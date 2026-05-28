Thứ Năm, 28/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại giảm bán ròng

Thu Minh

28/05/2026, 23:11

Thanh khoản ba sàn duy trì ở mức thấp khoảng 20.500 tỷ đồng, phản ánh tâm lý giao dịch dè dặt của dòng tiền. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 586,6 tỷ đồng.

VnEconomy

Chỉ một mình VHM là chưa đủ để tạo nên “mùa xuân” cho thị trường. Dù VHM tăng kịch trần và trở thành trụ đỡ lớn nhất trong phiên, VN-Index vẫn không tránh khỏi nhịp điều chỉnh mạnh khi phần lớn cổ phiếu chìm trong sắc đỏ.

Chỉ số đóng cửa giảm 10,76 điểm, lùi về 1.863,67 điểm với độ rộng rất tiêu cực khi có tới 217 mã giảm, trong khi chỉ còn 89 mã tăng giá. Riêng VHM cùng VRE tăng 3,2% đã đóng góp khoảng 10 điểm cho chỉ số. Điều này cho thấy nếu thiếu lực kéo từ hai cổ phiếu này, VN-Index có thể đã mất hơn 20 điểm và rơi sâu hơn đáng kể.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là đà nâng đỡ từ nhóm Vingroup không còn tạo được hiệu ứng lan tỏa như giai đoạn trước khi VIC chỉ đứng tham chiếu, trong khi dòng tiền tiếp tục suy yếu ở phần còn lại của thị trường.

Nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm điều chỉnh khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB, VPB đồng loạt giảm mạnh. Các mã ngân hàng tầm trung như ACB, TPB, EIB cũng chịu áp lực bán lớn, kéo mặt bằng giá toàn ngành giảm trung bình khoảng 2%. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi nhóm dẫn dắt sau giai đoạn tăng kéo dài trước đó.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhóm chứng khoán với SSI, VIX, VCI đồng loạt giảm sâu. Nhóm nguyên vật liệu, đầu tư công và xây dựng tiếp tục bị chốt lời mạnh ở các mã như GEE, GMD, GVR hay KSV. Ngay cả MWG – cổ phiếu đang thu hút sự chú ý với câu chuyện IPO Điện Máy Xanh – cũng giảm gần 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang trở nên thận trọng hơn với các cổ phiếu đã tăng nóng.

Ở chiều tích cực, một số mã vốn hóa lớn như ACV, GAS, BSR, VPL, VNM hay PNJ vẫn duy trì được sắc xanh nhưng mức tăng không đủ lớn để cải thiện xu hướng chung. Nhóm công nghệ và viễn thông tiếp tục chịu áp lực khi FPT giảm 1,93% và FOX giảm 2,31%.

Thanh khoản ba sàn duy trì ở mức thấp khoảng 20.500 tỷ đồng, phản ánh tâm lý giao dịch dè dặt của dòng tiền.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 586,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: ACB, VNM, MWG, LPB, VCB, MSB, MIG, PNJ, NLG, KDC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, FPT, SHB, TCB, VHM, GMD, VIC, HPG, SSI.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 630,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 357,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Chứng khoán. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, STB, VIC, HDB, VPI, TCB, MSB, SHB, VIB, VND. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: VNM, ACB, MWG, VCB, HPG, VPB, GEE, LPB, PDR.

Tự doanh bán ròng 36,0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 74,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VHM, VCB, STB, SHB, HDB, DCM, VNM, E1VFVN30, VCI, VPB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIB, ACB, VIX, TCB, MBB, MSB, HPG, MSN, GMD, DXG. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 7,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 154,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có STB, VIX, VIC, VPI, MSB, VND, VHM, DCM, MIG, PVT.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, HPG, VPB, VIB, GEE, SSI, BSR, GMD, GEX, HDB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.149,8 tỷ đồng, giảm 52,9%, chiếm 15,0% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật tiếp tục ở VJC với hơn 5,2 triệu cổ phiếu, tương đương 953,2 tỷ đồng được Cá nhân trong nước trao tay (808,8 tỷ đồng) và mua từ Tổ chức trong nước (144,5 tỷ đồng)

Bên cạnh đó, VSC có giao dịch thỏa thuận 179,2 tỷ, tương đương 8,7 triệu cổ phiếu được trao tay giữa Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng, Dầu khí, Hóa chất, Phần mềm, Khí đốt; trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Thiết bị điện, Kho bãi, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Cho vay margin dự báo có thể tăng 50% trong năm nay, công ty nào hưởng lợi?

19:05, 28/05/2026

Cho vay margin dự báo có thể tăng 50% trong năm nay, công ty nào hưởng lợi?

Blog chứng khoán: Cơ sở “nát”, ào ào Short phái sinh

16:19, 28/05/2026

Blog chứng khoán: Cơ sở “nát”, ào ào Short phái sinh

Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

15:27, 28/05/2026

Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Từ khóa:

cổ phiếu giảm giá cổ phiếu VHM dòng tiền rút khỏi ngân hàng giao dịch chứng khoán mua ròng khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân nhóm ngân hàng tâm lý thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index hôm nay

Đọc thêm

VN-Index sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/5/2026

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm và mở thủ tục niêm yết tại HoSE

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm và mở thủ tục niêm yết tại HoSE

Theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương, thị trường chứng khoán Việt Nam từ lâu đã có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Cho vay margin dự báo có thể tăng 50% trong năm nay, công ty nào hưởng lợi?

Cho vay margin dự báo có thể tăng 50% trong năm nay, công ty nào hưởng lợi?

Ở kịch bản tích cực, nếu GDP vượt 8,5% và tín dụng tăng trên 15%, nợ vay toàn ngành có thể tăng tối thiểu 50%, tạo nguồn vốn ổn định hỗ trợ thanh khoản và VN-Index.

Blog chứng khoán: Cơ sở “nát”, ào ào Short phái sinh

Blog chứng khoán: Cơ sở “nát”, ào ào Short phái sinh

Hiệu ứng của dòng tiền yếu đang bộc lộ rõ ràng: Những nhịp hồi dựa trên hiện tượng tiết cung rồi lúc nào đó sẽ tạo hậu quả. Hôm nay khi bên bán xả hàng mạnh tay hơn, cả sàn chìm trong sắc đỏ với cả trăm cổ phiếu rơi hơn 1%. Trong bối cảnh đó, phái sinh thu hút chú ý khi có thể kiếm lời ở chiều giảm.

Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Với số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,5 lần số tăng giá, ngay cả khi VHM được kéo tăng kịch trần cũng không thể “làm đẹp” điểm số. Nhà đầu tư không còn phải trải quả trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng nữa”, nhưng danh mục thì thiệt hại nặng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Tiêu điểm

2

Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp

Tiêu điểm

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn Thái Lan, thúc đẩy hợp tác đầu tư

Tiêu điểm

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tiêu điểm

5

"Sóng ngầm" đang tái cấu trúc thị trường bất động sản nhà ở

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy