Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm và mở thủ tục niêm yết tại HoSE

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Vương quốc Thái Lan, chiều ngày 28/5/2026, tại Bangkok, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.

Ông Wisit Wisitsora-at, Chủ tịch SEC chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo công bố của tổ chức xếp hạng FTSE Russell.

Ông Wisit Wisitsora-at đồng thời đánh giá Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, với nhiều tiềm năng phát triển và triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Chủ tịch SEC cho biết có nhiều đơn vị chuyên môn của SEC tham dự buổi làm việc và sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác Uỷ ban Chứng khoán về các nội dung hai bên cùng quan tâm, qua đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý và thị trường vốn hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển sâu rộng giữa Việt Nam và Thái Lan, hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn giữa hai nước thời gian qua cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương, thị trường chứng khoán Việt Nam từ lâu đã có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch bày tỏ vui mừng trước sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan trong các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đồng thời mong muốn các nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục mở rộng hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về hợp tác quản lý thị trường, Việt Nam và SEC đã duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài trong nhiều năm qua. Chủ tịch đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả từ phía SEC, đặc biệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển các thị trường và sản phẩm tài chính mới như thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thị trường phái sinh vàng, cũng như tăng cường năng lực quản lý, giám sát thị trường vốn.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết Uỷ ban Chứng khoán đang nghiên cứu triển khai thêm các thị trường và sản phẩm tài chính mới nhằm đa dạng hóa thị trường vốn. Chủ tịch đồng thời chia sẻ quan điểm về việc tăng cường hợp tác quản lý, phát triển các sản phẩm và thị trường mới nhằm góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển minh bạch, an toàn và bền vững tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực ASEAN.