triệu cổ phiếu tăng vốn

Hà Anh

20/05/2026, 09:01

Ngày 28/5 tới đây, Taseco Land sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15% và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. Trong đó, riêng cổ tức, tỷ lệ tiền mặt là 5% và còn lại 10% bằng cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu TAL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã TAL-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 28/5 tới đây, Taseco Land sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15% và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. Trong đó, riêng cổ tức, tỷ lệ tiền mặt là 5% và còn lại 10% bằng cổ phiếu (10:1).

Với cổ tức tiền mặt, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng và dự kiến sẽ trả tổng cộng 180 tỷ đồng và thực hiện thanh toán ngày 15/6.

Về cổ tức bằng cổ phiếu, dự kiến phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu; và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%, tương ứng phát hành thêm 108 triệu cổ phiếu.

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Taseco Land dự kiến tăng từ 3.600 tỷ đồng, lên 5.040 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh quý 1/2026, TAL ghi nhận doanh thu đạt 692,8 tỷ đồng, tăng 84,3% so với cùng kỳ (376 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 156,63 tỷ đồng, tăng 602,1% so với cùng kỳ năm trước 22,3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 112,53% tương ứng 146,20 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 58,60% tương ứng 21,52 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 60,82% tương ứng 6,97 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,37% tương ứng 10,64 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 264,65% tương ứng 34,50 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Taseco Land đặt kế hoạch doanh thu đạt 11.962,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.512,5 tỷ đồng; cổ tức 30-40% - trong đó, cổ tức bằng tiền tối đa 15%.

Năm 2026, VCSC thận trọng dự báo doanh thu thuần đạt 11,3 nghìn tỷ (+202% so với cùng kỳ), với kỳ vọng TAL tiếp tục ghi nhận doanh thu từ KCN Đồng Văn 3, các dự án nhà ở tại Thanh Hóa, Thái Nguyên; và bàn giao một số dự án mới ở Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam.

Trong đó, Long Biên Central (Hà Nội; 422 căn hộ; đã bán 96%) và Trung Văn Central (Hà Nội; 114 căn thấp tầng, 530 căn hộ; đang xây dựng phần thấp tầng) dự báo là động lực mới dẫn dắt doanh thu trong 2026. VCSC dự báo TAL sẽ mở bán phân khu thấp tầng trong quý 2/2026 và bàn giao một phần vào quý 4/2026.

Với kỳ vọng TAL sẽ chuyển nhượng thành công dự án TTTM Landmark 55 trong 2026, VCSC dự báo LNST-CĐTS 2026 đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+286% so với cùng kỳ).

TAL hiện đang giao dịch với P/B là 2,8 lần – cao hơn so với trung vị các công ty cùng ngành; phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai. Theo dự báo thận trọng của VCSC, P/E và P/B dự phóng 2026 của TAL đạt 10,2x/2,1x.

VCSC cho biết rủi ro đầu tư đối với TAL là tốc độ triển khai/bán hàng các dự án chậm hơn kỳ vọng; và việc chuyển nhượng TTTM Landmark 55 chậm hơn dự kiến.

BIDV hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn lên hơn 72.800 tỷ đồng

15:41, 26/03/2026

VPBank tăng vốn điều lệ lên 106.200 tỷ đồng trong năm 2026

07:39, 20/04/2026

Chứng khoán HDS bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền làm Chủ tịch, sẽ tăng vốn điều lệ

VietinBank kiên trì thoái hết vốn tại Cảng Sài Gòn

Vietinbank, tổ chức liên quan bà Hồ Thị Thu Hiền, uỷ viên HĐQT SGP tiếp tục đăng ký bán hết 19.314.627 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu từ 8,93% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 23/6.

MB mua hơn 5 triệu cổ phiếu MBS, nâng sở hữu lên 66,4%

MB sẽ thực hiện mua 5.007.810 cổ phiếu MBS, giá trị mua theo mệnh giá là hơn 50 tỷ đồng

Novaland bị phạt 42 triệu đồng vì chậm nộp thuế

NVL bị xử phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định đối với 02 địa chỉ tại phường Xuân Hòa và 05 khu đất tại Phường An Khánh Tp.Hồ Chí Minh.

Chủ tịch PCI Trịnh Văn Tuấn bị bắt, Nhựa Tiền Phong công bố thông tin

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi vi phạm đối với ông Trịnh Văn Tuấn. Ông Tuấn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Nhựa Tiền Phong.

VHC chi gần 930 tỷ mua cổ phiếu quỹ, tiếp tục thu hẹp danh mục chứng khoán ngoài ngành

Sau giao dịch, VHC nâng lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 15 triệu cổ phiếu

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Video

Video

Video

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi

Giá vàng lao dốc khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao nhất gần 19 năm

Tỷ giá đối mặt ba sức ép

Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh vẫn chưa kết thúc

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

