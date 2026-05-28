Khối ngoại giảm bán ròng

Thanh khoản ba sàn duy trì ở mức thấp khoảng 20.500 tỷ đồng, phản ánh tâm lý giao dịch dè dặt của dòng tiền. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 586,6 tỷ đồng.

Chỉ một mình VHM là chưa đủ để tạo nên “mùa xuân” cho thị trường. Dù VHM tăng kịch trần và trở thành trụ đỡ lớn nhất trong phiên, VN-Index vẫn không tránh khỏi nhịp điều chỉnh mạnh khi phần lớn cổ phiếu chìm trong sắc đỏ.

Chỉ số đóng cửa giảm 10,76 điểm, lùi về 1.863,67 điểm với độ rộng rất tiêu cực khi có tới 217 mã giảm, trong khi chỉ còn 89 mã tăng giá. Riêng VHM cùng VRE tăng 3,2% đã đóng góp khoảng 10 điểm cho chỉ số. Điều này cho thấy nếu thiếu lực kéo từ hai cổ phiếu này, VN-Index có thể đã mất hơn 20 điểm và rơi sâu hơn đáng kể.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là đà nâng đỡ từ nhóm Vingroup không còn tạo được hiệu ứng lan tỏa như giai đoạn trước khi VIC chỉ đứng tham chiếu, trong khi dòng tiền tiếp tục suy yếu ở phần còn lại của thị trường.

Nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm điều chỉnh khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB, VPB đồng loạt giảm mạnh. Các mã ngân hàng tầm trung như ACB, TPB, EIB cũng chịu áp lực bán lớn, kéo mặt bằng giá toàn ngành giảm trung bình khoảng 2%. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi nhóm dẫn dắt sau giai đoạn tăng kéo dài trước đó.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhóm chứng khoán với SSI, VIX, VCI đồng loạt giảm sâu. Nhóm nguyên vật liệu, đầu tư công và xây dựng tiếp tục bị chốt lời mạnh ở các mã như GEE, GMD, GVR hay KSV. Ngay cả MWG – cổ phiếu đang thu hút sự chú ý với câu chuyện IPO Điện Máy Xanh – cũng giảm gần 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang trở nên thận trọng hơn với các cổ phiếu đã tăng nóng.

Ở chiều tích cực, một số mã vốn hóa lớn như ACV, GAS, BSR, VPL, VNM hay PNJ vẫn duy trì được sắc xanh nhưng mức tăng không đủ lớn để cải thiện xu hướng chung. Nhóm công nghệ và viễn thông tiếp tục chịu áp lực khi FPT giảm 1,93% và FOX giảm 2,31%.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: ACB, VNM, MWG, LPB, VCB, MSB, MIG, PNJ, NLG, KDC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, FPT, SHB, TCB, VHM, GMD, VIC, HPG, SSI.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 630,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 357,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Chứng khoán. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, STB, VIC, HDB, VPI, TCB, MSB, SHB, VIB, VND.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: VNM, ACB, MWG, VCB, HPG, VPB, GEE, LPB, PDR.

Tự doanh bán ròng 36,0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 74,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VHM, VCB, STB, SHB, HDB, DCM, VNM, E1VFVN30, VCI, VPB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIB, ACB, VIX, TCB, MBB, MSB, HPG, MSN, GMD, DXG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 7,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 154,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có STB, VIX, VIC, VPI, MSB, VND, VHM, DCM, MIG, PVT.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, HPG, VPB, VIB, GEE, SSI, BSR, GMD, GEX, HDB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.149,8 tỷ đồng, giảm 52,9%, chiếm 15,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật tiếp tục ở VJC với hơn 5,2 triệu cổ phiếu, tương đương 953,2 tỷ đồng được Cá nhân trong nước trao tay (808,8 tỷ đồng) và mua từ Tổ chức trong nước (144,5 tỷ đồng)

Bên cạnh đó, VSC có giao dịch thỏa thuận 179,2 tỷ, tương đương 8,7 triệu cổ phiếu được trao tay giữa Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng, Dầu khí, Hóa chất, Phần mềm, Khí đốt; trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Thiết bị điện, Kho bãi, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.