VN-Index sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/5/2026

Kết phiên 28/5, VN-Index giảm 10,76 điểm, tương đương 0,52% xuống mốc 1874,43 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 3,33 điểm, tương đương 1,18% lên 285,56 điểm.

Diễn biến phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục neo giữ ở vùng giá cao nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù vậy, độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Diễn biến phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần. Dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1840 – 1850 điểm; Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1870 - 1880 điểm”.

Thị trường đang trở về ngưỡng hỗ trợ quanh 1855

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 11 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1863,67 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bán lẻ, Ngân hàng… Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản, Dầu khí… có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Thị trường đang trở về ngưỡng hỗ trợ quanh 1855 (tương ứng Fibonacci 0.786), kỳ vọng lực cầu bắt đáy sẽ đỡ thị trường tại đây”.

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về 1750 điểm-1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1850 điểm, kháng cự quanh 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1850 điểm. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên kháng cự 1900 điểm. Trong trường hợp kém tích cực, không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1850 điểm, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về 1750 điểm -1800 điểm.

Trong ngắn hạn chỉ số VN-Index vẫn biến động trong biên độ rất hẹp với ảnh hưởng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu đầu ngành. Tuy nhiên chất lượng ngắn hạn vẫn chưa thực sự cải thiện mặc dù nhiều nhóm mã vẫn trong quá trình tích lũy trung dài hạn kéo dài từ cuối tháng 3/2026 đến nay. Tâm lý nhà đầu tư kém tích cực khi nhiều vị thế ngắn hạn không sinh lợi tốt, chịu áp lực dừng lỗ khi xu hướng giá kết thúc tăng trưởng ngắn hạn. Nhà đầu tư nên cơ cấu, cân bằng danh mục ngắn hạn. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ nên xem xét khi chất lượng ngắn hạn của thị trường cải thiện tốt trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 10,8 điểm (-0,6%), đóng cửa tại mức 1863,6 điểm. Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên sáng với lực bán lan tỏa trên cả thị trường, trong đó đóng góp chính đến từ nhóm Ngân hàng (VCB, TCB và VPB). Thanh khoản tiếp tục đi ngang với GTGD đạt 19,5 tỷ VND.

Chúng tôi cho rằng diễn biến thị trường hôm nay tương đồng với quan điểm tại báo cáo trước khi VN-Index sắp tiến đến mục tiêu 1850. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ không giảm quá mạnh trong ngắn hạn và sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo. Hiện tại, nhóm Vingroup đã hồi phục và sẽ đóng vai trò trụ đỡ trong ngắn hạn giúp giảm áp lực bán đang lan tỏa tại hầu hết các nhóm ngành. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của VN-Index quanh 1840 - 1850 trước khi ra quyết định giải ngân, không nên mua mới cho đến khi thị trường xác nhận đáy tại vùng mục tiêu trên và tăng trở lại”.

VN-Index nhiều khả năng sẽ hồi phục trở lại trong phiên ngày mai

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index tiếp tục suy yếu từ MA20 với khối lượng sụt giảm nhẹ và tiếp tục ở dưới trung bình 20 phiên. Đồ thị giá vẫn giữ trên khu vực hỗ trợ 1852 điểm đã đóng vai trò hỗ trợ từ đầu tháng 05/2026. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ hồi phục trở lại trong phiên ngày mai. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn duy trì mức tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chỉ số VN-Index phát đi tín hiệu suy yếu ngắn hạn nhưng cần chờ tín hiệu xác nhận. Do đó, nhà đầu tư hạn chế mua mới để quan sát thêm diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay tạo nến giảm điểm dạng spinning top đi cùng với thanh khoản giảm nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của chỉ số vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, thanh khoản sụt giảm cũng thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền và chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều thoát khỏi xu hướng giảm, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1840-1850 điểm tương đương biên dưới của dải Bollinger band.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống vùng điểm thấp, cùng với đó chỉ số chung chạm đường biên dưới dải Bollinger band cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1840 (tương đương với mốc 0.382 của thang đo Fibonacci thoái lui)

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm mạnh 11 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và đánh mất mốc điểm 1860. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ, và đồng thời thay vì vội vàng bắt đáy thì nhà đầu tư nên tận dụng thời gian này để "sàng lọc" và tìm ra các cổ phiếu vẫn giữ vững được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán tháo của thị trường chung để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi VN-Index ngừng rơi và bắt đầu có dấu hiệu cân bằng trở lại. Các cổ phiếu có sức chống chịu tốt trong xu hướng giảm của VN-Index thường cũng sẽ là những cổ phiếu phục hồi nhanh và mạnh nhất trong pha hồi phục của thị trường”.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ gần tại 1.840–1.850 điểm trong phiên mai

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục vận động dưới MA5 và MA20 sau khi giảm từ vùng 1.880 điểm, cho thấy quán tính điều chỉnh ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Theo đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ gần tại 1.840–1.850 điểm trong phiên 29/05”

Dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng khi vẫn đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn để xác lập xu hướng kế tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục chịu áp lực và tạm dừng trên vùng 1850 – 1860. Dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng khi vẫn đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn để xác lập xu hướng kế tiếp. Trong kịch bản điều chỉnh tiếp diễn, vùng 1800 – 1820 là hỗ trợ kế tiếp cần lưu ý của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.