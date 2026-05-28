TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong giai đoạn đầu kéo dài 18 tháng nhằm tăng minh bạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 4439/UBND-ĐT về triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Theo đó, UBND Thành phố thống nhất chủ trương triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo đề xuất của Sở Xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn đầu, chương trình được triển khai trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành văn bản. Việc tiếp tục thực hiện ở các giai đoạn sau sẽ được UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực tế, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Về kinh phí thực hiện giai đoạn đầu, Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP. Hồ Chí Minh (VNPT TP. Hồ Chí Minh) tự thu xếp nguồn vốn triển khai và không yêu cầu thành phố bồi hoàn trong bất kỳ trường hợp nào.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu VNPT TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện giải pháp công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình triển khai phần mềm.

Theo kế hoạch, phần mềm sẽ được liên thông với “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng” nhằm bảo đảm đồng bộ trong quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ.

Đồng thời, VNPT TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho công chức, người lao động tại Sở Xây dựng và UBND các xã, phường, đặc khu; đồng thời bố trí đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ vận hành hệ thống trong suốt thời gian thực hiện.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng làm cơ quan chủ trì triển khai. Sở có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan cung cấp quy trình nghiệp vụ, dữ liệu nền, danh mục tuyến đường được phép sử dụng tạm thời, bản đồ ranh giới và mức thu phí để phục vụ cấu hình hệ thống.

Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ lựa chọn triển khai thí điểm tại một số phường, xã đại diện cho các khu vực đặc thù như khu vực trung tâm, ngoại thành và các địa bàn có nhu cầu cao về sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát chuyên ngành nhằm bảo đảm việc triển khai đúng quy định pháp luật. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu, Sở Xây dựng chủ trì đánh giá toàn diện hiệu quả thực hiện để tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét phương án triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai; đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để việc triển khai phần mềm đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Trước đó, Sở Xây dựng đề xuất thí điểm phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên hạ tầng số của VNPT nhằm số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cấp phép và thu phí, trong bối cảnh nhu cầu hồ sơ tăng hơn 200%.

Phần mềm dự kiến tích hợp tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, liên thông hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng, quản lý hồ sơ điện tử, cấp phép trên bản đồ số, quản lý thu phí và hỗ trợ điều hành. Việc ứng dụng nền tảng số được kỳ vọng rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục và nâng hiệu quả quản lý.

Hiện, có 6 nhóm trường hợp được xem xét cấp phép gồm: phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức đám cưới, tang lễ và trông giữ xe khi cần thiết.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh, buôn bán không thuộc diện được cấp phép do không nằm trong danh mục theo Luật Đường bộ và Luật Trật tự 2025.