VN-Index sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo

Hà Anh

28/05/2026, 23:11

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/5/2026

Theo BSC, thị trường đang trở về ngưỡng hỗ trợ quanh 1855 (tương ứng Fibonacci 0.786), kỳ vọng lực cầu bắt đáy sẽ đỡ thị trường tại đây.
Kết phiên 28/5, VN-Index giảm 10,76 điểm, tương đương 0,52% xuống mốc 1874,43 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 3,33 điểm, tương đương 1,18% lên 285,56 điểm.

Diễn biến phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục neo giữ ở vùng giá cao nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù vậy, độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Diễn biến phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần. Dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1840 – 1850 điểm; Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1870 - 1880 điểm”.

Thị trường đang trở về ngưỡng hỗ trợ quanh 1855

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 11 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1863,67 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bán lẻ, Ngân hàng… Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản, Dầu khí… có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Thị trường đang trở về ngưỡng hỗ trợ quanh 1855 (tương ứng Fibonacci 0.786), kỳ vọng lực cầu bắt đáy sẽ đỡ thị trường tại đây”.

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về 1750 điểm-1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1850 điểm, kháng cự quanh 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1850 điểm. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên kháng cự 1900 điểm. Trong trường hợp kém tích cực, không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1850 điểm, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về 1750 điểm -1800 điểm.

Trong ngắn hạn chỉ số VN-Index vẫn biến động trong biên độ rất hẹp với ảnh hưởng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu đầu ngành. Tuy nhiên chất lượng ngắn hạn vẫn chưa thực sự cải thiện mặc dù nhiều nhóm mã vẫn trong quá trình tích lũy trung dài hạn kéo dài từ cuối tháng 3/2026 đến nay. Tâm lý nhà đầu tư kém tích cực khi nhiều vị thế ngắn hạn không sinh lợi tốt, chịu áp lực dừng lỗ khi xu hướng giá kết thúc tăng trưởng ngắn hạn. Nhà đầu tư nên cơ cấu, cân bằng danh mục ngắn hạn. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ nên xem xét khi chất lượng ngắn hạn của thị trường cải thiện tốt trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 10,8 điểm (-0,6%), đóng cửa tại mức 1863,6 điểm. Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên sáng với lực bán lan tỏa trên cả thị trường, trong đó đóng góp chính đến từ nhóm Ngân hàng (VCB, TCB và VPB). Thanh khoản tiếp tục đi ngang với GTGD đạt 19,5 tỷ VND.

Chúng tôi cho rằng diễn biến thị trường hôm nay tương đồng với quan điểm tại báo cáo trước khi VN-Index sắp tiến đến mục tiêu 1850. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ không giảm quá mạnh trong ngắn hạn và sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo. Hiện tại, nhóm Vingroup đã hồi phục và sẽ đóng vai trò trụ đỡ trong ngắn hạn giúp giảm áp lực bán đang lan tỏa tại hầu hết các nhóm ngành. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của VN-Index quanh 1840 - 1850 trước khi ra quyết định giải ngân, không nên mua mới cho đến khi thị trường xác nhận đáy tại vùng mục tiêu trên và tăng trở lại”.

VN-Index nhiều khả năng sẽ hồi phục trở lại trong phiên ngày mai

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index tiếp tục suy yếu từ MA20 với khối lượng sụt giảm nhẹ và tiếp tục ở dưới trung bình 20 phiên. Đồ thị giá vẫn giữ trên khu vực hỗ trợ 1852 điểm đã đóng vai trò hỗ trợ từ đầu tháng 05/2026. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ hồi phục trở lại trong phiên ngày mai. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn duy trì mức tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chỉ số VN-Index phát đi tín hiệu suy yếu ngắn hạn nhưng cần chờ tín hiệu xác nhận. Do đó, nhà đầu tư hạn chế mua mới để quan sát thêm diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay tạo nến giảm điểm dạng spinning top đi cùng với thanh khoản giảm nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của chỉ số vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, thanh khoản sụt giảm cũng thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền và chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều thoát khỏi xu hướng giảm, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1840-1850 điểm tương đương biên dưới của dải Bollinger band.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống vùng điểm thấp, cùng với đó chỉ số chung chạm đường biên dưới dải Bollinger band cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1840 (tương đương với mốc 0.382 của thang đo Fibonacci thoái lui)

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm mạnh 11 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và đánh mất mốc điểm 1860. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ, và đồng thời thay vì vội vàng bắt đáy thì nhà đầu tư nên tận dụng thời gian này để "sàng lọc" và tìm ra các cổ phiếu vẫn giữ vững được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán tháo của thị trường chung để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi VN-Index ngừng rơi và bắt đầu có dấu hiệu cân bằng trở lại. Các cổ phiếu có sức chống chịu tốt trong xu hướng giảm của VN-Index thường cũng sẽ là những cổ phiếu phục hồi nhanh và mạnh nhất trong pha hồi phục của thị trường”.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ gần tại 1.840–1.850 điểm trong phiên mai

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục vận động dưới MA5 và MA20 sau khi giảm từ vùng 1.880 điểm, cho thấy quán tính điều chỉnh ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Theo đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ gần tại 1.840–1.850 điểm trong phiên 29/05”

Dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng khi vẫn đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn để xác lập xu hướng kế tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục chịu áp lực và tạm dừng trên vùng 1850 – 1860. Dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng khi vẫn đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn để xác lập xu hướng kế tiếp. Trong kịch bản điều chỉnh tiếp diễn, vùng 1800 – 1820 là hỗ trợ kế tiếp cần lưu ý của chỉ số”.

Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

15:27, 28/05/2026

Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Mất trụ, tiền ít, VN-Index "tuột" dần xuống mốc 1800 điểm

12:04, 28/05/2026

Mất trụ, tiền ít, VN-Index “tuột” dần xuống mốc 1800 điểm

VN-Index cần vượt 1900 điểm để cải thiện xu hướng ngắn hạn

22:25, 27/05/2026

Khối ngoại giảm bán ròng

Khối ngoại giảm bán ròng

Thanh khoản ba sàn duy trì ở mức thấp khoảng 20.500 tỷ đồng, phản ánh tâm lý giao dịch dè dặt của dòng tiền. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 586,6 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm và mở thủ tục niêm yết tại HoSE

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm và mở thủ tục niêm yết tại HoSE

Theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương, thị trường chứng khoán Việt Nam từ lâu đã có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Cho vay margin dự báo có thể tăng 50% trong năm nay, công ty nào hưởng lợi?

Cho vay margin dự báo có thể tăng 50% trong năm nay, công ty nào hưởng lợi?

Ở kịch bản tích cực, nếu GDP vượt 8,5% và tín dụng tăng trên 15%, nợ vay toàn ngành có thể tăng tối thiểu 50%, tạo nguồn vốn ổn định hỗ trợ thanh khoản và VN-Index.

Blog chứng khoán: Cơ sở "nát", ào ào Short phái sinh

Blog chứng khoán: Cơ sở “nát”, ào ào Short phái sinh

Hiệu ứng của dòng tiền yếu đang bộc lộ rõ ràng: Những nhịp hồi dựa trên hiện tượng tiết cung rồi lúc nào đó sẽ tạo hậu quả. Hôm nay khi bên bán xả hàng mạnh tay hơn, cả sàn chìm trong sắc đỏ với cả trăm cổ phiếu rơi hơn 1%. Trong bối cảnh đó, phái sinh thu hút chú ý khi có thể kiếm lời ở chiều giảm.

Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Với số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,5 lần số tăng giá, ngay cả khi VHM được kéo tăng kịch trần cũng không thể “làm đẹp” điểm số. Nhà đầu tư không còn phải trải quả trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng nữa”, nhưng danh mục thì thiệt hại nặng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

1

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Tiêu điểm

2

Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp

Tiêu điểm

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn Thái Lan, thúc đẩy hợp tác đầu tư

Tiêu điểm

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tiêu điểm

5

"Sóng ngầm" đang tái cấu trúc thị trường bất động sản nhà ở

Bất động sản

