DAVAS 2026: Diễn đàn đầu tư mạo hiểm mang tầm khu vực
Ngô Anh Văn
28/05/2026, 15:13
Với sự tham gia của 62 startup đến từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Hoa Kỳ và Ukraine, cùng 31 quỹ đầu tư quốc tế có tổng quy mô vốn hơn 5 tỷ USD, DAVAS 2026 đã thực sự trở thành một diễn đàn đầu tư mang tầm khu vực...
Diễn đàn Đầu tư
mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng - DAVAS 2026 đã khép lại sau ba ngày diễn ra sôi
động (từ ngày 25-27/5), để lại dấu ấn mạnh mẽ về một hệ sinh thái khởi nghiệp
đang chuyển mình bứt phá. Đây không chỉ là nơi các ý tưởng công nghệ được lắng
nghe mà còn là cơ hội để các startup bước ra thị trường toàn cầu….
Các phiên pitching
gọi vốn là điểm nhấn của sự kiện, nơi các startup trình bày ý tưởng của mình
trước các nhà đầu tư. Những màn trình bày căng thẳng, các cuộc phản biện trực
diện cùng hàng loạt cuộc gặp kết nối 1:1 đã tạo nên bức tranh sôi động của diễn
đàn. Nổi bật là cam kết đầu tư giữa Quỹ Summit Capital và Công ty CP Công nghệ
FiveSS cho dự án 5Sao (FiveStar), với khoản đầu tư 300.000 USD để sở hữu 7,5%
cổ phần dự án. Không chỉ dừng lại ở các phiên pitching chính thức, hoạt động
kết nối đầu tư tự do 1:1 cũng diễn ra sôi nổi, giúp startup, quỹ đầu tư và
doanh nghiệp mở rộng mạng lưới hợp tác ngay tại diễn đàn.
DAVAS 2026 không
chỉ là một sự kiện kết nối đầu tư thông thường mà đã thực sự trở thành không
gian đối thoại cởi mở giữa chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và
cộng đồng đổi mới sáng tạo. Sự kiện đã quy tụ nhiều quỹ đầu tư uy tín quốc tế
như Quest Ventures, ThinkZone Ventures, Antler, Daiwa Corporate Investment,
GenAI Fund, MEXC Ventures, Lotte Ventures Vietnam, 2080 Ventures, Sunwah
Innovation Center… cùng nhiều quỹ công nghệ lớn đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Dubai và Việt Nam.
Ban
tổ chức đã tập trung tuyển chọn các startup có tiềm năng tăng trưởng cao trong
các lĩnh vực đang dẫn dắt xu thế công nghệ toàn cầu như trí tuệ nhân tạo (AI),
blockchain, Web3, fintech, HealthTech, EdTech, GreenTech, DeepTech, robotics và
kinh tế số.
Trong tổng số 62
dự án tham gia gọi vốn, có 43 startup Việt Nam, 9 dự án từ Singapore, 5 dự án
Hàn Quốc, 3 dự án đến từ Dubai cùng các đại diện từ Hoa Kỳ và Ukraine. Sự có
mặt của các startup quốc tế cho thấy DAVAS đang từng bước khẳng định vị thế của
một diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế.
Trước
khi bước vào các phiên pitching, các startup đã trải qua nhiều chương trình
huấn luyện chuyên sâu do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng
phối hợp với chuyên gia, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tổ chức.
Từ xây dựng mô hình tăng trưởng, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, tối ưu chỉ
số tài chính đến kỹ năng thuyết trình và phản biện trước nhà đầu tư, các dự án
được chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng chinh phục cơ hội đầu tư quốc tế.
Các
phiên pitching tại DAVAS 2026 được chia theo từng lĩnh vực chuyên sâu. Trong
đó, nhóm "Biên giới số" với Web3, blockchain, fintech và AI tài chính
quy tụ 19 dự án; nhóm "AI lấy con người làm trung tâm" gồm AI, SaaS,
robotics, HealthTech, EdTech có 19 dự án; nhóm "Kiến tạo tác động bền
vững" với AgriTech, GreenTech, Climate Tech, Circular Economy có 13 dự án.
Đặc biệt, diễn đàn còn dành riêng không gian pitching cho 11 dự án khởi nghiệp
sinh viên tiềm năng, mở cơ hội để các nhà sáng lập trẻ tiếp cận mạng lưới đầu
tư quốc tế.
Phát
biểu bế mạc diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TP. Đà Nẵng khẳng định DAVAS 2026 không chỉ là một sự kiện kết nối đầu tư thông
thường mà đã thực sự trở thành không gian đối thoại cởi mở giữa chính quyền,
nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo.
Điều ấn tượng
nhất tại DAVAS năm nay, theo ông Hồng chính là tinh thần năng động, tư duy toàn
cầu và khát vọng đổi mới mạnh mẽ của cộng đồng startup Việt Nam cũng như quốc
tế. Những phiên pitching, các cuộc gặp kết nối và diễn đàn chuyên đề đã cho
thấy chất lượng ngày càng cao của hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời phản ánh
niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng đầu tư vào tiềm năng phát triển của Đà
Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
“DAVAS
2026 đã bước đầu khẳng định vai trò của Đà Nẵng như một điểm gặp gỡ mới của
cộng đồng đầu tư và đổi mới sáng tạo trong khu vực; nơi các startup, quỹ đầu
tư, chuyên gia công nghệ và các đối tác quốc tế có thể cùng tìm thấy cơ hội hợp
tác, chia sẻ tri thức và đồng hành phát triển lâu dài. Chúng tôi hy vọng sau
diễn đàn, các quỹ đầu tư sẽ nhìn thấy rõ hơn tiềm năng phát triển, tinh thần
đổi mới và sự cầu thị của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng; đồng thời, cộng
đồng startup cũng sẽ có thêm động lực, thêm kinh nghiệm và thêm những người
đồng hành để đủ năng lực cạnh tranh trong môi trường quốc tế”, ông Hồng nhấn
mạnh.
