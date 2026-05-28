Thứ Năm, 28/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

DAVAS 2026: Diễn đàn đầu tư mạo hiểm mang tầm khu vực

Ngô Anh Văn

28/05/2026, 15:13

Với sự tham gia của 62 startup đến từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Hoa Kỳ và Ukraine, cùng 31 quỹ đầu tư quốc tế có tổng quy mô vốn hơn 5 tỷ USD, DAVAS 2026 đã thực sự trở thành một diễn đàn đầu tư mang tầm khu vực...

Các Startup bên lề Diễn đàn - Ảnh Ngô Anh Văn.
Các Startup bên lề Diễn đàn - Ảnh Ngô Anh Văn.

Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng - DAVAS 2026 đã khép lại sau ba ngày diễn ra sôi động (từ ngày 25-27/5), để lại dấu ấn mạnh mẽ về một hệ sinh thái khởi nghiệp đang chuyển mình bứt phá. Đây không chỉ là nơi các ý tưởng công nghệ được lắng nghe mà còn là cơ hội để các startup bước ra thị trường toàn cầu….

Các phiên pitching gọi vốn là điểm nhấn của sự kiện, nơi các startup trình bày ý tưởng của mình trước các nhà đầu tư. Những màn trình bày căng thẳng, các cuộc phản biện trực diện cùng hàng loạt cuộc gặp kết nối 1:1 đã tạo nên bức tranh sôi động của diễn đàn. Nổi bật là cam kết đầu tư giữa Quỹ Summit Capital và Công ty CP Công nghệ FiveSS cho dự án 5Sao (FiveStar), với khoản đầu tư 300.000 USD để sở hữu 7,5% cổ phần dự án. Không chỉ dừng lại ở các phiên pitching chính thức, hoạt động kết nối đầu tư tự do 1:1 cũng diễn ra sôi nổi, giúp startup, quỹ đầu tư và doanh nghiệp mở rộng mạng lưới hợp tác ngay tại diễn đàn.

DAVAS 2026 không chỉ là một sự kiện kết nối đầu tư thông thường mà đã thực sự trở thành không gian đối thoại cởi mở giữa chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo. Sự kiện đã quy tụ nhiều quỹ đầu tư uy tín quốc tế như Quest Ventures, ThinkZone Ventures, Antler, Daiwa Corporate Investment, GenAI Fund, MEXC Ventures, Lotte Ventures Vietnam, 2080 Ventures, Sunwah Innovation Center… cùng nhiều quỹ công nghệ lớn đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Dubai và Việt Nam.

Ban tổ chức đã tập trung tuyển chọn các startup có tiềm năng tăng trưởng cao trong các lĩnh vực đang dẫn dắt xu thế công nghệ toàn cầu như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Web3, fintech, HealthTech, EdTech, GreenTech, DeepTech, robotics và kinh tế số.

Trong tổng số 62 dự án tham gia gọi vốn, có 43 startup Việt Nam, 9 dự án từ Singapore, 5 dự án Hàn Quốc, 3 dự án đến từ Dubai cùng các đại diện từ Hoa Kỳ và Ukraine. Sự có mặt của các startup quốc tế cho thấy DAVAS đang từng bước khẳng định vị thế của một diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế.

Trước khi bước vào các phiên pitching, các startup đã trải qua nhiều chương trình huấn luyện chuyên sâu do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp với chuyên gia, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tổ chức. Từ xây dựng mô hình tăng trưởng, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, tối ưu chỉ số tài chính đến kỹ năng thuyết trình và phản biện trước nhà đầu tư, các dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng chinh phục cơ hội đầu tư quốc tế.

Các phiên pitching tại DAVAS 2026 được chia theo từng lĩnh vực chuyên sâu. Trong đó, nhóm "Biên giới số" với Web3, blockchain, fintech và AI tài chính quy tụ 19 dự án; nhóm "AI lấy con người làm trung tâm" gồm AI, SaaS, robotics, HealthTech, EdTech có 19 dự án; nhóm "Kiến tạo tác động bền vững" với AgriTech, GreenTech, Climate Tech, Circular Economy có 13 dự án. Đặc biệt, diễn đàn còn dành riêng không gian pitching cho 11 dự án khởi nghiệp sinh viên tiềm năng, mở cơ hội để các nhà sáng lập trẻ tiếp cận mạng lưới đầu tư quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, phát biểu tại  buổi bế mạc Diễn đàn.
Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, phát biểu tại  buổi bế mạc Diễn đàn.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng khẳng định DAVAS 2026 không chỉ là một sự kiện kết nối đầu tư thông thường mà đã thực sự trở thành không gian đối thoại cởi mở giữa chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo.

Điều ấn tượng nhất tại DAVAS năm nay, theo ông Hồng chính là tinh thần năng động, tư duy toàn cầu và khát vọng đổi mới mạnh mẽ của cộng đồng startup Việt Nam cũng như quốc tế. Những phiên pitching, các cuộc gặp kết nối và diễn đàn chuyên đề đã cho thấy chất lượng ngày càng cao của hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng đầu tư vào tiềm năng phát triển của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

“DAVAS 2026 đã bước đầu khẳng định vai trò của Đà Nẵng như một điểm gặp gỡ mới của cộng đồng đầu tư và đổi mới sáng tạo trong khu vực; nơi các startup, quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ và các đối tác quốc tế có thể cùng tìm thấy cơ hội hợp tác, chia sẻ tri thức và đồng hành phát triển lâu dài. Chúng tôi hy vọng sau diễn đàn, các quỹ đầu tư sẽ nhìn thấy rõ hơn tiềm năng phát triển, tinh thần đổi mới và sự cầu thị của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng; đồng thời, cộng đồng startup cũng sẽ có thêm động lực, thêm kinh nghiệm và thêm những người đồng hành để đủ năng lực cạnh tranh trong môi trường quốc tế”, ông Hồng nhấn mạnh.

Từ khóa:

Công ty CP Công nghệ FiveSS DAVAS 2026 Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm Đà Nẵng startup Việt Nam trí tuệ nhân tạo

Đọc thêm

Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào những động lực tăng trưởng truyền thống vốn đã đến giới hạn, mà Việt Nam cần tập trung vào những động lực tăng trưởng mới. Đó là đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Google cảnh báo tin tặc dùng AI săn lỗ hổng bảo mật

Google cảnh báo tin tặc dùng AI săn lỗ hổng bảo mật

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ tấn công mạng nguy hiểm mới khi lần đầu tiên tin tặc sử dụng AI để phát hiện và khai thác một lỗ hổng bảo mật mà các công cụ quét truyền thống hoàn toàn không nhận ra. Google cho biết chỉ nhờ hệ thống giám sát chủ động của hãng mà một cuộc tấn công quy mô lớn đã được ngăn chặn kịp thời…

Đầu tư một lần, dùng chung toàn quốc các nền tảng số

Đầu tư một lần, dùng chung toàn quốc các nền tảng số

Nguyên tắc xuyên suốt là dữ liệu quốc gia và nền tảng số quốc gia phải gắn kết chặt chẽ với nhau, bảo đảm khả năng chia sẻ, liên thông và khai thác hiệu quả trên toàn hệ thống....

TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong giai đoạn đầu kéo dài 18 tháng nhằm tăng minh bạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị...

Việt Nam đã thiết lập cơ chế pháp lý cho sandbox công nghệ

Việt Nam đã thiết lập cơ chế pháp lý cho sandbox công nghệ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết khung pháp lý cho cơ chế sandbox trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được hoàn thiện. Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đặt nền móng pháp lý cho sandbox, trong khi các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số cũng đã quy định tương đối cụ thể về quy trình, thủ tục và hồ sơ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Video

2

Nguồn lực carbon xanh dương với phát triển kinh tế biển bền vững

Kinh tế xanh

3

Blog chứng khoán: Cơ sở “nát”, ào ào Short phái sinh

Chứng khoán

4

Đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới

Tiêu điểm

5

Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân cần nỗ lực cao để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy