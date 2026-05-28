Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm và mở thủ tục niêm yết tại HoSE

28/05/2026, 23:10

Theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương, thị trường chứng khoán Việt Nam từ lâu đã có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Vương quốc Thái Lan, chiều ngày 28/5/2026, tại Bangkok, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.

Ông Wisit Wisitsora-at, Chủ tịch SEC chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo công bố của tổ chức xếp hạng FTSE Russell.

Ông Wisit Wisitsora-at đồng thời đánh giá Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, với nhiều tiềm năng phát triển và triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Chủ tịch SEC cho biết có nhiều đơn vị chuyên môn của SEC tham dự buổi làm việc và sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác Uỷ ban Chứng khoán về các nội dung hai bên cùng quan tâm, qua đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý và thị trường vốn hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển sâu rộng giữa Việt Nam và Thái Lan, hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn giữa hai nước thời gian qua cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương, thị trường chứng khoán Việt Nam từ lâu đã có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch bày tỏ vui mừng trước sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan trong các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đồng thời mong muốn các nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục mở rộng hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về hợp tác quản lý thị trường, Việt Nam và SEC đã duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài trong nhiều năm qua. Chủ tịch đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả từ phía SEC, đặc biệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển các thị trường và sản phẩm tài chính mới như thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thị trường phái sinh vàng, cũng như tăng cường năng lực quản lý, giám sát thị trường vốn.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết Uỷ ban Chứng khoán đang nghiên cứu triển khai thêm các thị trường và sản phẩm tài chính mới nhằm đa dạng hóa thị trường vốn. Chủ tịch đồng thời chia sẻ quan điểm về việc tăng cường hợp tác quản lý, phát triển các sản phẩm và thị trường mới nhằm góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển minh bạch, an toàn và bền vững tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực ASEAN.

Cho vay margin dự báo có thể tăng 50% trong năm nay, công ty nào hưởng lợi?

Blog chứng khoán: Cơ sở "nát", ào ào Short phái sinh

Điện Máy Xanh IPO giá cổ phiếu 80.000 đồng, ông Đoàn Văn Hiểu Em nói "mức định giá quá hời"

công ty Thái Lan đầu tư Đông Nam Á FTSE Russell hợp tác chứng khoán Thái Lan thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường tài chính mới Tổng Bí thư Tô Lâm Ủy ban chứng khoán Nhà nước Wisit Wisitsora-at

Thanh khoản ba sàn duy trì ở mức thấp khoảng 20.500 tỷ đồng, phản ánh tâm lý giao dịch dè dặt của dòng tiền. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 586,6 tỷ đồng.

Ở kịch bản tích cực, nếu GDP vượt 8,5% và tín dụng tăng trên 15%, nợ vay toàn ngành có thể tăng tối thiểu 50%, tạo nguồn vốn ổn định hỗ trợ thanh khoản và VN-Index.

Hiệu ứng của dòng tiền yếu đang bộc lộ rõ ràng: Những nhịp hồi dựa trên hiện tượng tiết cung rồi lúc nào đó sẽ tạo hậu quả. Hôm nay khi bên bán xả hàng mạnh tay hơn, cả sàn chìm trong sắc đỏ với cả trăm cổ phiếu rơi hơn 1%. Trong bối cảnh đó, phái sinh thu hút chú ý khi có thể kiếm lời ở chiều giảm.

Với số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,5 lần số tăng giá, ngay cả khi VHM được kéo tăng kịch trần cũng không thể “làm đẹp” điểm số. Nhà đầu tư không còn phải trải quả trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng nữa”, nhưng danh mục thì thiệt hại nặng.

Điện Máy Xanh IPO giá cổ phiếu 80.000 đồng, ông Đoàn Văn Hiểu Em nói "mức định giá quá hời"

"Nếu kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì tích cực như hiện nay, mức P/E thực tế của doanh nghiệp có thể giảm xuống quanh 10 lần. Mức định giá này quá hấp dẫn, quá hời...", Tổng giám đốc Điện Máy Xanh nhấn mạnh.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn Thái Lan, thúc đẩy hợp tác đầu tư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

"Sóng ngầm" đang tái cấu trúc thị trường bất động sản nhà ở

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy